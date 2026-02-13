La faena cayó 11,8% y la producción de carne arrancó 2026 en baja

El inicio de 2026 encendió alertas en la cadena ganadera: la actividad cayó con fuerza y la producción no logró sostener los niveles del cierre de 2025.

El comienzo de 2026 encendió señales de alerta en la industria frigorífica argentina. Tras un cierre de 2025 con niveles de actividad sostenidos, enero mostró un freno marcado en la faena bovina y en la producción de carne , en un contexto de menor disponibilidad de hacienda y ajustes en distintas categorías.

De acuerdo con los datos difundidos por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, la faena de enero se ubicó en aproximadamente 1,014 millones de cabezas bovinas. El número representa una caída del 10,4% respecto de diciembre de 2025 —equivalente a 118.100 animales menos— y un retroceso interanual del 11,8%, es decir, unas 136.200 cabezas menos que en enero del año pasado.

El promedio diario de faena también evidenció la desaceleración: se procesaron 48.300 animales por día, muy por debajo de los 56.600 registrados en diciembre. En términos porcentuales, la actividad diaria cayó 14,7% frente al mes anterior y 7,6% en comparación con enero de 2025.

En cuanto a la composición, la faena de hembras representó el 47,3% del total en enero, levemente por encima del 46,3% del mismo mes del año pasado. Sin embargo, en términos absolutos se remitieron a faena cerca de 52.400 hembras menos que un año atrás. El dato refleja que, si bien la proporción subió marginalmente, el volumen general de actividad fue sensiblemente inferior.

La producción de carne bovina acompañó esta tendencia descendente. Según detalló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, “la producción de carne bovina obtenida en enero de 2026 resultó cercana a las 239,1 mil toneladas equivalente res con hueso, lo que implica una caída del 8,1% frente a diciembre y del 10,0% respecto de enero de 2025”.

En términos absolutos, la producción cayó en 21.000 toneladas respecto del mes anterior y en 26.600 toneladas frente a enero del año pasado. El segmento más afectado fue el de novillos y novillitos, cuya producción descendió 12,3%, al pasar de 149.000 a 130.600 toneladas. También retrocedió la carne de vaquillonas, con una baja del 10,6% (de 70.600 a 63.200 toneladas), y la de vacas, que disminuyó 2,2% (de 40.700 a 39.800 toneladas).

En contraste, la producción de carne de toros mostró una leve mejora del 2,6%, al subir de 5.300 a 5.400 toneladas, mientras que la faena de vacas fue la única categoría que exhibió una leve mejora en disponibilidad frente al resto, que registró caídas generalizadas.

carne frigorifico grande Con 1,014 millones de cabezas faenadas, la industria frigorífica registró un retroceso mensual e interanual que impactó en el volumen total de carne producido.

Un dato que moderó parcialmente el impacto de la menor faena fue el aumento en el peso promedio de las carcasas, que alcanzó los 235,7 kilos. Este valor implica una suba del 2,6% respecto de diciembre y del 2,1% en la comparación interanual. Dentro de ese promedio, las hembras de dos dientes —que representan el 27% de la faena acumulada en lo que va de 2026— registraron un peso medio de 194,7 kilos, unos 41 kilos por debajo del promedio general.

Mayor participación exportadora y stock en feedlots

En este escenario de contracción general, las empresas asociadas al Consorcio ABC mostraron un comportamiento diferencial. La faena de las plantas nucleadas en la entidad alcanzó las 387.700 cabezas en enero, lo que representó el 38,2% del total nacional. Esta participación creció frente al 31,6% de diciembre y al 34,9% de enero de 2025.

Mientras la faena total del país se redujo en 118.100 cabezas en relación con el mes previo, las plantas del ABC incrementaron su actividad en 30.200 animales, lo que equivale a una suba del 8,5%. El mayor peso relativo de estos establecimientos refleja una mayor concentración de la actividad exportadora en un contexto de retracción general.

Por otra parte, los datos oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) muestran que al 31 de enero de 2026 los establecimientos de engorde a corral acumulaban existencias cercanas a 1,81 millones de bovinos. Este volumen representa un 1% más que el registrado al cierre del primer trimestre de 2025, lo que sugiere que, pese a la menor faena, el stock en feedlots se mantiene relativamente estable.

En síntesis, el arranque del año dejó un panorama de menor actividad en el sector cárnico, con caídas de dos dígitos en la faena y en la producción interanual. La evolución de la oferta ganadera, el comportamiento del mercado interno y la dinámica exportadora serán variables clave para determinar si este freno responde a un ajuste transitorio o anticipa un ciclo más prolongado de moderación en la industria.

Fuente: ABC con aportes de la Redacción +P.