La Patagonia busca fortalecer su estatus sanitario y acceso a mercados

El SENASA y el sector privado avanzaron en una agenda común para mejorar la sanidad animal y la competitividad regional.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) convocó a representantes del sector agropecuario privado de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego , Antártida e Islas del Atlántico Sur a participar de una nueva reunión de la Mesa Consultiva Pecuaria de la Región Patagonia. El encuentro se llevó a cabo en la Sociedad Rural del Neuquén, en la ciudad de Junín de los Andes, en el marco de la tradicional exposición rural de verano, y tuvo como eje central el fortalecimiento de las políticas sanitarias, productivas y comerciales de la región.

La jornada fue encabezada por el jefe de Gabinete y el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, junto con la presidenta del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado para sostener y mejorar el estatus sanitario de la Patagonia, una región estratégica para la producción ganadera argentina.

Sanidad animal y estrategias comunes para la región

Uno de los temas centrales abordados durante la reunión fue la situación sanitaria vinculada a la sarna ovina, una enfermedad que impacta de manera directa en la producción lanera y cárnica patagónica. En este sentido, se analizaron las medidas implementadas hasta el momento para el control y la erradicación de los brotes detectados, así como su evolución epidemiológica en las distintas provincias de la región.

A partir del intercambio técnico y del diagnóstico compartido, se acordó la conformación de una mesa técnica público-privada que tendrá como objetivo unificar criterios de intervención, coordinar acciones entre jurisdicciones y consensuar una estrategia sanitaria común para toda la Patagonia. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención, mejorar la detección temprana y avanzar de manera sostenida hacia la erradicación de la enfermedad.

Ganadería expo neuquen 2025 1 La titular del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, ayer recorriendo la Expo Rural de Junín de los Andes.

En paralelo, el SENASA informó sobre los avances en materia de comercio exterior, particularmente en las gestiones que se llevan adelante para obtener el reconocimiento sanitario por parte de la República de Chile de la Patagonia Norte “A” como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Este reconocimiento representa un hito relevante para el posicionamiento sanitario de la región y para la apertura de nuevos mercados, consolidando el prestigio internacional de la producción patagónica.

Asimismo, se analizaron los cambios introducidos por nuevas reglamentaciones y las mejoras proyectadas en la infraestructura de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (BZFP), considerada una herramienta clave para resguardar el estatus sanitario diferencial de la región frente al resto del país.

Modernización, trazabilidad y fortalecimiento institucional

Durante el encuentro también se consensuaron diversas iniciativas orientadas a continuar con la modernización de los procesos administrativos y productivos del sector pecuario. Entre los puntos destacados, se evaluó la implementación de la Identificación Electrónica Animal, en el marco de las Resoluciones 530/2025 y 841/2025, como una herramienta fundamental para mejorar la trazabilidad del ganado y optimizar los controles sanitarios.

Además, se expusieron los avances en la digitalización de los trámites del SENASA, una política que apunta a simplificar gestiones, reducir tiempos administrativos y mejorar la eficiencia tanto para los productores como para el propio organismo. En este contexto, se analizaron también los alcances de la Resolución 44/2026, recientemente publicada, que incorpora a las “Barracas de Campo” como establecimientos habilitados para el acopio y la exportación directa de lana sucia, una medida que responde a una demanda histórica del sector lanero patagónico.

Por último, se debatieron propuestas para delegar en las provincias las habilitaciones de elaboradores cárnicos, con el objetivo de agilizar los procedimientos y fortalecer las capacidades locales. En la misma línea, se analizaron alternativas para optimizar la gestión de los equinos de refugo, una problemática que atraviesa a distintos eslabones de la cadena productiva.

La Mesa Consultiva Pecuaria de la Región Patagonia se inscribe dentro de la política de gestión participativa que impulsa el SENASA y refuerza su presencia federal, promoviendo el diálogo permanente con las instituciones productivas y los gobiernos provinciales. Del encuentro participaron representantes de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, la Federación Lanera Argentina, federaciones rurales provinciales y la Fundación Barrera Patagónica, además de funcionarios provinciales, técnicos del INTA y autoridades nacionales y regionales del SENASA.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.