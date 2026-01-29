La Sociedad Rural de Esquel suspendió la edición 100 de su Expo Ovina 2026 por los incendios

La Sociedad Rural de Esquel (SRE) comunicó de manera oficial la suspensión de la 100ª Expo Ovina 2026 , una decisión que resuena con fuerza en el sector ganadero de la Patagonia. Este evento representaba un hito histórico, pues celebraba el centenario de la institución, pero lalos incendios imponen hoy prioridades diferentes. La entidad anunció la medida justo cuando cerraba el periodo previsto para las inscripciones de los participantes.

Este anuncio surge como respuesta a una situación de fuerza mayor derivada de los incendios forestales que azotan la Cordillera argentina. Los focos ígneos perjudican directamente a los pobladores, cabañeros y productores de la región, lo cual imposibilita el desarrollo normal de una feria de tal magnitud. La organización entiende que el contexto actual impide llevar adelante un evento de tales características por el impacto que el fuego genera en el sector productivo y en las comunidades rurales.

La doble amenaza: incendios y sequía extrema

La situación actual supera cualquier previsión logística u organizativa. Los incendios avanzaron con ímpetu sobre zonas críticas como Cholila y el área de la laguna Villarino, donde las llamas obligaron a la evacuación de animales y causaron cuantiosas pérdidas productivas. Sin embargo, el fuego no representa el único desafío para el campo chubutense. La región padece una prolongada sequía que se agravó por la ausencia de precipitaciones y nieve durante el último invierno.

Oscar Knollseisen, presidente de la Sociedad Rural de Esquel, señaló que el problema más grande radica en la falta de pasto. La escasez de forraje disponible complica severamente la alimentación del ganado, lo cual genera un panorama desolador para los establecimientos locales. En este sentido, Knollseisen destacó que resulta imposible planificar una exposición festiva mientras los productores luchan diariamente por salvar sus campos y su hacienda.

image

Reajustes en el calendario ganadero

La cancelación en Esquel no constituye un hecho aislado dentro de la provincia de Chubut. Se trata de la segunda exposición rural suspendida durante este 2026, tras la reciente cancelación de la tradicional Expo Ganadera de Trelew. Ambos casos comparten un denominador común: una crisis profunda que entrelaza dificultades productivas, económicas y climáticas. Ante este escenario, el mapa de eventos ganaderos se reduce drásticamente.

Por el momento, las actividades se concentran exclusivamente en la zona sur de la provincia. Comodoro Rivadavia mantiene en pie la realización de su Expo Ganadera 2026, programada del 5 al 8 de marzo. A pesar de la incertidumbre que también reina en dicha localidad, el evento se perfila como el principal punto de encuentro para los referentes del ámbito rural este año. Por otro lado, en la localidad de Sarmiento, los organizadores evalúan la posibilidad de realizar una feria de carneros de campo hacia mediados de marzo, aunque la decisión final depende de la evolución del contexto provincial.

Estrategias de supervivencia ante la escasez de recursos

La gravedad de la emergencia ambiental obliga a los productores a tomar decisiones drásticas para garantizar la continuidad de sus establecimientos. Muchos optan por la reducción de la carga animal y la venta anticipada de hacienda con el fin de evitar pérdidas totales. Estas resoluciones, calificadas como duras pero necesarias por los dirigentes rurales, buscan proteger la integridad de las familias rurales en un momento de vulnerabilidad extrema.

La prioridad institucional de la Sociedad Rural de Esquel ahora se centra en el acompañamiento técnico y humano a los afectados, postergando cualquier actividad celebratoria hasta que las condiciones climáticas y ambientales mejoren. La organización comprende que el valor simbólico de su edición centenaria exige un marco de estabilidad que hoy la naturaleza niega.





Fuente: Redacción +P