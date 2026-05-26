"Pagaré Producto": la herramienta financiera que cambia las reglas de la ganadería argentina

Con plazos alineados al negocio ganadero y ajustes vinculados al precio del novillo o la soja, el Pagaré Producto gana terreno como alternativa de financiamiento en el agro.

La ganadería argentina convive desde hace décadas con una contradicción que condiciona buena parte de su desarrollo: mientras la naturaleza impone tiempos largos y biológicos para producir carne, el sistema financiero tradicional suele exigir plazos cortos y rígidos para devolver el dinero prestado. Esa diferencia, aparentemente técnica, ha sido uno de los principales problemas estructurales del negocio ganadero, especialmente en el segmento de la cría.

En un establecimiento de cría bovina, el ciclo productivo puede extenderse entre 18 y 36 meses. Desde el servicio de la vaca hasta la venta del ternero o del novillo terminado transcurre un período largo, atravesado por variables climáticas, sanitarias y de mercado. Sin embargo, históricamente las herramientas de financiamiento disponibles para los productores estuvieron diseñadas para actividades con rotación mucho más rápida.

El ejemplo más común es el Cheque de Pago Diferido (CPD), uno de los instrumentos más utilizados por las PyMEs agropecuarias. Aunque permitió durante años cierto acceso al crédito bursátil, sus plazos habituales —de entre 30 y 360 días— muchas veces quedaron lejos de acompañar los tiempos reales de la producción ganadera.

La consecuencia fue conocida por miles de productores: vender hacienda antes de tiempo para cubrir vencimientos financieros. En otras palabras, malvender animales para conseguir liquidez inmediata. Esa dinámica no solo redujo márgenes de rentabilidad, sino que además atentó contra decisiones estratégicas de largo plazo, como aumentar el stock ganadero, retener vientres o invertir en infraestructura.

Frente a este escenario comenzó a ganar protagonismo una herramienta que busca resolver precisamente ese “cuello de botella”: el Pagaré Producto.

Una deuda alineada con el ciclo productivo

El principal diferencial del Pagaré Producto es que permite estructurar financiamiento con plazos más largos y ajustados al flujo real de ingresos del productor. En lugar de obligar al ganadero a pagar en fechas arbitrarias definidas por el sistema financiero, el instrumento permite sincronizar el vencimiento con el momento en que la inversión efectivamente genera caja.

En términos prácticos, esto significa que un productor puede tomar financiamiento para retener terneros, implantar pasturas perennes, construir mangas, instalar aguadas o mejorar genética, y cancelar la deuda recién cuando los animales estén listos para la venta. La lógica cambia por completo. El crédito deja de ser una presión permanente y pasa a convertirse en una herramienta productiva.

Además, el instrumento presenta ventajas operativas relevantes dentro del mercado de capitales: menores costos de estructuración, mayor flexibilidad y la posibilidad de negociar los pagarés en el Mercado Argentino de Valores (MAV), ampliando el acceso al financiamiento formal para empresas medianas y pequeñas del sector.

Otro de los aspectos más innovadores del Pagaré Producto es la posibilidad de emitir deuda vinculada directamente al bien que produce el establecimiento agropecuario. Durante años, los productores argentinos estuvieron atrapados entre dos alternativas complejas. Por un lado, endeudarse en pesos, soportando tasas de interés frecuentemente superiores a la inflación. Por otro, tomar deuda en dólares, asumiendo el riesgo de que una devaluación disparara el costo real del financiamiento si el precio de su producción no acompañaba ese movimiento.

ganaderia terneros intadestete-cbi-recria-vs-feedlot-2018-197447 La herramienta bursátil busca resolver uno de los mayores problemas históricos del campo: el descalce entre los tiempos productivos y los financieros.

El Pagaré Producto introduce una lógica distinta: el productor puede endeudarse en su “propia moneda”, es decir, en el valor del commodity o producto que genera. Actualmente, estos instrumentos operan en el MAV con distintos índices de ajuste, entre ellos BADLAR, TAMAR y SOJA. Pero una de las aplicaciones más interesantes para la ganadería es la denominación en “Valor Kilo de Novillo”.

El mecanismo funciona de manera sencilla. Si el precio de la hacienda sube, el capital adeudado también aumenta; pero si el precio cae, la deuda disminuye proporcionalmente. De esta manera, desaparece gran parte del riesgo de descalce entre ingresos y obligaciones financieras.

Para el productor, la previsibilidad mejora notablemente: sabe exactamente cuántos kilos de carne deberá destinar para cancelar el crédito, independientemente de la volatilidad macroeconómica o cambiaria.

El caso soja: cómo funciona en la práctica

Un ejemplo frecuente utilizado por operadores del mercado es el de los pagarés ajustados por soja. Supongamos que una pequeña o mediana empresa agropecuaria emite un pagaré por un monto nominal de un millón de pesos, ajustado al precio del grano, a un plazo de 180 días. En el momento inicial, el valor de referencia de la soja es de $308.000 por tonelada. Al vencimiento, el precio sube a $350.000.

En ese esquema, el productor recibe hoy el dinero descontado a una determinada tasa y, al finalizar el período, devuelve el capital actualizado según la evolución efectiva de la soja. Así, tanto el rendimiento del inversor como el costo financiero para el emisor quedan directamente atados al comportamiento real del commodity. El crédito se adapta a la capacidad genuina de generación de ingresos del establecimiento.

Para el mercado financiero, además, estos instrumentos representan una forma de acercarse a la economía real con activos vinculados al agro y a la evolución de los commodities.

Una oportunidad para las PyMEs ganaderas

Uno de los desafíos históricos del financiamiento agropecuario en Argentina fue el acceso desigual al crédito. Las grandes compañías lograban tasas competitivas gracias a su escala y respaldo patrimonial, mientras que las PyMEs enfrentaban costos mucho más elevados o directamente quedaban fuera del sistema formal.

En este punto, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) cumplen un rol central. Mediante el aval de estas entidades, muchas empresas ganaderas pueden emitir pagarés con mejores condiciones financieras y acceder a tasas similares a las de firmas de mayor tamaño.

ganaderia remate-canuelas-e1655394061374 Productores ganaderos encuentran en el Pagaré Producto una forma de acceder al crédito sin necesidad de vender hacienda anticipadamente para cubrir vencimientos.

La SGR actúa como garante frente al inversor, absorbiendo buena parte del riesgo crediticio y permitiendo que el mercado confíe en emisores más pequeños.

El impacto potencial es significativo. Para numerosos productores, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros financieros, este mecanismo puede convertirse en la puerta de entrada al mercado de capitales.

El ahorro privado conectado con la producción

Del lado de los inversores, el interés también crece. Fondos Comunes de Inversión, compañías de seguros y otros actores institucionales encuentran en estos instrumentos una alternativa para diversificar carteras con activos ligados directamente a la dinámica productiva del agro.

En un contexto económico atravesado por alta inflación, volatilidad cambiaria e incertidumbre financiera, los instrumentos atados al valor de commodities aparecen como una cobertura atractiva frente a los riesgos tradicionales.

Así, el Pagaré Producto no solo resuelve una necesidad puntual de financiamiento para el productor ganadero. También construye un puente más eficiente entre el ahorro privado y la economía real. Para un sector históricamente condicionado por los desajustes entre los tiempos biológicos y los financieros, la herramienta representa mucho más que una innovación bursátil. En la práctica, implica la posibilidad de producir con una lógica alineada al ciclo natural del negocio, evitando decisiones forzadas y permitiendo planificar a largo plazo.

En un país donde el crédito productivo suele ser escaso y costoso, el desafío ahora será masificar el instrumento y lograr que más productores puedan acceder a una financiación que, por primera vez en mucho tiempo, parece hablar el mismo idioma que el campo.

FUENTE: Rosgan conm aportes de Redacción +P.