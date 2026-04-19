Inflación, deuda y dólar: el triángulo de riesgo que acecha a la economía argentina

La semana que pasó dejó algo más que una acumulación de datos: dejó un cambio de clima. No se trata todavía de una crisis ni de un punto de quiebre, pero sí de una señal más compleja, más incómoda para el relato oficial y, sobre todo, más difícil de administrar políticamente. El mercado —esa entidad difusa pero determinante— empezó a mirar con mayor atención tres variables que, hasta hace poco, podían analizarse de manera aislada. Hoy ya no. Hoy forman un triángulo de tensiones: caída de la recaudación , suba de la inflación y un dólar anclado.

El problema no es que estas variables existan —la economía argentina convive con desequilibrios crónicos— sino que el actual modelo necesita que funcionen de una manera muy precisa. Cuando eso no ocurre, la consistencia del programa empieza a depender de ajustes adicionales. Y ahí es donde aparece la preocupación.

I. La recaudación: el talón de Aquiles del superávit

Durante meses, el Gobierno logró instalar una idea potente: el orden fiscal como piedra angular de la estabilización. El superávit primario no solo era una meta, sino una señal política hacia adentro y hacia afuera. Sin embargo, los datos más recientes empiezan a mostrar que sostener ese equilibrio será más difícil de lo previsto.

La recaudación impositiva acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales. No es un dato menor ni circunstancial. Es una tendencia. Y como toda tendencia persistente, obliga a preguntarse si hay causas estructurales detrás.

El informe de la Fundación Mediterránea pone números a esa preocupación: una caída real del 4,8% interanual en marzo y un retroceso del 7,6% en el primer trimestre. Pero más importante que el número es la composición de esa caída. Los tributos que más retroceden son precisamente los más sensibles al nivel de actividad: IVA, impuesto al cheque, aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, aquellos que funcionan como termómetro del movimiento económico real. Cuando esos ingresos caen, lo que está diciendo la economía es claro: hay menos consumo, menos transacciones y un mercado laboral más débil.

A esto se suman dos factores que complejizan aún más el escenario. Por un lado, la decisión deliberada del Gobierno de reducir impuestos —especialmente en comercio exterior—, lo cual tiene lógica desde el punto de vista de incentivos, pero impacto negativo inmediato en la caja. Por otro, el crecimiento de la informalidad, un fenómeno silencioso pero profundamente corrosivo para cualquier esquema fiscal.

El resultado es una ecuación incómoda: menos ingresos estructurales en un contexto donde el compromiso con el Fondo Monetario Internacional exige mantener —o incluso profundizar— el superávit.

Industria-Manufacturera La caída del nivel de actividad empieza a golpear la recaudación, mientras la inflación no cede y el dólar se mantiene atrasado.

Aquí aparece el verdadero nudo del problema. Cuando los ingresos no acompañan, el ajuste recae inevitablemente sobre el gasto. Y no sobre cualquier gasto, sino sobre el más fácil de recortar: el discrecional. Esto incluye subsidios, obra pública, transferencias a provincias, programas sociales y parte del empleo estatal. Es decir, áreas con alto impacto político y social. La economía puede tolerar cierto nivel de ajuste, pero la política tiene límites mucho más estrechos.

El informe es contundente: para sostener un superávit primario del 1,5% del PIB en 2026, el gasto discrecional debería caer entre un 12,8% y un 14,6% en términos reales. No es un ajuste menor. Es un ajuste profundo, con consecuencias inevitables. Y como si eso fuera poco, el margen de maniobra podría achicarse aún más si avanzan iniciativas como la Ley de Financiamiento Universitario, que convertiría parte del gasto en automático, indexado por inflación. Cada peso que deja de ser discrecional es un peso menos que el Gobierno puede ajustar.

En síntesis, la recaudación no solo cae: condiciona. Y al condicionar, redefine los límites del programa económico.

II. Inflación: el regreso de una incomodidad persistente

Si el frente fiscal muestra grietas, el frente inflacionario empieza a mostrar una meseta peligrosa. El dato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue claro: 3,4% en marzo, el nivel más alto del último año. Pero lo verdaderamente relevante no es el número aislado, sino la tendencia: diez meses consecutivos sin descenso.

Esto rompe una de las narrativas más fuertes del Gobierno. La desaceleración inflacionaria había sido presentada como el principal logro de gestión, la prueba empírica de que el programa funcionaba. Sin embargo, desde mediados de 2025, esa dinámica se estancó.

El argumento oficial apunta a factores estacionales. Y es parcialmente válido. Pero no alcanza. Hay un componente más profundo: la propia lógica del ajuste. La reducción de subsidios, la actualización de tarifas y la recomposición de precios regulados forman parte del programa fiscal. Son necesarias para ordenar las cuentas públicas, pero tienen un impacto directo sobre el índice de precios.

Es una tensión clásica en programas de estabilización: lo que mejora el déficit puede empeorar la inflación en el corto plazo. El Gobierno enfrenta entonces una paradoja incómoda. Para sostener el superávit necesita ajustar precios regulados, pero al hacerlo alimenta la inflación que dice querer combatir.

A esto se suma un dato preocupante: la inflación núcleo —la que excluye factores estacionales y regulados— tampoco muestra una baja contundente. Es decir, hay una inercia que todavía no se logra quebrar. El riesgo no es un desborde inflacionario inmediato, pero sí una consolidación en niveles moderadamente altos (3% mensual), que dificultan cualquier intento de normalización macroeconómica. En términos anuales, ese ritmo sigue siendo muy elevado.

Y más importante aún: afecta las expectativas. El mercado puede tolerar una inflación alta si percibe una tendencia clara a la baja. Pero cuando esa tendencia se interrumpe, la credibilidad empieza a erosionarse.

III. El dólar anclado: virtud presente, riesgo futuro

La tercera variable en juego es, quizás, la más paradójica. Porque aquello que hoy funciona como ancla de estabilidad podría convertirse mañana en una fuente de tensión. El tipo de cambio oficial no solo dejó de subir: está cayendo en términos reales. En lo que va del año, acumula una baja del 6,8% y se ubica en niveles comparables a mediados de 2025.

En un país acostumbrado a crisis cambiarias, esto parece una buena noticia. Y en el corto plazo lo es. Un dólar estable ayuda a contener la inflación, ordena expectativas y reduce la volatilidad financiera. Pero el mercado no mira solo el presente. Mira la sostenibilidad.

Bolsa EEUU Los mercados miran con preocupación como la economía se enfría y cae la recaudación.

Hay razones concretas detrás de este ancla cambiaria. La estacionalidad juega un papel central: la liquidación de la cosecha gruesa aumenta la oferta de divisas. A esto se suma una política monetaria contractiva, con fuerte absorción de pesos, y un Banco Central que compra dólares de manera agresiva.

El Banco Central ha acumulado más de 5.500 millones de dólares en lo que va del año, con una racha ininterrumpida de compras. Es una señal de fortaleza, pero también parte del equilibrio delicado que sostiene el esquema actual. Si no esuviesen estas compras, el dólar probablemente se hundiría aún más.

El problema es lo que viene después. Cuando termine la estacionalidad favorable, la oferta de dólares podría reducirse. Y si la demanda empieza a crecer —por recuperación económica, por expectativas o por cobertura— el tipo de cambio podría quedar desfasado.

Ahí aparece el fantasma del atraso cambiario, una vieja historia argentina. Un dólar artificialmente bajo puede generar distorsiones: pérdida de competitividad, presión sobre las reservas y eventual necesidad de corrección brusca. El mercado lo sabe. Por eso observa con atención. No hay señales inmediatas de crisis, pero sí preguntas sin respuesta clara: ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse este nivel? ¿Qué pasará cuando cambien las condiciones externas?

Un modelo que empieza a exigir recalibración

Tomadas por separado, cada una de estas variables podría ser manejable. Pero el problema es su interacción. La caída de la recaudación obliga a profundizar el ajuste. Ese ajuste impacta en precios regulados y, por lo tanto, en la inflación. A su vez, la necesidad de contener la inflación refuerza la estrategia de anclar el dólar. Y ese ancla, si se prolonga demasiado, puede generar nuevos desequilibrios. Es un sistema de tensiones cruzadas.

El Gobierno, por ahora, apuesta a la consistencia del programa. El propio Javier Milei ha dejado claro que no planea cambios de rumbo. Su argumento se apoya en una lectura más amplia: crecimiento del 4,4% en 2025, reducción de la pobreza y orden fiscal. Es la diferencia entre la foto y la película. La foto actual muestra tensiones. La película, según el oficialismo, sigue siendo positiva.

El problema es que los mercados muchas veces suelen reaccionar más a la foto que a la narrativa. Y hoy la foto muestra tres señales de alerta: Ingresos fiscales debilitándose, inflación que deja de bajar y un tipo de cambio potencialmente atrasado.

Ninguna de estas variables implica por sí sola una crisis inminente. Pero juntas configuran un escenario que exige ajustes finos, decisiones complejas y, sobre todo, capacidad de gestión política.

milei javier ojo El modelo de Javier Milei enfrenta nuevas señales de alerta: cae la actividad, se debilita la recaudación y la inflación no cede.

La economía argentina ha demostrado una y otra vez que los equilibrios precarios pueden sostenerse más tiempo del que muchos anticipan. Pero también que, cuando se rompen, lo hacen con velocidad.

El desafío del Gobierno no es menor. Necesita sostener el superávit sin asfixiar la actividad, bajar la inflación sin perder anclas y mantener un tipo de cambio competitivo sin generar expectativas de devaluación. No hay soluciones simples. Y mucho menos inmediatas.

Probablemente lo que venga no sea un cambio de rumbo, sino una recalibración. Ajustes en la velocidad, en la secuencia, en la intensidad. La economía no siempre falla por errores conceptuales; muchas veces falla por problemas de timing.

El mercado, mientras tanto, seguirá mirando. No con pánico, pero tampoco con la tranquilidad de meses atrás. Porque cuando tres variables clave empiezan a moverse en direcciones incómodas, ya no alcanza con explicar. Hace falta corregir. Y ese es, quizás, el verdadero punto de inflexión que dejó esta semana.