El feedlot marca un nuevo máximo y redefine el negocio ganadero

El stock en feedlots crece 9 % interanual y muestra un giro productivo: cae el ingreso de terneros y aumenta la participación de animales recriados.

Los números del sector engordador reflejan la alta capacidad de adaptación del feedlot frente al actual escenario productivo. Con existencias récord y un nivel de actividad elevado, los corrales de engorde se consolidan como actores clave en la terminación de animales recriados. Según datos del SENASA, al 1° de marzo los feedlots reportaban 1,88 millones de cabezas, un 9% más que en 2025 , cuando se había registrado otro récord histórico de 1,73 millones de cabezas para la misma fecha.

Sin embargo, al desglosar el stock por categorías de hacienda, se observa un cambio aún más relevante en la composición. Mientras que en marzo de 2025 los terneros y terneras recientemente destetados representaban el 42% del total de existencias, este año su participación cayó al 31%.

En contraste, los novillitos y vaquillonas, que un año atrás constituían el 43% del stock, aumentaron su participación hasta representar el 53% del total de hacienda en corrales. Esto constituye una señal clara del cambio que se viene gestando en el esquema productivo, particularmente desde el año pasado, con una mayor retención de animales a campo que posteriormente ingresan a los corrales con mayor peso, tras una recría previa.

En lo que va del año se observa, en general, una salida muy lenta de terneros desde los campos, un 26% menos que registrado el año pasado. Tal como se señalaba el mes pasado, enero mostró un nivel de traslados significativamente bajo: menos de 350 mil terneros y terneras fueron movilizados para cría o invernada, cuando históricamente los traslados en ese mes rondan las 600 mil cabezas. Aun así, la proporción de animales que ingresaron a corrales se mantuvo dentro de los parámetros habituales, en torno al 25%.

En febrero, de acuerdo con los últimos datos informados por el SENASA, la salida de terneros mostró un incremento importante, superando los 620 mil animales, aunque todavía por debajo de los 800 a 900 mil registrados habitualmente para ese mes.

Sin embargo, el ingreso a corrales disminuyó tres puntos porcentuales. En términos absolutos, los feedlots incorporaron aproximadamente 140 mil terneros, un 30% menos que el promedio de los últimos tres años.

Relación desfavorable

Actualmente, la relación insumo-producto para la compra de granos resulta claramente favorable al encierre. Históricamente, cada kilo de novillito terminado permitía adquirir entre 10 y 12 kilos de maíz; hoy esa relación se ubica en torno a los 20 kilos. En efecto, el maíz, que hasta mediados de enero cotizaba por encima de los $270–$280 por kilo, actualmente se ubica en torno a los $250, lo que implica una baja aproximada del 10%. En el mismo período (30 a 45 días), el precio de la hacienda gorda experimentó una suba superior al 20%, con un novillito que pasó de $4.300 a más de $5.000 por kilo.

Sucede que, el aumento en el precio de la hacienda gorda refleja directamente los valores de reposición de la invernada liviana, en un contexto de oferta sumamente limitada. Con valores del ternero por encima de los $6.500 —y pisos superiores a los $7.000 para los más livianos— el incentivo a retener hacienda en el campo, postergando la venta para ganar kilos adicionales, resulta muy fuerte.

Este escenario permite proyectar un ritmo de zafra relativamente lento que, sumado al faltante estructural de oferta en esta categoría, mantendrá elevados los valores del ternero a lo largo del año. A su vez, los buenos márgenes que actualmente ofrecen la recría y la invernada incentivan el ingreso de nuevos actores al negocio ganadero, en mayor medida que la expansión de la cría propiamente dicha. La capitalización en vientres, por el momento, se está dando principalmente a nivel productor, mediante una mayor retención de hembras.

En síntesis, el sector se encuentra en una fase de reconfiguración productiva, donde la recría gana protagonismo y el feedlot consolida su rol como etapa estratégica de terminación. La firmeza en los valores de reposición y la favorable relación insumo-producto sostienen los incentivos al encierre, aunque en un contexto de oferta restringida que continuará condicionando la dinámica del mercado en los próximos meses.

Fuente: Rosgan.