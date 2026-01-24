Nuevo Plan Ganadero en Neuquén: claves para producir más pese a la sequía

Esta semana la agenda campera de Neuquén se trasladó a Junín de los Andes. Con la Sociedad Rural como anfitriona, se llevaron a cabo dos encuentros claves en el predio a la orilla del río Chimehuin: la mesa consultiva (con autoridades nacionales y de Senasa) y la mesa del campo neuquino (con productores y miembros de la SRN)

Uno de los temas que sobresale de la agenda es una "tormenta de ideas sobre el relanzamiento del plan ganadero", tal como contó Bertil Hoepke, vicepresidente de la SRN, en diálogo con +P .

Si bien hoy existe un esquema vigente orientado a los pequeños productores, la Secretaría de Producción propuso una ampliación integral que incluya también al mediano y gran productor bajo una estructura reformulada.

WhatsApp Image 2026-01-24 at 00.16.56 Bertil Hoepke, vicepresidente de la SRN, participó de la reunión en la que se habló de financiamiento y productividad. Foto: Leo Casanova, SRN

Hacia un financiamiento adaptado a la realidad climática

Uno de los pilares de la discusión fue la actualización de las herramientas financieras. La participación del Banco Provincia del Neuquén (BPN), el Centro Pyme Adeneu y el IADEP resultó fundamental para entender que el crédito debe ajustarse a las condiciones ambientales actuales. El sector privado planteó la necesidad de optimizar las tasas de interés y, fundamentalmente, readecuar los plazos de devolución de los préstamos.

"La idea es lograr algunos puntos de mejora en tasas, lograr líneas de crédito —que algunas ya existen—, pero que tal vez hay que relanzarlas o readecuarlas porque los plazos de pago eran en una época donde había más pasto o menos sequía. Hoy ese mismo plazo, que tal vez antes lo podías repagar en 8 meses, hoy capaz que necesitas un año para repagar", aseguró Hoepke.

image

Desafíos coyunturales: Entre la barrera y la sequía

La situación actual del stock ganadero en los campos neuquinos responde a una combinación de factores externos y climáticos. Hoepke señaló que la inestabilidad de precios, derivada de la incertidumbre tras la apertura de la barrera sanitaria, provocó que muchos productores retuvieran hacienda a la espera de un equilibrio en el mercado. Esta decisión, lógica desde lo económico en su momento, se topó con el inicio de una sequía severa.

Esta acumulación de animales en campos con escaso forraje generó un escenario crítico. La falta de alimento para las vacas coincidió con el momento de mayor carga animal, complicando la operatividad de los establecimientos. El nuevo plan busca ofrecer respuestas rápidas para evitar que la burocracia demore la llegada de la asistencia, ya que un crédito que se percibe con un mes de retraso pierde su efectividad.

"El año pasado fue el peor de los momentos. Nos agarró con mucha hacienda en el campo a la espera de ver qué pasaba con los precios, esperando que se volvieran a equilibrar una vez que se abriera la barrera, y a partir de ahí una sequía brava con la cual no le podés dar de comer a las vacas”, agregó.

Embed

Eficiencia y productividad por encima del stock

Hoepke aseguró que la visión técnica del relanzamiento del plan no se centra exclusivamente en aumentar la cantidad de cabezas, sino en mejorar los índices de productividad. "La brecha actual en Neuquén es amplia: mientras algunos establecimientos logran niveles de preñez del 90% o 95%, otros sectores apenas alcanzan el 40%", dijo. La meta es reducir el número de animales improductivos o de refugo, transformando el stock existente en uno más eficiente.

En el marco del plan ganadero, hubo reuniones con los engordadores, matarifes, carniceros y dueños de frigoríficos. La idea es tratar de hacer este plan ganadero más eficiente, toda la cadena productiva Neuquén. Se busca lograr que realmente lo que se produce en Neuquén, por lo menos, se destine al consumo mayormente en Neuquén o directamente a exportación, teniendo en cuenta los requisitos sanitarios para poder salir. agregó

"La idea es aumentar la productividad de todo; eso no necesariamente significa tener más stock. El solo hecho de que vos tenés 100 vacas y las 100 vacas te dan un ternero, eso ya te aumenta muchísimo la producción", concluyó.