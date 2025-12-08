Chile ajusta su proyección de uva de mesa 2025-2026: suben las nuevas variedades y cae el volumen total

El Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile presentó su segunda estimación de exportaciones para la temporada 2025-2026, proyectando un total de 63.623.140 cajas de 8,2 kilos, cifra que representa una disminución de 6,4% respecto al ciclo anterior , pero que implica un incremento de 0,5% en comparación con la primera estimación realizada por el organismo. El ajuste al alza está directamente relacionado con el dinamismo de las variedades nuevas, que continúan ampliando su participación dentro de la oferta nacional.

Ignacio Caballero, director ejecutivo del Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile, explicó que “esta nueva estimación describe un leve incremento total en el volumen, impulsado por el aumento en volumen de las variedades nuevas. Proyectamos que estas variedades alcancen una participación de 72% del total de envíos, superando el 67% de la temporada pasada y el 71% previsto en la primera estimación”.

El ejecutivo también destacó la mayor participación de empresas en esta actualización, que alcanzó un total de 67 compañías, siete más que en la primera proyección, lo que representa el 86% del volumen exportado en la temporada previa. Este aumento, indicó Caballero, otorga mayor precisión y representatividad a las cifras que se están proyectando para el nuevo ejercicio exportador.

Nuevas variedades toman el liderazgo y superan las 45 millones de cajas

El crecimiento de las variedades nuevas no solo impulsa el volumen total proyectado, sino que también consolida un cambio estructural en la matriz exportadora de la uva de mesa chilena. Según el reporte, estas variedades alcanzarían más del 72% del total exportado, con un incremento de +5% respecto al año anterior, superando así las 45 millones de cajas.

Entre las variedades con mayor expansión destaca Sweet Globe, que alcanzaría 7.044.206 cajas, un notable aumento de 30,9% respecto a la temporada 2024-2025, y un 17% por encima de la primera estimación. En segundo lugar se posiciona Autumncrisp, que totalizaría 6.122.539 cajas, cifra que representa un crecimiento de 33,5% respecto al ejercicio anterior y un 19% adicional sobre la primera previsión.

En contraste, las variedades tradicionales mantienen una presencia menor y continúan mostrando descensos. Aunque estas superarían las 8 millones de cajas, varias muestran caídas importantes. La más severa es Thompson Seedless, que registraría una disminución de 20,2% respecto al ciclo pasado, alcanzando 1.635.433 cajas, y además exhibe una baja de 37,1% en relación con la estimación previa. Por su parte, la tradicional Red Globe, que sigue siendo la variedad clásica de mayor volumen, bordearía las 9 millones de cajas, pero también muestra un retroceso de -4,8% respecto a la primera estimación.

Comportamiento regional y distribución semanal: adelantos y contracciones

El análisis por región muestra comportamientos diferenciados. Coquimbo (-1%) y Valparaíso (0%) prácticamente mantienen sus volúmenes respecto a la temporada pasada, mientras que otras zonas presentan contracciones más marcadas. Atacama lidera las caídas con -17%, seguida por O’Higgins, con un descenso de 9%, y la Región Metropolitana, que retrocede 5%.

uva de mesa chile 2 El ajuste incorpora datos de 67 empresas y refleja aumentos en Sweet Globe y Autumncrisp, junto a un adelantamiento entre las semanas 6 y 10.

En cuanto a la dinámica de salida de fruta,, lo que implica una aceleración del flujo exportador en comparación con temporadas anteriores. Asimismo, se anticipan picos de volumen más moderados que los registrados el año pasado, junto con menores disponibilidades entre las semanas 14 y 17.

A nivel de mercados, la comparación con la temporada anterior muestra un escenario mixto. Se prevé un crecimiento del 20% en los envíos a Latinoamérica, mientras que los mercados de Asia retrocederían 21% y Norteamérica disminuiría 9%. Estas variaciones evidencian tanto cambios en la demanda como ajustes logísticos y de oferta.

Una industria impulsada por la innovación varietal

“La tendencia al alza de las nuevas variedades continúa siendo el motor de nuestra industria, permitiéndonos ofrecer una mejor fruta a los mercados internacionales. El desafío está en manejar las logísticas de salida, donde se aprecia un adelanto en la fruta entre las semanas 6 y 10, con menos volumen en las semanas 14 a 17 en comparación con la temporada pasada”, concluyó Ignacio Caballero.

Con estas proyecciones, la industria de la uva de mesa chilena se prepara para una temporada marcada por el liderazgo creciente de las variedades nuevas, ajustes regionales y desafíos logísticos que requerirán coordinación para responder adecuadamente a los mercados internacionales.

Fuente: Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile con aportes de redacción +P.