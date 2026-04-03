Brasil cambia su mercado: crece fuerte la importación de manzanas y cae la oferta local

El mercado de las manzanas en Brasil atraviesa una transformación significativa que redefine el equilibrio entre producción local e importaciones. En los últimos años, el país ha intensificado su dependencia de la fruta proveniente del exterior, en paralelo con una creciente participación de la Unión Europea como proveedor estratégico, consolidando su posicionamiento en uno de los destinos extracomunitarios más relevantes.

Según datos difundidos por la ABPM, las importaciones de manzanas frescas han experimentado un crecimiento sostenido en las últimas campañas. Durante la temporada 2022/2023, Brasil importó 153.707 toneladas, cifra que aumentó considerablemente a 235.120 toneladas en 2023/2024. Para la campaña 2024/2025 , el volumen se estabilizó en torno a las 200.000 toneladas, lo que evidencia un nivel elevado y constante de dependencia externa.

Este incremento no solo refleja una mayor apertura comercial, sino también cambios estructurales en el abastecimiento interno. La participación de la producción nacional en el total disponible del mercado brasileño descendió hasta ubicarse entre el 75% y el 78%. Esto implica que cerca de una cuarta parte del consumo ya depende de manzanas importadas, un dato que genera preocupación entre los productores locales.

Diversos factores explican esta tendencia. Entre ellos, se destacan las condiciones climáticas variables que afectan la producción nacional, los costos logísticos internos y la creciente exigencia de los consumidores en términos de calidad y variedad. En este contexto, las manzanas importadas —especialmente las europeas— logran posicionarse como una alternativa competitiva.

La Unión Europea gana terreno en el mercado brasileño

En paralelo, la Comisión Europea reporta un notable crecimiento en las exportaciones de manzanas hacia Brasil. Durante la temporada 2024/2025, la Unión Europea exportó 81.206 toneladas de manzanas frescas al país sudamericano. La tendencia se mantiene firme en la campaña 2025/2026, donde en apenas cinco meses (de agosto a diciembre de 2025) ya se alcanzaron 61.461 toneladas, lo que representa aproximadamente el 76% del total exportado en toda la temporada anterior.

Dentro del bloque europeo, Italia se consolida como el principal proveedor hacia Brasil. En 2024/2025, el país exportó 42.664 toneladas, mientras que en los primeros meses de la temporada siguiente ya había colocado 32.387 toneladas en el mercado brasileño. Este liderazgo responde a la combinación de volumen, calidad y capacidad logística del sector frutícola italiano.

El fortalecimiento de la presencia europea en Brasil no es casual. Forma parte de una estrategia más amplia de promoción comercial que busca posicionar las frutas de la Unión Europea en mercados internacionales clave. En este marco, se destaca la campaña “¡Hoy es el Día de la Manzana! Descubre las manzanas de la Unión Europea”, cofinanciada por el bloque comunitario.

manzana brasil Colheita-de-Maca-1-scaled La caída de la oferta local enciende alertas en el sector productivo brasileño.

Una de las acciones más relevantes de esta iniciativa será la participación en la feria Anuga Select Brasil 2026, que se celebrará del 7 al 9 de abril en São Paulo. Este evento se ha consolidado como una plataforma estratégica para el sector alimentario en América Latina. En su edición anterior, reunió a más de 16.000 visitantes provenientes de 63 países y contó con más de 510 expositores de 38 naciones.

Durante la feria, los productores europeos ofrecerán degustaciones de manzanas, organizarán reuniones comerciales B2B -Business to Business, encuentros estratégicos entre empresas- y brindarán información detallada sobre los estándares de calidad, seguridad alimentaria y prácticas productivas que caracterizan al sistema europeo. Además, está previsto un encuentro con la prensa para presentar datos actualizados del mercado y analizar la evolución del comercio bilateral entre la Unión Europea y Brasil.

Este escenario plantea desafíos y oportunidades. Mientras los productores brasileños enfrentan la necesidad de mejorar su competitividad, la Unión Europea avanza en la consolidación de su presencia en un mercado clave. El futuro del sector dependerá, en gran medida, de la capacidad de adaptación de la producción local y de la dinámica del comercio internacional en un contexto cada vez más globalizado.

Fuente: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.