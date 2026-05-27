Exportación de carne: el Gobierno abrió el proceso para acceder a la Cuota Hilton 2026/2027

El nuevo ciclo comercial contempla un cupo de más de 29 mil toneladas de carne premium con arancel cero para el mercado europeo.

El nuevo ciclo comercial contempla un cupo de más de 29 mil toneladas de carne premium con arancel cero para el mercado europeo.

La apertura del proceso de elegibilidad de exportación para acceder a la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026/2027 marca un nuevo paso para uno de los negocios más estratégicos de la cadena cárnica argentina. La medida, oficializada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía mediante la Resolución 66/26 publicada en el Boletín Oficial, habilita a empresas frigoríficas y grupos de productores exportadores a postularse durante un plazo de 15 días para obtener licencias de exportación dentro de este prestigioso contingente arancelario destinado principalmente a la Unión Europea.

El cupo total asignado para la próxima campaña asciende a 29.389 toneladas para el mercado europeo y otras 111 toneladas para el Reino Unido de Gran Bretaña. Se trata de un esquema altamente valorado por la industria frigorífica debido a que permite exportar cortes vacunos premium sin hueso con arancel intracuota del 0%, una ventaja competitiva clave para los países del Mercosur en el marco de los acuerdos comerciales vigentes con Europa.

La convocatoria está dirigida tanto a empresas de la categoría Industria como a grupos de productores exportadores que participan bajo la modalidad de Proyectos Conjuntos. Según detalló la cartera agropecuaria, las condiciones y requisitos específicos están incluidos en los anexos de la resolución oficial y todo el procedimiento deberá realizarse de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), sin costo para los solicitantes.

Récord de facturación y suba de precios internacionales

La nueva etapa de adjudicación llega en un contexto especialmente favorable para el negocio exportador argentino. Los números oficiales muestran que durante el ciclo 2024/2025 el país alcanzó una ejecución prácticamente total de la cuota, con un cumplimiento del 99,99%, generando ingresos récord por 350 millones de dólares. Sin embargo, las perspectivas para el período 2025/2026 son aún más alentadoras: aunque la ejecución actual alcanza el 98,9%, desde el Gobierno aseguran que se completará el 100% del cupo antes del cierre del ciclo comercial.

El factor determinante detrás de este crecimiento no es solamente el volumen exportado, sino también el fuerte incremento de los precios internacionales de la carne de alta calidad. Desde fines del año pasado, el valor del RAL —uno de los indicadores de referencia del mercado— experimentó una suba exponencial que actualmente ronda los 22.000 dólares por tonelada. Este comportamiento impulsó el precio promedio general de la cuota, incluida la denominada “rueda”, hasta ubicarse en torno a los 14.300 dólares por tonelada.

Para la industria frigorífica argentina, la Cuota Hilton representa mucho más que un negocio exportador. Históricamente, este contingente funcionó como un sello de calidad internacional para la carne vacuna nacional, especialmente para cortes premium provenientes de animales alimentados bajo estrictos estándares sanitarios y de trazabilidad. El acceso al mercado europeo implica cumplir exigencias sanitarias, productivas y logísticas de alto nivel, lo que posiciona a la carne argentina entre las más reconocidas del mundo.

Argentina, líder mundial en exportación de carne premium

Argentina ocupa además un lugar central dentro del esquema global de distribución de la Cuota Hilton. El país concentra el 44% del total otorgado por la Unión Europea, convirtiéndose en el principal beneficiario mundial del contingente. Detrás aparecen Estados Unidos y Canadá con el 17%, Brasil con el 15%, Australia con el 11%, Uruguay con el 10%, Nueva Zelanda con el 2% y Paraguay con el 1%.

ganadería faena vacuna Argentina busca mantener el liderazgo en la Cuota Hilton tras alcanzar niveles récord de exportación y facturación en los últimos ciclos.

Esta participación dominante refleja la histórica inserción argentina en el segmento de carnes premium y el reconocimiento internacional de sus sistemas productivos. En un contexto global donde la demanda de alimentos de calidad mantiene una tendencia creciente, especialmente en mercados de alto poder adquisitivo, la Cuota Hilton continúa siendo una herramienta estratégica para generar divisas y fortalecer el perfil exportador del país.

Desde el sector privado destacan además que el crecimiento de los valores internacionales mejora considerablemente la rentabilidad de los frigoríficos exportadores, en momentos donde la competitividad del negocio depende cada vez más de factores logísticos, sanitarios y cambiarios. La combinación entre altos precios y una demanda sostenida permite proyectar un escenario positivo para el nuevo ciclo 2026/2027.

Al mismo tiempo, la continuidad de elevados niveles de cumplimiento refuerza la imagen de Argentina como proveedor confiable ante la Unión Europea y el Reino Unido. La posibilidad de completar prácticamente el total del cupo asignado durante dos ciclos consecutivos evidencia la capacidad operativa del sector y el interés sostenido de los compradores internacionales por la carne vacuna argentina de alta calidad.

Con la apertura formal del proceso de elegibilidad, las empresas frigoríficas y asociaciones de productores comenzarán ahora una etapa clave para definir su participación en uno de los mercados más rentables y exigentes del comercio internacional de carnes. El resultado de esta nueva distribución será determinante para el desempeño exportador del sector durante el próximo año comercial y para el ingreso de cientos de millones de dólares a la economía argentina.

FUENTE: SAGPYA con aportes de Redacción +P.