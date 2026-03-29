La crisis Adorni: ¿Por qué Milei decide mantenerlo en el gabinete?

En política, los tiempos no siempre los marca el calendario institucional. Muchas veces, los impone la agenda pública. Y en la Argentina actual, esa agenda se ha convertido en un terreno hostil para el oficialismo. Lo que alguna vez fue su principal activo —la promesa de transparencia, la denuncia constante de la corrupción heredada— hoy se ha transformado en su mayor debilidad. El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario donde la narrativa que lo llevó al poder comienza a resquebrajarse , y en el centro de esa grieta aparece una figura clave: Manuel Adorni.

La estrategia es evidente: desplazar el foco. Sacar de la conversación pública los temas que más daño generan. Pero no siempre alcanza con intentar cambiar de tema cuando el problema está demasiado instalado. El oficialismo lo intenta en un contexto complejo , donde los estudios de opinión —incluidos aquellos que consume el propio Gobierno— muestran que ciertos escándalos no solo tienen alta visibilidad, sino también una valoración profundamente negativa.

Entre ellos, el llamado “caso Libra” aparece como una amenaza estructural, una bomba de tiempo que podría tener consecuencias políticas mucho más graves que cualquier otro episodio reciente. Sin embargo, paradójicamente, el Gobierno parece encontrar en la crisis de Adorni una suerte de escudo temporal. Un fusible. Un ruido que tapa otro ruido mayor.

Ni siquiera una noticia objetivamente favorable, como el fallo en beneficio de la Argentina en el litigio por YPF, logró modificar el clima. Porque cuando la percepción de corrupción gana centralidad, los logros institucionales pierden capacidad de impacto. El problema ya no es la falta de buenas noticias, sino la incapacidad de hacerlas relevantes frente a un contexto de desconfianza, con una economía que sigue funcionando a medias.

En ese marco, la figura de Adorni se vuelve paradigmática. Durante meses, fue uno de los rostros más visibles del discurso oficial contra la corrupción. Un vocero duro, confrontativo, que exigía explicaciones constantes a la dirigencia anterior. Pero esa construcción se desplomó con una velocidad llamativa.

Las denuncias comenzaron a acumularse. Primero, la inclusión de su esposa en un vuelo oficial a Nueva York. Luego, un viaje familiar a Punta del Este que, según distintos testimonios, habría sido financiado por un empleado de la TV Pública bajo su órbita. Más tarde, inconsistencias patrimoniales: una propiedad en un country de Exaltación de la Cruz y una mudanza a un departamento en Caballito que no figuraba en sus declaraciones juradas.

Cada nuevo dato no solo agravaba la situación, sino que erosionaba el relato. Porque no se trataba de un funcionario más. Se trataba de alguien que había hecho de la denuncia su identidad política.

La conferencia de prensa que brindó esta semana terminó de sellar su deterioro. Lejos de ofrecer explicaciones claras o presentar documentación que despejara dudas, Adorni optó por una estrategia defensiva y agresiva. Evadió preguntas, descalificó a periodistas y se refugió en una frase que, en otro contexto, habría criticado: “responderé en la Justicia”.

Ese giro no pasó desapercibido. La opinión pública no solo evalúa los hechos, sino también las coherencias. Y en este caso, la contradicción es demasiado evidente. Quien exigía respuestas inmediatas ahora las posterga. Quien denunciaba privilegios ahora debe explicarlos.

El resultado es claro: su imagen pública se desplomó. Y con ella, una parte del capital simbólico del Gobierno.

adorni con el gabinete-y-adorni Respaldo de ministros. Sostener a Adorni no es solo una decisión defensiva: también es una forma de administrar daños y evitar riesgos mayores.

Pero el problema no es solo comunicacional. Empiezan a aparecer derivaciones judiciales. En el caso del viaje a Punta del Este, se investigan posibles dádivas. En paralelo, se inicia un análisis más profundo sobre su evolución patrimonial y su nivel de gastos. La cuestión deja de ser mediática para convertirse en institucional.

En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿Por qué el presidente Milei no toma distancia? ¿Por qué no repite la lógica que aplicó en otros casos, como el de José Luis Espert, cuando consideró que una figura se volvía políticamente costosa?

La respuesta, según fuentes de la Casa Rosada, tiene varias capas.

La primera es interna. Adorni no es solo un funcionario: es una pieza en el tablero de poder del oficialismo. Su llegada responde al armado de Karina Milei, en su disputa por espacios con Santiago Caputo. En ese esquema, sostenerlo es también sostener una posición de poder. Y en política, ceder espacios suele ser más costoso que enfrentar una crisis.

La segunda razón es estratégica. La sobreexposición del caso Adorni funciona, de hecho, como una distracción. Mientras la agenda se concentra en sus polémicas, el caso Libra queda en un segundo plano. Y ese expediente, por su magnitud, por los montos involucrados y por los nombres que aparecen, representa un riesgo mucho mayor para el Gobierno.

Aquí hay un punto delicado pero central: en el caso Libra, las sospechas alcanzan a figuras clave del oficialismo, incluyendo al propio presidente y su entorno más cercano. Se trata, por supuesto, de presunciones que deben ser probadas en la Justicia. Pero en términos políticos, el solo hecho de que existan ya genera un impacto significativo. Comparado con eso, el caso Adorni aparece como menor. Un problema serio, pero manejable. Un costo que el Gobierno parece dispuesto a asumir para evitar uno mayor.

La tercera razón es ideológica. Milei ha construido su liderazgo sobre la confrontación con lo que denomina “la casta” y “los medios”. Ceder ante la presión mediática o política implicaría, en su lógica, validar ese esquema. Por eso, resistir también es una forma de reafirmar su identidad.

Además, el calendario juega a su favor. No es un año electoral. No hay una urgencia inmediata que obligue a tomar decisiones drásticas. El presidente cree tener margen para administrar la crisis, esperar que el tema pierda intensidad y, si es necesario, actuar más adelante.

Quienes lo conocen saben que su pragmatismo tiene límites flexibles. Puede sostener a un funcionario hasta el último momento… y luego desplazarlo sin contemplaciones. Ya lo ha hecho antes. Y podría volver a hacerlo.

Sin embargo, hay un riesgo en esta estrategia: subestimar el impacto acumulativo de estos episodios. Porque la política no se erosiona solo por grandes escándalos, sino también por la suma de inconsistencias, por la percepción de doble vara, por la distancia entre el discurso y la práctica.

El Gobierno llegó al poder prometiendo una ruptura, una nueva forma de hacer política, una ética distinta. Pero cuando quienes encarnan ese discurso quedan atrapados en situaciones que recuerdan a lo que criticaban, el efecto no es neutro: es devastador.

La crisis de Adorni no es solo un problema individual. Es un síntoma. Un espejo incómodo en el que el oficialismo empieza a verse reflejado. Y lo que muestra ese espejo no es la imagen que prometieron construir.

adorni junto a su esposa La decisión de Milei no solo busca sostener a un funcionario, sino también ordenar un tablero más complejo.

En paralelo, el caso Libra sigue su curso. Silencioso, pero latente. Y en política, lo que hoy parece controlado puede convertirse mañana en el eje de la tormenta. El Gobierno intenta ganar tiempo, reordenar la agenda, cambiar el foco. Pero hay momentos en los que la realidad se impone. Y este parece ser uno de ellos.

La pregunta, entonces, no es solo qué hará Milei con Adorni. La verdadera incógnita es si el oficialismo logrará sostener su narrativa en un contexto donde los hechos empiezan a contradecirla.

Porque en política, como en la vida, hay algo que no se puede ocultar indefinidamente: la coherencia. Y cuando esa coherencia se rompe, el costo no es solo de imagen. Es de credibilidad. Y sin credibilidad, ningún gobierno puede sostenerse en el tiempo.

YPF: victoria judicial, debate abierto

La reciente victoria judicial de YPF en Nueva York no solo cierra —al menos en parte— un capítulo legal complejo, sino que reabre una discusión más profunda, incómoda y necesaria: la relación entre Estado, propiedad privada, política económica y credibilidad internacional. Lo que parecía un litigio técnico terminó exponiendo una trama de decisiones políticas, consensos implícitos y contradicciones discursivas que atraviesan más de una década de historia argentina.

En el centro del debate aparece una frase que, lejos de ser inocente, condensa una visión ideológica: “expropiar es robar”. La afirmación, repetida en distintos tonos por figuras políticas actuales, busca simplificar una cuestión que es, en realidad, compleja. La expropiación no es un acto arbitrario en el marco institucional argentino; está contemplada por la Constitución Nacional como un mecanismo legítimo, siempre que exista una ley que declare la utilidad pública y se garantice la correspondiente indemnización. Reducirla a un acto de despojo es, en términos jurídicos, incorrecto. Pero también es cierto que la legalidad no agota la discusión.

Aquí es donde se cruzan dos planos que muchas veces se confunden: el moral y el legal. Desde una perspectiva ideológica, puede argumentarse que la intervención estatal en la propiedad privada es indeseable o incluso perjudicial. Desde el punto de vista jurídico, en cambio, la expropiación es una herramienta válida dentro de ciertos límites. El problema surge cuando el debate se vuelve binario, cuando se intenta imponer una lectura única que desconoce matices y contextos.

ypf 614e57cbbc9f81 El fallo en Nueva York favoreció a la Argentina, pero dejó abiertas preguntas clave sobre la expropiación y sus consecuencias.

El fallo de la justicia estadounidense aporta un elemento clave: reconoce que la expropiación de YPF se realizó dentro del marco legal argentino. Es decir, no cuestiona la potestad del Estado argentino para llevar adelante esa decisión. Sin embargo, también deja entrever algo que en el debate público muchas veces se omite: el impacto que ese tipo de medidas puede tener en la percepción de los inversores y en la confianza internacional.

Y aquí aparece otro de los ejes centrales de esta discusión: el costo reputacional. Más allá de la legalidad, la expropiación de YPF generó tensiones con los mercados, elevó el riesgo país y dificultó el acceso a inversiones durante años. No es un dato menor. La economía moderna funciona, en gran medida, sobre expectativas y credibilidad. Cuando un país es percibido como impredecible o intervencionista, las consecuencias no tardan en hacerse sentir.

Sin embargo, reducir el análisis a una lista de costos sería tan simplista como negar que hubo beneficios. El desarrollo de Vaca Muerta es, para muchos, la prueba de que la expropiación permitió recuperar control sobre recursos estratégicos y potenciar su explotación. Para otros, ese desarrollo habría ocurrido de todos modos, incluso sin intervención estatal. La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio.

Lo interesante —y quizás lo más revelador— es que, más allá de las diferencias discursivas, los distintos gobiernos argentinos han mantenido una línea de acción sorprendentemente consistente en este tema. Desde la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que impulsó la expropiación, pasando por la de Mauricio Macri, hasta llegar a la de Alberto Fernández y el actual gobierno, todos sostuvieron la misma estrategia legal frente al litigio. Es, en términos prácticos, una política de Estado no declarada.

Este consenso tácito contrasta con la virulencia del debate público. Mientras los discursos se polarizan, la práctica muestra continuidad. Es una paradoja que dice mucho sobre la política argentina: se discute con intensidad lo que, en los hechos, ya está resuelto.

También hay una lección en términos de estrategia internacional. La experiencia indica que confrontar abiertamente con tribunales extranjeros o deslegitimar su autoridad no suele ser efectivo. La justicia estadounidense, con su tradición de independencia, no responde bien a ese tipo de retórica. En cambio, una defensa técnica, basada en argumentos jurídicos sólidos, parece haber sido más productiva en este caso.

La intervención de actores como el Departamento de Estado de Estados Unidos —aunque discutida en cuanto a su impacto real— también forma parte de este entramado. Pero atribuir el resultado del fallo exclusivamente a factores políticos externos sería desconocer la complejidad del sistema judicial norteamericano y, en cierta medida, restarle mérito a la estrategia legal adoptada por la Argentina.

Milei traje de ypf El litigio por YPF muestra cómo una decisión legal puede tener efectos duraderos en la economía.

En definitiva, lo ocurrido con YPF invita a salir de la lógica de “ganadores y perdedores” para pensar en términos más amplios. Sí, el fallo es favorable y representa un alivio en el plano jurídico. Pero no borra los costos acumulados ni resuelve las tensiones de fondo. Tampoco invalida el debate sobre el rol del Estado en la economía ni sobre los límites de la intervención pública.

Tal vez el mayor valor de este episodio sea, precisamente, abrir la puerta a una discusión más madura. Una discusión que reconozca que las decisiones económicas tienen múltiples dimensiones; que entienda que la legalidad no siempre coincide con la conveniencia; y que acepte que, en política, pocas cosas son absolutas.

Porque si algo deja en evidencia este caso es que la Argentina, incluso en medio de sus divisiones, es todavía capaz de sostener ciertas políticas en el tiempo. Y que, a veces, detrás del ruido y la confrontación, hay acuerdos silenciosos que terminan definiendo el rumbo real del país.