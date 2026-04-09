Exportaciones por el puerto de San Antonio Este crecieron 13%

Las exportaciones frutícolas a través del puerto rionegrino de San Antonio Este (SAE) registraron un repunte significativo durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un total de 65.600 toneladas. Este volumen representa un incremento interanual del 13% y marca un punto de inflexión luego de varias temporadas consecutivas en retroceso. Sin embargo, a pesar de esta mejora coyuntural, los niveles actuales continúan muy por debajo de los registros históricos que supo ostentar esta terminal portuaria clave para la producción del Alto Valle.

El dato surge de un reciente informe elaborado por la Terminal Portuaria Patagonia Norte (TPPN), que pone en perspectiva la evolución de las exportaciones en los últimos años. Si bien el crecimiento frente al mismo período de 2025 es alentador, al comparar con el promedio de las últimas cinco campañas (2021-2025), todavía se observa una caída del 15%. Esto refleja que, más allá del repunte puntual, la actividad aún no logra recuperar plenamente su dinamismo.

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La tendencia de largo plazo es aún más elocuente. En términos de pallets exportados, el puerto de San Antonio Este alcanzó en 2005 un máximo histórico de poco más de 304.500 unidades. Actualmente, esa cifra se ha reducido a poco más de 57.000 pallets, lo que equivale apenas al 18% del volumen exportado hace dos décadas. Este desplome evidencia los profundos cambios estructurales que ha atravesado el sector frutícola regional, afectado por factores como la pérdida de competitividad, cambios en los mercados internacionales y problemas productivos.

Un repunte que aún no cambia la tendencia de fondo

De cara al resto de la temporada, las expectativas son moderadas. Fuentes vinculadas a la terminal portuaria señalan que no se prevé que los niveles de exportación se sostengan en los valores del año pasado. En este sentido, las mermas registradas en la actual cosecha podrían comenzar a impactar negativamente a partir del segundo trimestre, reduciendo el volumen disponible para exportación.

En cuanto a la composición de la oferta exportable, las peras continúan siendo el producto dominante, representando el 88% del total de los embarques realizados desde SAE hacia mercados de ultramar. Muy por detrás se ubican las manzanas, con una participación de apenas el 4%. Este marcado predominio de la pera refleja tanto la especialización productiva de la región como las dificultades que atraviesa la producción de manzanas.

El desempeño por producto también muestra contrastes. Las exportaciones de pera crecieron un 11% interanual durante el primer trimestre, consolidando su rol como principal motor del comercio exterior frutícola. En cambio, la manzana registró una caída cercana al 9%, producto fundamentalmente de las importantes mermas en la cosecha del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Esta situación ya comienza a reflejarse en los volúmenes despachados desde el puerto.

peras moño azul 2 La pera concentra el 88% de los envíos y sostiene la mejora del trimestre.

Un dato destacado del informe es el notable crecimiento de las exportaciones de langostinos a través de esta vía. Durante los primeros tres meses de 2026 se embarcaron 1.160 toneladas, lo que representa un incremento cercano al 70% respecto a la campaña anterior. Este crecimiento sugiere una diversificación incipiente de la matriz exportadora del puerto, históricamente centrada en la fruta.

Por otro lado, se registraron volúmenes marginales en otros productos como ciruelas (930 toneladas), nectarines (453 toneladas) y uvas de mesa (1.073 toneladas). Aunque su participación es menor, estos cultivos aportan cierta diversidad a la oferta exportable.

Mercados en movimiento: Rusia lidera y EE.UU. retrocede

En términos de destinos, Rusia se consolidó como el principal mercado para los productos que salen por San Antonio Este, absorbiendo el 43% del total exportado. En el primer trimestre, las ventas hacia ese país superaron las 28.300 toneladas, lo que implica un crecimiento del 20% interanual. Este incremento refuerza la importancia estratégica de ese mercado para la fruticultura regional.

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Italia se posicionó como el segundo destino en relevancia, con una participación del 16% y un crecimiento del 13%, alcanzando poco más de 10.400 toneladas. Estados Unidos, en tanto, ocupó el tercer lugar con el 14% de las exportaciones, aunque mostró una caída del 20% en comparación con el mismo período del año anterior, totalizando unas 9.400 toneladas.

Otro mercado que evidenció un fuerte dinamismo fue Holanda, que incrementó sus importaciones desde SAE en un 75%, pasando de 4.738 toneladas en el primer trimestre de 2025 a 7.347 toneladas en igual período de 2026. Este crecimiento porcentual significativo sugiere oportunidades de expansión en mercados europeos alternativos.

En síntesis, los datos del primer trimestre reflejan una mejora en la actividad exportadora del puerto de San Antonio Este, impulsada principalmente por el buen desempeño de las peras y la recuperación de algunos mercados clave. Sin embargo, el panorama general continúa siendo desafiante. La caída en la producción de manzanas, la incertidumbre sobre la evolución de la cosecha y la distancia respecto de los niveles históricos plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de este repunte.

El desafío para el sector será consolidar esta recuperación en el corto plazo, al tiempo que se abordan los problemas estructurales que han limitado el crecimiento en las últimas décadas. La diversificación de productos y mercados, junto con mejoras en competitividad y productividad, aparecen como ejes centrales para revitalizar el rol del puerto como puerta de salida de la producción frutícola patagónica.

Fuente: TPPN con aportes de Redacción +P.