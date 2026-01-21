Productores y Nación avanzan en medidas sanitarias, financiamiento y reforma laboral

Todos los actores de la manzana live_39da210c se reunieron, en la sede que el SENASA tiene en General Roca, con la presidenta de esa institución, María Beatriz “Pilu” Giraudo, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de la Nación, Martín Fernández, para avanzar en una agenda de temas estructurales para la actividad, como el combate contra la carpocapsa, el avance de las ciudades sobre zonas productivas, el funcionamiento de la barrera sanitaria y el financiamiento para la compra de malla contra el granizo.

A eso se sumó un compromiso de los dirigentes regionales del agro de lanzar una ofensiva política para lograr que diputados y senadores de las provincias de Neuquén y Río Negro, más allá del partido político al que pertenecen, se expresen a favor de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

En torno a la mesa se ubicaron el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández; el secretario de Producción de Neuquén, Diego García Rambeaud; el presidente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), Nicolás Sánchez; la directora del INTA Alto Valle y del Centro Regional Patagonia Norte, Mariana Amorosi; el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández; y el presidente de la Sociedad Rural del Alto Valle, Baldomero Bassi, entre otros representantes del sector.

Desde +P pudimos obtener el análisis que hicieron del encuentro Giraudo, Fernández y Hernández, para tener un panorama detallado de una reunión que comenzó a las 8 de la mañana y culminó a las 13, lapso en el cual las 25 personas que participaron del encuentro no se tomaron ni un momento para un break, y sobre las mesas quedó sin tocar el refrigerio previsto.

Agenda sanitaria y productiva

Carpocapsa: Hubo acuerdo para volver a poner en vigencia el Programa de Supresión de Carpocapsa, que cayó hace varios años por falta de financiamiento y que permitía realizar acciones de control donde no llegaba el accionar de los productores, además de contar con una red de monitoreo para hacer las aplicaciones en los momentos oportunos.

También se acordó avanzar en un retorno al esquema de “bloques” o porciones de chacras, donde se realizará una experiencia de pulverización con drones de feromona líquida, con el fin de fortalecer el sistema de confusión sexual para cortar el ciclo reproductivo de la plaga. El INTA irá monitoreando la efectividad de las aplicaciones y, con toda la información, se deberá ir a Brasil a explicar el nuevo protocolo para que sea aceptado y se pueda continuar con las exportaciones.

Buenas prácticas agrícolas: Es un tema vinculado al anterior, ya que se trabajó sobre qué hacer con las chacras abandonadas. Hoy el SENASA labra actas e infracciones, pero no tiene poder de policía suficiente para ordenar la erradicación de montes que llevan años sin ser trabajados. Como compromiso, se buscará que las legislaturas provinciales trabajen en leyes locales para obligar a los propietarios a arrancar las plantas y aplicar todas las medidas de prevención de plagas, con el objetivo de evitar que esos establecimientos sean focos de propagación de la carpocapsa.

Hubo quejas por el rol de los intendentes que siguen habilitando loteos en zonas productivas. Los productores explicaron que aplican las denominadas “buenas prácticas agrícolas”, exigidas por los mercados internacionales, lo que en la práctica implica no tener restos de basura en las chacras ni perros. Esto se traduce en menos aplicaciones y en fruta más sana.

Mosca de los frutos (barrera): La Federación solicitó la presencia de fuerzas de seguridad (provinciales o federales) en los puestos de control de la barrera sanitaria. Giraudo anunció inversiones en el corto plazo, como la instalación de cámaras de seguridad para registrar a los infractores. Se instalarán grandes carteles en las rutas para advertir qué productos hospederos no deben transportarse.

Además, se solicitó que la Nación implemente campañas de información en redes sociales y disponga alertas en Google Maps para que la información llegue por esa vía a los automovilistas. Por otro lado, hubo coincidencia en realizar campañas en establecimientos educativos de nivel primario, que deben implementar tanto el SENASA como los gobiernos provinciales, junto con las entidades empresarias y de productores.

manzana live_39da210c El sector frutícola consensuó una agenda sanitaria y productiva y anunció gestiones políticas ante el Congreso.

Cotorras: Esta nueva plaga ocupó un espacio preponderante en las deliberaciones. En algunos establecimientos ha causado hasta un 30 % de daño, sostuvo Hernández desde la Federación de Productores.

El secretario de Fruticultura de Río Negro adelantó la implementación de un plan de control poblacional que consiste en una campaña de “volteo” de nidos antes del nacimiento de los pichones, dos veces al año, con participación de guardafaunas provinciales. Los productores pidieron ayuda para que se habilite una línea 0800 para notificar la presencia de esos nidos. Facundo Fernández descartó de plano el uso de cebos y de venenos por las consecuencias ambientales.

Reclamos por financiamiento

Malla antigranizo y emergencia frutícola: Previo a la reunión general, tanto productores como representantes de las provincias se reunieron con funcionarios de la SAGyP para plantear cómo deberían ser los créditos para instalar las mallas. “No podemos vivir en una situación de emergencia permanente”, manifestó Fernández, quien repasó la existencia de casi 2.500 hectáreas afectadas por granizo esta temporada y más de 400 productores con daños en sus establecimientos.

“Hay muchos productores eficientes que necesitan un cambio estructural para protegerse del clima. No sirve de nada tener los mercados si no contamos con créditos de largo plazo para no estar permanentemente en emergencia agropecuaria”, dijo el secretario, para quien “los plazos financieros no son los plazos de la fruticultura”. Y acotó: “Cada cosecha es muy difícil de llevar adelante si no tenemos cambios urgentes”.

“Debe implementarse un sistema que tenga un cupo anual de una determinada cantidad de hectáreas a cubrir con la malla”, agregó el presidente de la Federación de Productores.

Este miércoles pasado, los representantes de las provincias viajaron a Buenos Aires para pedir la declaración nacional de emergencia por el granizo. Tratarán de que no solo exista una postergación de vencimientos, sino que también se exima del pago de algunos tributos, como aportes y contribuciones.

Apoyo político a la reforma laboral

Reforma laboral: “Voy a tener una reunión con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Agricultura para hablar sobre temas que tienen que ver con la reforma laboral”, adelantó el presidente de la Federación de Productores sobre su agenda de la próxima semana en Buenos Aires. “Hay temas muy interesantes que se incluyeron y que se han tomado de los trabajos que veníamos haciendo con la Federación, vinculados a la industria del juicio y los costos laborales”, agregó.

Fruta SENASA reunion 1.jpg El encuentro abordó el combate a plagas, el impacto del granizo, la falta de financiamiento de largo plazo y la necesidad de cambios estructurales para sostener la actividad.

En el “poroteo” regional hay votos cantados a favor de la reforma, como los de los senadores libertarios Nadia Márquez, Pablo Cervi (Neuquén) y Enzo Fullone (Río Negro). En Diputados también juegan a favor el empresario Aníbal Tortoriello (Río Negro) y Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Gabriela Muñoz, quien reemplazó a Márquez en la Cámara baja, todos libertarios. Están en duda, hasta ahora, los representantes de La Neuquinidad, el partido del gobernador Rolando Figueroa: Julieta Corroza en el Senado y Karina Maureira en Diputados. Claros opositores a la reforma son los alfiles kirchneristas, como los senadores Martín Soria y Ana Marks, por Río Negro, y la diputada nacional por la misma provincia, Adriana Serquis.

Consultado sobre si pensaba comunicarse con ellos, Hernández aseguró que “vamos a llamarlos a todos, porque si hablan de la actividad y dicen buscar soluciones para nuestra actividad, acá tienen una oportunidad para encontrar una mejora”. Agregó que a la reforma laboral “la van a tener que acompañar todos; si no, quedarán expuestos como dirigentes que no acompañan las necesidades del sector productivo”.

Fuente: Redacción +P.