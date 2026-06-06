Una fiesta campera para celebrar la Carneada y los fiambres caseros en Belisle

Fiesta Provincial de la Carneada en Belisle: sabores, tradición y cultura campera en el Valle Medio.

Una fiesta bien campera y destinada a recuperar tradiciones y saberes locales, se realizará el 5 de julio próximo en la localidad de Coronel Belisle la primera edición de la Fiesta Provincial de la Carneada, donde se van a reunir productores, instituciones y artistas. También habrá degustación de vinos y actuará el payador y cantor Saúl Huenchul, con su repertorio enfocado en el hombre de campo de la Patagonia .

En pleno auge de la “charcutería”, y casi 17 años después de haber sido reconocida por una Ley provincial, el municipio local rescató la fecha para que los amantes de los fiambres caseros tengan la oportunidad de conocer la cocina de quienes elaboran estos productos y comprar directo.

La actividad se desarrollará en el predio de la pileta municipal que está pegada a la ruta nacional N°22, entre las 10 y las 17 horas aproximadamente del domingo 5 de julio. Allí, está previsto que se reúnan productores de la localidad y de toda la región del Valle Medio. Habrá comercialización de salamines, chorizos, morcillas, bondiolas, jamones, pancetas y otros productos derivados de la tradicional carneada invernal.

La programación incluirá además charlas técnicas, la participación de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Río Negro, exposiciones sobre cortes porcinos a cargo de estudiantes del CET Nº 29 de Luis Beltrán, stands institucionales y catas de vino.

En el plano artístico, según se informó desde el municipio, la fiesta contará con la actuación de Saúl Huenchul y diversos grupos de la región, “que aportarán música y entretenimiento a lo largo de la jornada”.

Desde la organización destacaron que varios productores cuentan con modernas instalaciones para el secado y conservación de chacinados, lo que permite obtener productos reconocidos y valorados tanto dentro como fuera de la localidad.