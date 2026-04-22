Barrera sanitaria: La Justicia dio por terminado el conflicto y avaló su flexibilización

La decisión judicial cierra meses de disputa y abre una nueva etapa para el comercio de carne en la Patagonia.

La larga disputa judicial en torno a la flexibilización de la barrera sanitaria del Río Colorado llegó a su fin. Tras meses de presentaciones, recursos y fallos cruzados, todos los amparos impulsados por sectores productivos quedaron sin efecto. La consecuencia es concreta y de alto impacto: la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) queda plenamente vigente y habilita el ingreso de carne con hueso desde el norte del país hacia la Patagonia, una región históricamente protegida por un estatus sanitario diferencial.

El último capítulo de esta historia se escribió en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia , que revocó días atrás el fallo de primera instancia favorable a productores de Santa Cruz y rechazó el amparo presentado por la Federación de Instituciones Agropecuarias de esa provincia. Con esta decisión, la Justicia federal no solo despejó el camino para la aplicación de la norma, sino que también dejó sentada una doctrina relevante sobre los límites del control judicial frente a decisiones técnicas del Estado.

El fin de una barrera simbólica y productiva

Durante décadas, la barrera sanitaria del Río Colorado funcionó como una frontera interna clave en la Argentina. Más que un simple límite geográfico, representó un sistema de protección para la Patagonia, reconocida internacionalmente como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Este estatus le permitió a la región acceder a mercados exigentes y sostener precios diferenciales para su producción. Sin embargo, en los hechos, fue marginal la oferta exportable que salió de estas tierras

La decisión de permitir el ingreso de carne con hueso desde zonas “libres con vacunación” generó una inmediata reacción en los productores patagónicos. El temor no era menor: cualquier alteración en las condiciones sanitarias podía poner en riesgo una ventaja competitiva construida durante años.

Sin embargo, para las autoridades sanitarias, el contexto epidemiológico actual habilitaba una revisión de ese esquema. La ausencia de circulación del virus de la fiebre aftosa en el país y los avances en los sistemas de control permitían —según el SENASA— avanzar hacia una mayor integración del mercado interno sin comprometer la sanidad.

El origen del conflicto: ciencia, economía y desconfianza

El conflicto se desató cuando el SENASA resolvió flexibilizar las condiciones de ingreso de ciertos productos cárnicos a la Patagonia. La medida fue interpretada por sectores rurales como una señal de riesgo, más allá de las garantías técnicas presentadas por el organismo.

Barrera sanitaria fabricio 1 Tras el fallo, se consolida finalmente la flexibilización del Río Colorado y cambia el mapa sanitario argentino.

En febrero de 2026, el Juzgado Federal de Río Gallegos dio lugar a esa preocupación. El fallo de primera instancia declaró la nulidad de la resolución en el ámbito de Santa Cruz, apoyándose en el principio precautorio. Según este criterio, ante la posibilidad de un daño —aunque sea incierto—, corresponde adoptar medidas preventivas para proteger bienes colectivos.

El juez consideró que el riesgo sanitario, aun calificado como bajo, no era inexistente. Y que la eventual pérdida del estatus de libre de aftosa sin vacunación tendría consecuencias demasiado graves como para asumir ese riesgo sin beneficios claros.

Esa decisión reflejó una visión conservadora del sistema sanitario: priorizar la preservación del statu quo frente a cualquier cambio que pudiera generar incertidumbre.

La Cámara cambia el eje del debate

La resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia modificó de manera sustancial ese enfoque. Al analizar la apelación, los jueces Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez adoptaron una postura centrada en el respeto a la autoridad técnica del SENASA.

El tribunal fue claro: no corresponde al Poder Judicial reemplazar el criterio de los organismos especializados, salvo que existan errores evidentes o ilegalidades manifiestas. En este caso, concluyó que no se acreditaron tales vicios.

La Cámara cuestionó el fallo de primera instancia por haber desestimado sin fundamentos suficientes los informes técnicos del organismo sanitario. Y enfatizó que las decisiones en materia de sanidad animal deben basarse en evidencia científica y en evaluaciones epidemiológicas, no en percepciones de riesgo no comprobadas.

Del “riesgo cero” a la gestión inteligente

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es su análisis sobre el concepto de riesgo. La Cámara rechazó la idea de que las políticas sanitarias deban orientarse a eliminar completamente cualquier posibilidad de daño.

“El riesgo cero es biológicamente inalcanzable”, sostuvieron los jueces. En su lugar, propusieron un enfoque basado en la gestión del riesgo: identificar, evaluar y controlar las probabilidades de ocurrencia de eventos sanitarios, sin paralizar la actividad productiva.

En este sentido, el tribunal destacó que no existe circulación activa del virus de la fiebre aftosa en la Argentina, según los informes del SENASA. Por lo tanto, considerar que un riesgo “mínimo” o “hipotético” justifica la anulación de una política pública resulta, a su criterio, un error conceptual.

Ganaderia patagonia feed El nuevo escenario abre interrogantes sobre precios, producción y estatus sanitario en la región.

Este enfoque se encuentra alineado con los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que promueve sistemas de regulación basados en evidencia científica y en la adaptación permanente a la evolución epidemiológica.

Una flexibilización bajo control

Lejos de implicar una apertura irrestricta, la Resolución 460/2025 establece un esquema de ingreso condicionado. Esto incluye requisitos sanitarios, controles específicos y protocolos de bioseguridad destinados a minimizar cualquier riesgo.

La Cámara destacó este punto como central para validar la medida. No se trata de eliminar la barrera sanitaria, sino de redefinirla en función de las condiciones actuales. En otras palabras, pasar de un modelo rígido a uno más dinámico y adaptativo.

Este cambio responde a una lógica más amplia: la necesidad de integrar mercados internos sin descuidar los estándares sanitarios. En un país con fuertes asimetrías regionales, este tipo de decisiones tienen implicancias económicas significativas.

Federalismo y tensiones regionales

El fallo también abordó una cuestión estructural del sistema argentino: la relación entre Nación y provincias. La Cámara recordó que la regulación de la sanidad animal y del comercio interjurisdiccional es una competencia federal, establecida en la Constitución Nacional.

En este marco, rechazó el argumento de que la medida debía demostrar un beneficio económico específico para Santa Cruz. La validez de una política pública —señaló el tribunal— no depende de su impacto particular en una región, sino de su adecuación al marco legal y a las competencias del organismo que la dicta.

Este punto refuerza la idea de un mercado nacional integrado, donde las decisiones no pueden quedar supeditadas a intereses sectoriales o territoriales.

El cierre judicial y sus consecuencias

Con la revocación del fallo de primera instancia, la Cámara Federal puso fin al recorrido judicial de los amparos. La acción fue rechazada en su totalidad y se consideró improcedente la vía elegida por los productores.

Además, el tribunal impuso las costas del proceso a la parte actora, consolidando la derrota judicial de las entidades rurales. Los honorarios fueron fijados en 25 UMAs para la representación del SENASA y en 20 UMAs para los abogados de la Federación.

carne asado carniceria Tras la flexibilización de la barrera sanitaria, los precios al consumidor del asado en la Patagonia se alinearon con los del resto del país.

Más allá de los aspectos procesales, la decisión tiene implicancias de fondo. Consolida la autoridad del SENASA como organismo rector en materia de sanidad animal y establece límites claros a la judicialización de decisiones técnicas.

Un precedente para el futuro

El fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia trasciende el caso puntual. Marca un precedente sobre cómo deben resolverse los conflictos entre políticas públicas basadas en evidencia científica y resistencias sectoriales.

En un contexto donde la producción agropecuaria enfrenta desafíos crecientes —desde exigencias sanitarias internacionales hasta presiones económicas internas—, la capacidad de tomar decisiones técnicas con respaldo institucional se vuelve clave.

La resolución también abre interrogantes. ¿Cómo impactará esta medida en los mercados internacionales? ¿Podrá la Patagonia sostener su estatus sanitario diferencial? ¿Qué efectos tendrá en los precios y en la competitividad interna?

Por ahora, lo cierto es que la barrera sanitaria del Río Colorado ya no es la misma. La Justicia ha validado su transformación y ha dejado en manos del SENASA la responsabilidad de gestionar un equilibrio delicado: proteger la sanidad sin frenar la dinámica productiva.

En ese equilibrio se juega no solo el futuro de la carne en la Patagonia, sino también la capacidad del país para articular ciencia, economía y política en un sistema cada vez más complejo.

Fuente: Redacción +P.