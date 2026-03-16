El gobierno sabe que faltan vacas y salió a fortalecer los feedlot

El gobierno nacional sabe lo que se viene: Cada vez van a faltar más vacas para faenar, ya sea por presión de la demanda internacional, o porque el rodeo nacional no acompañó el crecimiento de la población del país. Una forma de reconocer esa realidad (que sin dudas tendrá impacto en los precios internos de la carne), es que en el marco de Expoagro 2026, una segunda línea de créditos “a valor producto” , con la intención de impulsar la creación o ampliación de los engordes a corral o feedlots.

Estos créditos están diseñados para que el productor pague sus cuotas en base al precio del kilo de carne (novillo), y no bajo un esquema tradicional de tasa de interés, específicamente según los índices del Mercado Agroganadero (INMAG)

La primera herramienta línea, vigente desde la llegada del nuevo gobierno, son créditos para el sector ganadero, para la compra de vaquillonas y la retención de terneras.

En esta segunda etapa, el financiamiento se destina a capital de trabajo y acompaña todo el ciclo productivo, desde la incorporación del animal, hasta su engorde y posterior comercialización.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 11.53.03 Se presentaron créditos diseñados para que el productor pague sus cuotas en base al precio del kilo de carne.

“El objetivo es impulsar un mayor rendimiento productivo, con más kilos de carne por animal y por hectárea”, indicaron los representantes de esta entidad durante el acto de lanzamiento, que se realizó en la última edición de la feria “Expoagro”.

En la provincia de Río Negro, según registros oficiales, existen 85 feedlots, y en Neuquén según el Anuario Estadístico 2023 del (SENASA), Neuquén había 14 establecimientos de engorde a corral (bovinos).

Esta segunda línea, alcanza tanto a PyMEs -con montos de hasta $6.500 millones-, como a grandes empresas y se otorga en las modalidades de inversión o leasing. Se financia la construcción de plantas, maquinaria, infraestructura energética, tratamiento de efluentes, entre otros. El plazo es de hasta 10 años, con hasta 2 años de gracia y la tasa TAMAR +4% (PyMEs) o + 6% (Grandes empresas).

En cuanto al leasing, abarca la compra de equipamiento industrial, rodados y equipamiento para logística. La financiación cubre hasta el 100% del valor del bien (IVA incluido) con un plazo de hasta 3 años y tasa fija bonificada por fabricantes y concesionarias desde 19,45% en pesos.

Mientras, siguen vigente los créditos para los productores, con un monto máximo de hasta $800 millones por productor/empresa. Las cuotas se fijan en kilos de novillo -que no varían durante toda la vida del préstamo- y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero). El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años. Estos créditos a valor producto fueron lanzados al inicio de la actual gestión de Gobierno por el BICE, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero, y ya llevan otorgados casi $50.000 millones.

Fuente: Redaccción +P