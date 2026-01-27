Incendios en Neuquén: ¿Cómo funciona la red de alerta entre productores y brigadistas?

INcendios: Los productos del campo neuquino están en estado de alerta y "requete asustados".

“En el invierno las montañas se veían negras”, comentó un productor casi al pasar. Su frase resume una certeza que el campo ya vaticinaba: el verano sería seco y con el peligro inminente de incendios . Sin nieve ni lluvias suficientes, la temporada estival comenzó con una verdadera espada de Damocles sobre la región.

Esa preocupación marcó el pulso de la 83° Exposición Rural de Neuquén , que concluyó este lunes en Junín de los Andes. “Hoy, Neuquén y gran parte de la Patagonia están en emergencia ígnea. Esto significa que no está permitido hacer fuego en ningún lado y que todos debemos estar alertas”, advirtió Cecilia de Larminat , presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén (SRN) .

Debido a la convergencia de factores como el calor intenso, la sequía y la baja humedad ambiental, el riesgo es considerado extremo. “Cualquier descuido puede provocar un incendio”, enfatizó la titular de la entidad.

Un sistema de alerta temprana

Ante este diagnóstico, De Larminat destacó la consolidación de una red de prevención comunitaria: “Desde hace más de un año, la población comenzó a coordinar un Grupo de Alerta, donde participan referentes de casi todos los campos de la provincia y los jefes regionales del Sistema Provincial de Manejo del Fuego”.

Esta red permite que la respuesta ante un foco sea mucho más rápida y efectiva. Además, han recopilado en un mapa información estratégica sobre vías de acceso, contactos de emergencia y recursos disponibles. “Invitamos a quienes aún no se han sumado a aportar sus datos para optimizar la logística”, instó la dirigente.

image Combate al incendio en Incendio Valle Magdalena, Parque Nacional Lanín, en 2025. Foto: prensa Parques Nacionales

WhatsApp, herramienta clave

“El grupo de WhatsApp de incendios es una idea buenísima y está muy bien organizado. Se empezó a armar el año pasado en las Magdalenas (incendio de 15.000 has que comenzó en febrero de 2025 y se pudo controlar en marzo). Cualquier columna de humo en la provincia es fotografiada de inmediato, se sube al grupo y todos se ponen en marcha”, relató Mercedes de Larminat a +P.

La efectividad del sistema quedó demostrada con testimonios directos. Mercedes recordó un incendio complicado en Ranquilón: “Yo estaba en una veranada remota, accesible solo a caballo. Le avisé a mi hija para que informara al grupo y, a la media hora, ya escuchamos la sirena del avión. Nos lanzaron un disparo de agua que nos mojó a todos, pero fue una respuesta excelente”.

El factor humano y la falta de cartelería

A pesar de la organización interna, los valles resecos y de color marrón mantienen en vilo a los productores. “Estamos requete asustados. El otro día, una chispa de una amoladora inició un foco y hubo que salir corriendo a apagarlo”, contó Mercedes, subrayando que incluso los rayos sobre los pinares representan un peligro latente.

Durante la Mesa del Campo Neuquino, los productores señalaron una falencia crítica: la falta de cartelería informativa para turistas. “Es fundamental que se reglamente y se coloquen avisos en aeropuertos y terminales. El turista suele ser el factor de mayor riesgo porque no siempre dimensiona el peligro”, explicaron.

“A veces vas y les pedís que apaguen el fuego y no te hacen caso o se enojan. No saben lo que es vivir con un incendio encima y ver toda tu producción y el campo quemado. Venimos de los antecedentes terribles del año pasado”, lamentó la productora.