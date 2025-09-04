La Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia: qué viene ahora

“Ahora el SENASA deberá ponerse a negociar con seriedad”, fue el primer análisis de la resolución de la Justicia Federal que suspende por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia , al suspender la aplicación de la resolución N°460 que habilitaba esa posibilidad. Quien se expresó de esa manera es el productor ganadero y abogado de Valle Inferior, Javier Perrote, luego de leer la resolución de la jueza Mariel Borruto de Río Grande, Tierra del Fuego.

“Se comienzan a corregir las medidas que se tomaron mal”, aportó por su parte el titular de la Sociedad Rural de Viedma , Rodrigo Núñez, quien aseguró que “nos hace sentir un poco más tranquilos el saber que la Justicia da lugar a aquellos que quieren hacer las cosas como corresponde”. Agregó que la imposición de la resolución N°460, de manera sorpresiva, y luego de reuniones previas en las cuales desde el gobierno nacional se aseguraba que la barrera no se abría, “se debió a manejos equivocados”.

Todo el arco ganadero expresó en ese momento, 27 de junio de este año, que se sentía “traicionado” por los distintos estamentos del gobierno nacional que intervienen en el tema. Perrote se mostró confiado en que, a partir de este cierre temporario de la barrera, “podamos sentarnos a una misma mesa (con el SENASA y la Secretaría de Agricultura de la Nación) en igualdad de condiciones”.

En cuanto a la aplicación de esta suspensión, si bien tiene vigencia desde las primeras horas del miércoles 3 de septiembre, “anoche en la barrera de Río Colorado, el personal de SENASA no estaba notificado oficialmente”, hizo notar una fuente local vinculada a la ganadería.

Un aspecto poco tenido en cuenta en esta disputa: los comentarios ofensivos que se dejan al pie de las publicaciones sobre la barrera, sobre todo de consumidores. Un reconocido dirigente pidió reserva, pero aclaró que “es como reavivar de nuevo el Boca-River del asado y nos matan en los comentarios, porque nadie entiende el tema de fondo o no les importa”.

Sanidad en Patagonia: un activo

Para la jueza, el actual estatus de la Patagonia, como zona libre de aftosa sin vacunación, “constituye un activo estratégico para la economía nacional y regional, cuya pérdida o degradación acarrearía un perjuicio irreparable no sólo a productores y trabajadores rurales, sino también a los consumidores, que verían comprometido su derecho a acceder a alimentos en condiciones de inocuidad y trazabilidad adecuadas”.

Casi en una misma línea se expresó hace pocos días la Sociedad Rural Argentina (SRA) en un comunicado. Además de proponer que se avance en una estrategia para que todo el país sea libre de aftosa sin vacunación, esta entidad dejó en claro que “resulta clave considerar las implicancias comerciales y diplomáticas que conlleva un eventual cambio de estatus sanitario, por lo cual se requiere un análisis integral que contemple todos los escenarios posibles”.

De esas “implicancias” se aferró la magistrada, quien tuvo en cuenta la decisión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la República de Chile, que ante la decisión del SENASA “dejó de reconocer a la Patagonia como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación y suspendieron las importaciones desde Argentina de todos los animales y productos de origen animal”, se puede leer en la decisión judicial.

Banacloy y Nora Lavayen El Gobierno de Río Negro (ministro Banacloy a la izquierda de la Foto) todavía no se ha expresado sobre este fallo judicial.

Por lo pronto, la presidenta de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Nora Lavayen convocó para última hora de este jueves a una reunión virtual de todos los presidentes de las rurales para tomar una postura formal ante este nuevo escenario.

Trascendió que los primeros pasos están vinculados a “ponernos a disposición de la gente de Tierra del Fuego, para ver en qué podemos colaborar y trabajar en conjunto”. Otros amparos habían sido rechazados, como lo resolvió el juez Hugo Greca de Viedma, o el rechazo que sufrió la rural de Santa Cruz, porque le objetaron a su presidente, Enrique Jamieson, que no acreditó de manera fehaciente cómo fue nombrado al frente de la entidad.

Fuente: Redacción +P.