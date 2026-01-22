SENASA refuerza la barrera sanitaria y esquiva el debate por su provincialización

La discusión por la barrera volvió a escena en la Patagonia, pero SENASA respondió con más controles y sin definiciones sobre su provincialización.

María Beatriz “Pilu” Giraudo, la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ), declara en puntas de pie. Pero su cautela no le impide dejar frases con segundas lecturas que permiten vislumbrar algunas definiciones. Por ejemplo, en el caso del meneado debate sobre el control de la barrera sanitaria y las aspiraciones de las provincias patagónicas por hacerse del control total de ese sistema que protege a la producción de frutas y carnes de la región, lejos de expresar una retirada, detalló inversiones y nuevas estrategias de control. De todos modos, consultada de manera directa sobre la posibilidad de una eventual provincialización del sistema, declaró: “No puedo, no puedo hacer ningún comentario al respecto, realmente”.

Luego de una mañana agotadora, la funcionaria accedió a un breve diálogo con +P mientras sus colaboradores preparaban el equipo de mate, porque les esperaba un largo trayecto hasta la Rural de Junín de los Andes.

-¿Cuál es su primera evaluación de esta reunión multisectorial aquí en el Alto Valle?

-Para nosotros es muy importante esta instancia. Las mesas consultivas regionales copian la mesa consultiva nacional, que reúne a todos los actores con los que trabajamos muy estrechamente. Nos da la posibilidad de trabajar con todo el equipo de la regional de SENASA, con todas las representaciones del sector productivo y también con las autoridades de los gobiernos de la región. Nos acerca a las reales problemáticas, a las necesidades y a las cosas que hay que corregir, también a las que hay que impulsar y profundizar. Así que nos queda muchísimo trabajo para encarar.

-¿Cuáles fueron los temas centrales sobre los que se debe trabajar con más dedicación?

-El tema de Carpocapsa, que fue planteado de una manera muy contundente. Evidentemente, necesita que armemos una mesa de trabajo ad hoc especialmente. También hay muchísima inquietud alrededor del cumplimiento de buenas prácticas (chacras abandonadas), que, en el caso de la fruticultura, es más fácil que en el caso de la horticultura, y también está la preocupación de los gobiernos provinciales en ese sentido. Nosotros, como organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, cumplimos un poco el rol de enlace en estas mesas con otras áreas de la Secretaría para ajustar el trabajo entre todos. También tratamos la ineludible situación de la mosca de los frutos y la preservación del área libre. En algunos casos revisamos para mejorar, en otros casos profundizamos y, en otros, nos llevamos tarea.

Provincias, por ahora afuera

-Las provincias patagónicas vienen hablando de la barrera, de ser administradoras, y en el medio está el debate por quién aplica los protocolos sanitarios. ¿Se puede avanzar en una provincialización? ¿Se mantiene todo como está, sin innovar?

-En el caso de las barreras, la preocupación y la ocupación están puestas en el rol que cada uno tenemos, en lo exhaustiva que debe ser la barrera y en todas las herramientas con las que tiene que contar, desde los controles sanitarios hasta la seguridad que acompañe estas barreras para dar garantía de que estemos funcionando como corresponde. En el caso de SENASA, realmente hemos innovado muchísimo en todo lo que tiene que ver con las barreras y vamos a seguir innovando. Vamos a hacer un aporte de un sistema de cámaras muy específico próximamente. Así que realmente es algo que no solo nos preocupa, sino que atendemos y nos ocupa muy de cerca.

-¿Al usar la palabra exhaustivo, significa que SENASA quiere seguir estando en las barreras?

-SENASA tiene un rol fundamental en la barrera y nosotros profundizamos nuestro rol ahí.

-¿O sea que provincialización, por ahora, no hay?

-No, no puedo, no puedo hacer ningún comentario al respecto, realmente.

