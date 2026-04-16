La manzana que rompió todos los récords: supera los US$ 500 millones en ventas

La marca de manzana ENVY™, propiedad de T&G Global, alcanzó un hito histórico al superar los 1.000 millones de dólares neozelandeses (unos 589 millones de dólares estadounidenses) en ventas minoristas globales. Se trata de un logro sin precedentes para la industria frutícola de Aotearoa Nueva Zelanda, ya que convierte a ENVY™ en la primera marca de manzanas del país en alcanzar esta cifra.

El resultado no es casualidad. Según la compañía, refleja años de inversión sostenida en un modelo de negocio altamente integrado, que abarca desde el desarrollo de genética propia hasta la producción, la gestión postcosecha y la comercialización directa en los mercados de destino. Este enfoque ha permitido consolidar una propuesta de valor basada en la calidad consistente del producto y una fuerte identidad de marca a nivel global.

Un modelo integrado que impulsa el crecimiento

Shane Kingston, director general de la división de manzanas de T&G, destacó la relevancia del logro no solo para la empresa, sino también para los productores asociados y para el conjunto del sector hortícola neozelandés. “Este hito confirma nuestra estrategia de largo plazo enfocada en el desarrollo de marcas globales premium y demuestra el valor de integrar genética de alto nivel, productores de excelencia y una cadena de suministro conectada”, afirmó.

ENVY™ tiene una historia que se remonta a 1985, cuando comenzó su desarrollo como una variedad diferenciada. Desde entonces, ha evolucionado hasta posicionarse como una de las manzanas premium más reconocidas en el mundo. Actualmente, se cultiva en más de 13 países y llega a más de 55 mercados, respaldada por una red global de más de 1.000 productores.

manzana envy 1 Un crecimiento sostenido y una estrategia global llevaron a ENVY™ a superar los US$ 500 millones en ventas.

El crecimiento de la marca se da en un contexto especialmente favorable para el segmento premium dentro de la industria frutícola. Proyecciones del sector indican que este segmento crecerá a una tasa anual del 7,6% entre 2024 y 2035, superando ampliamente el 4,4% estimado para las manzanas convencionales. Este diferencial responde a cambios estructurales en la demanda, impulsados por el aumento de ingresos, la urbanización y una mayor conciencia de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los alimentos.

Expansión global y auge del segmento premium

En este escenario, el portafolio premium de T&G Global aparece bien posicionado para capitalizar estas tendencias. La compañía anticipa que su crecimiento podría incluso superar el promedio del segmento, apoyado en la fortaleza de su marca y en su capacidad para garantizar estándares homogéneos a escala internacional.

A nivel geográfico, Asia se ha consolidado como uno de los principales motores del crecimiento de ENVY™. La marca se encuentra entre las tres más importantes en mercados clave como Vietnam, Tailandia y China, y continúa expandiéndose en el sudeste asiático, una región con creciente poder adquisitivo y demanda por productos importados de alta calidad.

En Estados Unidos, uno de los mercados más competitivos del mundo para la fruta fresca, ENVY™ también ha mostrado un desempeño destacado. La penetración en hogares pasó del 7,2% en 2023 al 12,4% en 2025, una señal clara de que la marca está ganando terreno frente a otras opciones dentro de la categoría.

Este avance evidencia la eficacia de la estrategia de T&G, centrada en diferenciarse no solo por el producto, sino también por la experiencia del consumidor. La consistencia en sabor, textura y apariencia, sumada a una fuerte inversión en marketing, ha sido clave para construir fidelidad en distintos mercados.

manzana envy 2 Con producción en 13 países, ENVY™ se posiciona entre las marcas líderes a nivel global.

De cara al futuro, la compañía se muestra optimista. “Estamos bien posicionados para seguir creciendo y capturando valor en el segmento premium, beneficiando a productores, clientes y consumidores”, concluyó Kingston.

El caso de ENVY™ no solo marca un récord de ventas, sino que también ilustra un cambio más amplio en la industria frutícola global: el paso de commodities a marcas diferenciadas, donde la innovación, la trazabilidad y la calidad percibida se vuelven factores decisivos. En ese nuevo escenario, Nueva Zelanda reafirma su papel como referente en la producción de alimentos premium con valor agregado.

Fuente: Portal Frutícola con aportes de Redacción +P.