Argentina ante el nuevo orden geopolítico: riesgos y oportunidades en el horizonte

El nuevo conflicto global no solo dispara el precio del petróleo: también presiona la inflación, encarece la deuda y complica la inversión en países emergentes como Argentina.

Los tambores de la guerra, cuando suenan, nunca están lo suficientemente lejos. Pueden retumbar en desiertos lejanos, en estrechos marítimos que pocos podrían ubicar con precisión en un mapa o en ciudades cuya historia nos resulta ajena. Pero sus ecos siempre terminan llegando. Lo hacen primero a los mercados financieros, luego a las decisiones de inversión, después a los precios de los alimentos, de la energía, del transporte. Y finalmente llegan a la vida cotidiana de millones de personas que jamás pisarán el lugar donde comenzaron los disparos.

El mundo moderno es demasiado interdependiente como para imaginar que los conflictos bélicos permanecen encerrados dentro de fronteras geográficas. En el siglo XXI las guerras son fenómenos globales aun cuando sus combates sean locales. Alteran rutas comerciales, disparan precios internacionales, redefinen alianzas estratégicas y reordenan prioridades económicas. La geopolítica ya no es una disciplina reservada para cancillerías y academias: hoy determina cuánto pagamos por la energía, cuánto cuesta financiar una inversión y qué países se vuelven atractivos o riesgosos para los capitales.

La escalada bélica en Medio Oriente vuelve a recordarlo con brutal claridad. Apenas una semana después del inicio de las hostilidades, los mercados internacionales ya reflejan la tensión: el petróleo se dispara, el dólar se fortalece, los bonos de países emergentes sufren turbulencias y los inversores corren hacia activos considerados seguros. Nadie necesita esperar el desarrollo completo del conflicto para entender que sus consecuencias económicas serán globales.

Para América Latina —y particularmente para Argentina— este nuevo escenario está lejos de ser neutro. De hecho, impacta directamente sobre varios de los pilares que determinan el desempeño económico de la región.

Cuando se analiza el impacto de una guerra en Medio Oriente, la discusión suele quedar atrapada en un único tema: el precio del petróleo. Es comprensible. La región concentra buena parte de la producción mundial de crudo y cualquier amenaza sobre sus rutas de exportación repercute inmediatamente en los mercados energéticos. Pero limitar el análisis a ese punto sería un error. El precio del petróleo es apenas la superficie visible de un fenómeno mucho más complejo.

En realidad, existen al menos cuatro grandes canales a través de los cuales este nuevo escenario geopolítico puede modificar el funcionamiento de las economías latinoamericanas: la inflación, las finanzas públicas, la actividad económica global y la inversión extranjera.

Si se observan en conjunto, esos cuatro factores empiezan a delinear un riesgo que cada vez más economistas mencionan para el año 2026: la estanflación. Es decir, el peor de los mundos posibles para una economía: inflación persistente combinada con crecimiento débil o directamente negativo.

La primera onda expansiva: la inflación

El primer impacto de una guerra en una región energética es casi automático: la inflación. El petróleo y el gas no son simplemente commodities más dentro del comercio internacional. Son la sangre que circula por las arterias de la economía global. Están presentes en el transporte de mercancías, en la generación de electricidad, en la industria petroquímica, en la logística y en innumerables procesos productivos. Cuando su precio aumenta, lo hace también el costo de producir prácticamente cualquier cosa.

Por eso, cada escalada bélica en zonas energéticas estratégicas genera un reflejo inmediato en los mercados: los precios de la energía suben y, con ellos, la estructura de costos de la economía mundial. En América Latina ese fenómeno se traduce en dos efectos simultáneos. El primero es directo: combustibles y energía más caros. El segundo es indirecto pero igualmente relevante: el encarecimiento de las importaciones manufactureras.

La economía global funciona hoy como una red de cadenas de valor distribuidas en múltiples países. Un incremento en el costo del transporte marítimo o en el precio de la energía impacta en la producción industrial de Asia, en la logística de Europa y en el precio final de los bienes que terminan llegando a América Latina.

Para economías relativamente estables, este shock externo puede ser manejable. Pero para países con inflación estructuralmente alta, como Argentina, el impacto es mucho más delicado. Nuestra economía convive desde hace décadas con un problema inflacionario crónico alimentado por desequilibrios fiscales, tensiones cambiarias y desconfianza monetaria. En ese contexto, cualquier shock externo actúa como un acelerador de un incendio que ya estaba encendido.

Cuando los precios internacionales de la energía suben, el país no solo enfrenta mayores costos de importación, sino también presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Y ese es otro canal inflacionario inevitable.

En tiempos de incertidumbre geopolítica, los inversores internacionales reaccionan de una manera casi instintiva: buscan refugio. Históricamente, los principales refugios han sido minerales (como el oro o la plata) y el dólar. Cuando el mundo se vuelve incierto, gran parte del capital global se desplaza hacia activos denominados en la moneda estadounidense. El resultado es una apreciación del dólar frente a la mayoría de las monedas del planeta.

Ese fortalecimiento tiene consecuencias inmediatas para las economías emergentes. Un dólar más fuerte significa importaciones más caras, presión sobre las monedas locales y, en última instancia, más inflación.

Sin embargo, hay un matiz importante que muchos analistas comienzan a señalar. La política económica de Donald Trump —más allá de las reacciones coyunturales de los mercados— difícilmente tolere durante mucho tiempo un dólar excesivamente fuerte. El trumpismo económico ha sido consistente en un punto: busca fortalecer la competitividad industrial de Estados Unidos. Y para ello necesita evitar que su moneda se aprecie demasiado frente al resto del mundo.

Un dólar demasiado fuerte encarece las exportaciones estadounidenses y abarata las importaciones, algo que contradice el objetivo central de la política económica de Trump: revitalizar la producción doméstica. Por lo tanto, aunque el fortalecimiento del dólar pueda ser intenso en el corto plazo debido al shock geopolítico, es probable que en el mediano plazo las propias políticas estadounidenses intenten moderarlo. Pero ese es un debate de largo plazo. En el corto plazo, el impacto inflacionario ya está en marcha.

La inflación generada por el shock energético tiene una consecuencia casi inevitable: obliga a los bancos centrales a reconsiderar su política monetaria. En los últimos años, tras la ola inflacionaria posterior a la pandemia, muchos bancos centrales habían comenzado a relajar gradualmente sus políticas restrictivas. La expectativa era que la inflación global se moderara y permitiera un ciclo de tasas de interés más bajas. La guerra vuelve a poner en duda ese escenario.

Si los precios de la energía impulsan nuevamente la inflación global, los bancos centrales enfrentarán el dilema clásico de la política económica: tolerar inflación para sostener el crecimiento o endurecer la política monetaria para estabilizar los precios. La experiencia histórica sugiere que, cuando la inflación amenaza con descontrolarse, las autoridades monetarias terminan optando por tasas más altas.

Esto tiene implicancias profundas para el sistema financiero global. El crédito se vuelve más caro, la inversión privada se vuelve más cautelosa y el financiamiento internacional se vuelve más selectivo. Para economías emergentes como Argentina, el problema es doble. No solo se encarece el crédito para el sector privado, sino también para el sector público.

Las finanzas públicas bajo presión

El segundo gran canal de impacto de la guerra sobre las economías latinoamericanas es el fiscal. Cuando los precios de la energía suben, los gobiernos enfrentan una decisión política extremadamente delicada. ¿Deben trasladar completamente el aumento a los consumidores o absorber parte del impacto mediante subsidios? Ambas opciones tienen costos.

Si el aumento se traslada plenamente a los precios, el efecto inflacionario puede ser significativo y generar tensiones sociales. Pero si el Estado decide amortiguar el impacto mediante subsidios, el costo se traslada al presupuesto público. En países con cuentas fiscales frágiles, esa decisión puede agrandar rápidamente el déficit. Argentina se encuentra precisamente en medio de un proceso de consolidación fiscal luego de años de desequilibrios macroeconómicos. En ese contexto, un aumento del gasto en subsidios podría complicar seriamente los esfuerzos por equilibrar las cuentas públicas.

A esto se suma un factor adicional: el encarecimiento del financiamiento internacional. Si las tasas de interés globales suben, el costo de la deuda soberana también lo hace. El resultado es una ecuación incómoda: más gasto potencial, más costo de financiamiento y menos margen para sostener la disciplina fiscal.

Cuando los gobiernos enfrentan ese dilema, el ajuste suele recaer en un lugar conocido: la inversión pública. Las obras de infraestructura, los proyectos de largo plazo y las inversiones productivas del Estado suelen ser las primeras víctimas de la austeridad fiscal. Pero ese recorte tiene un costo silencioso: compromete el crecimiento futuro. Argentina, en la gestión de Javier Milei, llevó el gasto en obra pública a cero. Solo meses atrás comenzó a delinear presupuestos para dar inicio a algunas ejecuciones, por lo que no se descarta que, frente a este nuevo escenario, todo vuelva a fojas cero.

El enfriamiento del comercio global

El tercer impacto de una guerra prolongada suele manifestarse en la actividad económica mundial. Los conflictos geopolíticos generan incertidumbre, alteran decisiones empresariales y deterioran la confianza de consumidores e inversores. Cuando ese clima se prolonga, el comercio internacional tiende a desacelerarse. Para América Latina, esa desaceleración puede ser particularmente problemática.

contenedores puerto estado unidos La incertidumbre geopolítica suele enfriar el comercio internacional. Si Europa y Asia reducen su demanda, las exportaciones latinoamericanas —incluidas las argentinas— pueden enfrentar un escenario más difícil.

La región —liderada por Argentina y Brasil— sigue siendo una exportadora neta de commodities y productos primarios. Cuando las grandes economías del mundo —especialmente Europa y Asia— reducen su ritmo de crecimiento, la demanda por materias primas tiende a disminuir. Eso golpea directamente las exportaciones latinoamericanas.

Países fuertemente integrados a los mercados asiáticos o europeos pueden experimentar caídas en sus volúmenes exportados si la actividad económica global se debilita. Argentina, sin embargo, presenta una situación ligeramente distinta dentro del mapa regional.

Su estructura exportadora sigue siendo predominantemente agroindustrial, pero su reciente acercamiento comercial con Estados Unidos abre una ventana interesante. Si la economía estadounidense aumenta su demanda de alimentos y energía en un contexto de reconfiguración geopolítica, Argentina podría encontrar allí un mercado particularmente favorable.

La huida del capital

El cuarto canal de impacto es el más temido por las economías emergentes: la inversión extranjera. Los capitales internacionales son extremadamente sensibles al riesgo. Cuando el escenario global se vuelve incierto, los inversores tienden a reducir su exposición en países considerados riesgosos. Ese fenómeno se conoce como flight to safety: la huida hacia la seguridad.

En ese contexto, los capitales migran por lo general hacia bonos del Tesoro estadounidense, activos europeos o inversiones en economías desarrolladas. Los países emergentes, especialmente aquellos con historiales macroeconómicos inestables, suelen quedar en desventaja. Argentina aparece inevitablemente entre los más expuestos a esta dinámica.

A pesar de los avances recientes en materia de estabilización macroeconómica, el país todavía arrastra una reputación de alto riesgo financiero. La combinación de tasas internacionales más altas, incertidumbre geopolítica y riesgo país elevado puede desalentar inversiones productivas. Y sin inversión, el crecimiento sostenido se vuelve difícil. En este complejo contexto salir al mercado de deuda, con un riesgo país por encina de los 570 puntos básicos, resulta casi una misión imposible para el ministro Luis Caputo.

El fantasma de la estanflación

Si se observan estos cuatro canales en conjunto —inflación más alta, presión fiscal, menor comercio internacional y caída de la inversión— el panorama que emerge es preocupante. La palabra que sintetiza ese escenario es estanflación.

La estanflación es uno de los fenómenos más complejos para la política económica. Combina inflación persistente con crecimiento débil o negativo, lo que vuelve inútiles muchas de las herramientas tradicionales de política macroeconómica. Argentina ya lo había comenzado a sentir durante parte del presente y año pasado.

Subir tasas combate la inflación, pero enfría la economía. Bajarlas estimula el crecimiento, pero alimenta la inflación. Es un equilibrio extremadamente delicado. Cada vez más analistas consideran que 2026 podría presentar características de este fenómeno a nivel global.

Pero en medio de ese panorama incierto, Argentina posee una carta inesperada: la energía. Durante décadas, Argentina fue vista como una economía estructuralmente escasa de divisas. Su crecimiento dependía cíclicamente del precio de los commodities agrícolas y de su capacidad para evitar crisis externas.

Sin embargo, en los últimos años el sector hidrocarburífero comenzó a alterar esa ecuación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC), el complejo petrolero-petroquímico se convirtió en 2025 en el segundo sector exportador del país. Las colocaciones externas alcanzaron los 11.772 millones de dólares, el nivel más alto desde que existen registros comparables. Representaron el 13,5% de las ventas externas de bienes y generaron un superávit sectorial cercano a los 7.000 millones de dólares.

Lo notable es que ese desempeño se logró con un precio promedio del petróleo relativamente moderado: unos 68 dólares por barril. Hoy el escenario es muy diferente. El barril de cruda supera los 90 dólares y acumula una suba superior al 16% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Eso significa que incluso si Argentina mantuviera exactamente los mismos niveles de exportación que en 2025 —algo improbable dada la expansión productiva— el ingreso de divisas podría aumentar al menos un 20%.

vaca-muerta-sur-oleoducto El desarrollo del sector hidrocarburífero argentino, clave para el ingreso de divisas al país.

El centro de esta transformación energética se encuentra en Vaca Muerta, una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del planeta. Durante años, el potencial de Vaca Muerta fue considerado una promesa lejana. Hoy comienza a convertirse en una realidad económica tangible.

La combinación de avances tecnológicos, inversión privada e infraestructura en expansión permitió aumentar significativamente la producción de petróleo y gas. Ese crecimiento no solo abastece el mercado interno, sino que abre la puerta a una expansión sostenida de las exportaciones energéticas. Además, Argentina avanza en proyectos estratégicos para exportar gas natural licuado y ampliar su red de oleoductos y gasoductos.

En un mundo que busca diversificar sus fuentes de energía y reducir la dependencia de regiones conflictivas, esta infraestructura adquiere una relevancia geopolítica inesperada.

Uno de los factores más atractivos de la energía argentina es, paradójicamente, su geografía. Mientras gran parte de la producción mundial de petróleo se concentra en regiones atravesadas por tensiones políticas, Argentina produce energía lejos de los principales focos de conflicto.

La reciente crisis en el estrecho de Ormuz —una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo— recuerda hasta qué punto la seguridad energética depende de la estabilidad geopolítica. En ese contexto, contar con proveedores ubicados fuera de zonas de conflicto se vuelve cada vez más valioso. Argentina no puede reemplazar a los gigantes energéticos del Medio Oriente. Pero sí puede ofrecer algo que muchos mercados valoran cada vez más: previsibilidad.

Una oportunidad que exige inteligencia

Sería un error, sin embargo, caer en un optimismo ingenuo. El potencial energético argentino es enorme, pero su desarrollo requiere estabilidad macroeconómica, reglas claras y una estrategia de inserción internacional inteligente.

La historia económica del país está llena de oportunidades desaprovechadas. Recursos naturales abundantes no siempre se traducen en prosperidad si no están acompañados por instituciones sólidas y políticas consistentes.

La energía puede convertirse en el ancla externa de la economía argentina. Puede aportar los dólares necesarios para estabilizar el tipo de cambio, financiar inversiones y sostener el crecimiento. Pero para que eso ocurra, el país deberá evitar repetir errores del pasado.

Así, el nuevo escenario geopolítico plantea una paradoja fascinante. Por un lado, la guerra en Medio Oriente introduce riesgos globales que amenazan con empujar a la economía mundial hacia una etapa de mayor inflación, menor crecimiento y menor inversión.

Por otro lado, esa misma guerra eleva el precio de los recursos energéticos que Argentina comienza a exportar con creciente intensidad. Es decir: el conflicto que puede perjudicar a la economía global también puede fortalecer una de las principales fuentes de divisas del país.

La historia económica rara vez ofrece escenarios completamente buenos o completamente malos. Lo habitual es encontrar combinaciones complejas de riesgo y oportunidad. Los tambores de la guerra vuelven a sonar en el mundo. Como siempre, traen incertidumbre, volatilidad y temores. Pero también reconfiguran el tablero global.

Y en ese tablero, Argentina —por primera vez en mucho tiempo— podría tener una pieza estratégica capaz de jugar a su favor. El desafío, como casi siempre, no estará en lo que ocurra a miles de kilómetros de distancia, sino en lo que el país sea capaz de hacer con la oportunidad que tiene frente a sí.