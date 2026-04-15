Europa con más manzanas: Los stocks en frío crecen un 14,5%

El incremento en cámaras frigoríficas marca un cambio en la dinámica del sector frutícola en 2026.

Los stocks en frío de manzanas en las cámaras de Europa registraron un significativo crecimiento interanual del 14,5%, alcanzando las 2.742.821 toneladas al 1 de marzo de 2026. La información dada a conocer por la Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA, sus siglas en inglés) detalla que esta cifra representa un notable incremento frente a las 2.394.942 toneladas contabilizadas en el mismo período del año anterior, consolidando una tendencia de mayor disponibilidad en el mercado frutícola europeo.

Italia se mantuvo como el principal país con mayores reservas de manzanas, acumulando 873.268 toneladas, lo que supone un leve aumento respecto a las 857.222 toneladas registradas en 2025. Francia continúa en el segundo lugar con 439.423 toneladas, también por encima de las 421.607 del año pasado. Sin embargo, uno de los crecimientos más destacados se observó en Alemania , donde las existencias prácticamente se duplicaron, pasando de 150.724 a 267.436 toneladas.

Polonia, otro actor clave en la producción de manzanas, incrementó sus reservas de manera considerable, alcanzando las 624.000 toneladas frente a las 550.000 del año anterior. Este aumento reafirma su posición como uno de los principales proveedores del continente.

Manzana stock UE 03-26

En otros países, las subas también fueron significativas. Los Países Bajos registraron 108.564 toneladas, un fuerte crecimiento respecto a las 68.094 toneladas previas, mientras que Bélgica pasó de 40.925 a 61.348 toneladas. Austria, específicamente la región de Steiermark, mostró uno de los incrementos más pronunciados, más que duplicando sus existencias hasta las 81.319 toneladas. De igual forma, la República Checa elevó sus cifras de 7.735 a 23.375 toneladas.

No obstante, no todos los países siguieron esta tendencia alcista. España, particularmente en Cataluña, registró una caída en sus existencias, descendiendo de 146.049 a 134.129 toneladas. Suiza también presentó una leve disminución, mientras que Dinamarca redujo sus reservas de 5.319 a 3.032 toneladas. En contraste, el Reino Unido experimentó un incremento, pasando de 63.692 a 80.310 toneladas.

En cuanto al movimiento de manzanas —indicador clave del dinamismo del mercado—, se registraron 676.946 toneladas en 2026, superando las 644.034 toneladas del año anterior. Este dato sugiere una mayor actividad comercial, posiblemente impulsada por una combinación de mayor oferta y demanda sostenida.

Peras: crecimiento moderado

El mercado de las peras también mostró una evolución positiva, aunque más moderada. Las existencias aumentaron un 7% interanual, alcanzando las 319.973 toneladas frente a las 299.053 toneladas registradas en 2025.

En este segmento, los Países Bajos lideraron ampliamente con 151.823 toneladas, consolidando su posición tras un importante crecimiento desde las 123.369 toneladas del año anterior. Bélgica también mostró un aumento significativo, alcanzando las 90.566 toneladas frente a las 61.421 previas.

España, nuevamente centrada en la región de Cataluña, incrementó sus existencias de peras de 16.998 a 24.742 toneladas, mientras que Polonia también registró un avance relevante, pasando de 11.500 a 17.500 toneladas.

Peras stocks UE 03-26

Sin embargo, el panorama no fue uniforme. Italia sufrió una caída considerable en sus existencias, reduciéndose de 32.054 a 18.306 toneladas. Francia también registró un descenso, aunque más leve. Alemania, por su parte, mostró una ligera recuperación.

Uno de los cambios más drásticos se observó en Suiza, donde las existencias cayeron abruptamente de 4.448 a apenas 764 toneladas. En contraste, el Reino Unido aumentó sus reservas de 4.488 a 7.590 toneladas, mientras que la República Checa mostró un crecimiento marginal.

Cabe destacar que algunos países no reportaron datos en 2026. Dinamarca no comunicó existencias, mientras que Portugal, que había informado 35.838 toneladas en 2025, no presentó cifras este año, lo que introduce cierta incertidumbre en el análisis global.

El movimiento de peras alcanzó las 140.003 toneladas en 2026, un incremento notable respecto a las 99.272 toneladas del año anterior. Este aumento sugiere un mercado más activo, posiblemente impulsado por la mayor disponibilidad y ajustes en la demanda.

Un mercado en transformación

El incremento generalizado en las existencias de manzanas y peras refleja un escenario de mayor oferta en Europa, lo que podría tener implicancias en los precios y en la competitividad entre productores. Mientras algunos países consolidan su liderazgo mediante aumentos sostenidos, otros enfrentan desafíos productivos o logísticos que impactan en sus volúmenes.

De cara al futuro, la evolución de estas cifras será clave para entender la dinámica del sector frutícola europeo, especialmente en un contexto marcado por factores climáticos, cambios en los patrones de consumo y ajustes en los mercados internacionales.

Fuente: WAPA con aportes de Redacción +P.