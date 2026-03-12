La faena caerá a 13 millones de cabezas, pero la carne argentina apunta a récord de exportaciones

El sector ganadero entra en una nueva etapa. La faena bajará, pero el aumento del peso de los animales y la apertura de mercados internacionales impulsarán las ventas externas.3.

Un reciente informe semestral de Ganado y Productos de Argentina elaborado por el Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anticipa un año de transformaciones profundas para el sector cárnico argentino. El documento describe un escenario donde la producción atraviesa un proceso de ajuste estructural: habrá menos animales enviados a faena , pero con mayor peso promedio, una estrategia que busca compensar el menor volumen con más rendimiento por cabeza. A la vez, el país se prepara para aprovechar una expansión significativa en el acceso a mercados internacionales, lo que podría consolidar una etapa de fuerte orientación exportadora para la industria frigorífica.

En conjunto, el panorama proyectado para 2026 muestra un sistema ganadero que busca mayor eficiencia productiva, adaptándose tanto a las condiciones del mercado local como a la demanda global de carne vacuna.

Menos faena, pero un rodeo en recuperación

Uno de los datos más relevantes del informe es la estimación de la faena para el próximo año. Según el análisis del USDA, Argentina procesará alrededor de 13 millones de cabezas de ganado en 2026, lo que implica una reducción de aproximadamente 600.000 animales respecto de 2025.

A primera vista, esta disminución podría interpretarse como una señal de retracción en la actividad. Sin embargo, el informe aclara que la caída responde en gran medida a un cambio estructural en las decisiones productivas de los ganaderos.

El principal factor detrás de esta estrategia es el fuerte aumento en los precios del ganado en pie. Durante los últimos meses, los valores del animal para faena alcanzaron niveles cercanos a máximos históricos, lo que incentivó a productores de todas las etapas de la cadena —cría, recría y engorde— a retener los animales por más tiempo antes de enviarlos al frigorífico. Al prolongar el ciclo productivo, los productores logran incrementar el peso final del animal, lo que mejora el rendimiento económico por cabeza.

A pesar de la menor faena proyectada, el informe señala que el stock ganadero argentino cerraría 2026 en torno a los 52,5 millones de cabezas, una cifra que muestra cierta recuperación del rodeo nacional. Este crecimiento moderado del stock se explica principalmente por dos factores:

-Una abundante cosecha de terneros, que fortalece la base del sistema productivo.

-Un menor volumen de sacrificio, que permite retener más animales dentro del circuito ganadero.

Además, la relación de precios entre el maíz y el ganado juega un papel central. El cereal se mantiene relativamente barato en comparación con el valor del animal terminado, lo que incentiva a los productores a alimentar al ganado con granos durante períodos más largos, buscando aumentar su peso antes de la faena.

Más kilos por animal: la estrategia productiva

El aumento del peso de los animales es uno de los pilares del nuevo escenario productivo. El informe del USDA proyecta que el peso promedio de la carcasa aumentará cerca de seis kilogramos en 2026, una mejora significativa para los estándares del sector. Este incremento no responde a una sola causa, sino a una combinación de cambios tecnológicos y de manejo productivo, entre ellos:

-Mejoras en genética animal

-Optimización de programas de nutrición

-Mayor eficiencia en los procesos industriales

-Adaptación de las estrategias de recría y engorde

Uno de los segmentos que más protagonismo está ganando en la ganadería argentina es la recría, conocida internacionalmente como backgrounding. Este proceso consiste en una etapa intermedia en la que el animal crece y desarrolla estructura corporal antes de entrar al engorde intensivo.

La ganadería argentina apuesta a producir menos animales pero con más kilos. La estrategia busca compensar la menor faena con mayores exportaciones y nuevos mercados internacionales.

La recría permite sumar peso a bajo costo, ya que el animal puede aprovechar pasturas o dietas moderadas antes de pasar a los corrales de engorde. En este contexto, los feedlots continúan desempeñando un papel clave, aunque enfrentan márgenes económicos ajustados. El motivo principal es el elevado precio de los terneros de invernada, que encarece el costo de reposición para los engordadores.

Para compensar esta situación, algunas empresas frigoríficas exportadoras están comenzando a integrar verticalmente el proceso productivo. Es decir, están expandiendo sus propios ciclos de engorde para asegurarse el abastecimiento de animales más pesados.

En ciertos casos, incluso se está registrando una práctica novedosa: reingresar al feedlot animales livianos originalmente destinados al consumo interno para agregar entre 120 y 150 kilogramos adicionales antes de enviarlos a faena. Esta estrategia apunta a maximizar el valor de exportación de cada animal.

Un consumo interno en transformación

Mientras la industria exportadora gana protagonismo, el mercado interno atraviesa un proceso de cambio importante. El informe proyecta que el consumo total de carne vacuna en Argentina alcanzará en 2026 unas 2,34 millones de toneladas equivalente carcasa, lo que representa una caída cercana al 2% respecto a 2025.

En términos per cápita, el consumo se ubicaría alrededor de 49 kilogramos por habitante al año. Aunque sigue siendo uno de los niveles más altos del mundo, la cifra confirma una tendencia descendente que ya lleva varios años.

Las causas son principalmente económicas. Durante 2025, los precios minoristas de la carne vacuna registraron un aumento cercano al 57 %, mientras que la inflación general fue del 31,5 %. Esta diferencia impactó directamente en el poder adquisitivo de los consumidores.

Como consecuencia, muchos hogares argentinos comenzaron a diversificar sus fuentes de proteína, optando por carnes alternativas más económicas. Entre ellas se destacan:

-Carne aviar, con un consumo de 48 kg per cápita en 2025.

-Carne de cerdo, que alcanzó 19 kg por habitante, siendo la proteína con mayor crecimiento relativo en los últimos años.

El cambio en los hábitos de consumo también se refleja en la política comercial del país. Para garantizar el abastecimiento del mercado interno a precios competitivos, Argentina está recurriendo a un volumen creciente de importaciones de carne vacuna.

El nuevo escenario ganadero combina menor faena, mayor eficiencia productiva y oportunidades comerciales en mercados clave como China, Estados Unidos y la Unión Europea.

El informe del USDA estima que en 2026 el país importará 60.000 toneladas equivalente carcasa, principalmente desde Brasil. Este fenómeno responde a una estrategia que algunos analistas resumen con la fórmula “exportar lo caro e importar lo barato”, un esquema que ya se observa desde hace tiempo en Uruguay. De esta manera, los cortes de mayor valor comercial se destinan a los mercados externos, mientras que el consumo interno puede abastecerse con carne importada más económica.

Exportaciones en expansión

El crecimiento del comercio internacional es uno de los aspectos más destacados del informe. Según las proyecciones del USDA, las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzarán en 2026 las 800.000 toneladas equivalente carcasa, lo que representaría un aumento del 3% respecto al año anterior. Este crecimiento se apoya en tres acontecimientos comerciales clave que están redefiniendo el acceso a los principales mercados.

China seguirá siendo el socio comercial dominante para la carne argentina. Desde enero de 2026, el gigante asiático implementó un nuevo sistema de cuotas de importación por país, asignando a Argentina un cupo de 511.000 toneladas métricas de peso producto, con un arancel del 12,5 %. De acuerdo con el informe, se espera que el mercado chino continúe absorbiendo entre el 60 % y el 70 % del total exportado por Argentina.

Otro mercado que muestra un crecimiento significativo es el de Estados Unidos. Además de la cuota anual habitual de 20.000 toneladas, el gobierno estadounidense otorgó para 2026 una cuota suplementaria temporal de 80.000 toneladas destinada a carne magra deshuesada y recortes industriales. Este tipo de productos se utiliza principalmente en la elaboración de hamburguesas y alimentos procesados. Para los exportadores argentinos, el mercado estadounidense resulta particularmente atractivo por dos motivos:

-Mejores precios en comparación con otros destinos

-Menores tiempos de transporte marítimo respecto a Asia

El tercer gran acontecimiento comercial es la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en enero de 2026. El tratado establece una cuota de 99.000 toneladas equivalente carcasa para los países del bloque sudamericano, con un arancel reducido del 7,5%. Además, introduce un cambio significativo para la Cuota Hilton, el tradicional cupo de cortes premium de alta calidad que Argentina exporta a Europa. Bajo el nuevo acuerdo, estas exportaciones dejarán de pagar aranceles, lo que mejora notablemente la competitividad del producto argentino.

Otros destinos relevantes para la carne argentina siguen siendo Israel y Chile, aunque este último enfrenta una creciente competencia de Brasil. Al mismo tiempo, el sector observa con optimismo la posibilidad de una apertura total del mercado japonés —actualmente limitado a la Patagonia— hacia finales de 2026 o comienzos de 2027.

Trazabilidad electrónica: una modernización clave

Más allá de las variables productivas y comerciales, el informe también destaca un avance tecnológico y normativo que podría tener un impacto estructural en la ganadería argentina. Desde enero de 2026 comenzó a implementarse un nuevo sistema de identificación electrónica obligatoria para el ganado. El programa exige que todos los terneros lleven caravanas electrónicas al momento del destete o cuando realizan su primer movimiento fuera del establecimiento de origen.

El rodeo argentino crecería hasta 52,5 millones de cabezas mientras la industria prioriza el valor sobre el volumen, en un contexto de mayor demanda global de carne vacuna.

Este sistema permitirá construir una trazabilidad completa del rodeo nacional, un requisito cada vez más importante para acceder a los mercados internacionales de mayor valor. Si bien algunos pequeños productores manifestaron preocupación por los costos iniciales y la complejidad administrativa del sistema, gran parte de la industria considera que se trata de un paso necesario.

El objetivo oficial es lograr trazabilidad total en un plazo de cinco años, lo que alinearía a Argentina con los estándares sanitarios y de calidad exigidos por los mercados más exigentes del mundo.

Una industria que apuesta al valor

En síntesis, el informe del USDA describe una industria cárnica argentina que está dejando atrás un modelo centrado exclusivamente en el volumen de faena para avanzar hacia uno basado en eficiencia productiva y generación de valor agregado.

La combinación de mayor peso por animal, estrategias de alimentación más eficientes y mejores condiciones de acceso a mercados internacionales posiciona al país para un año de exportaciones robustas.

Al mismo tiempo, el mercado interno atraviesa una etapa de ajuste, marcada por cambios en los hábitos de consumo y una mayor competencia de otras proteínas. En ese contexto, la modernización del sistema productivo —especialmente a través de la trazabilidad electrónica— aparece como una herramienta clave para consolidar la presencia argentina en los segmentos premium del comercio mundial de carne vacuna.

El desafío para los próximos años será encontrar un equilibrio entre esa creciente vocación exportadora y la histórica centralidad de la carne vacuna en la mesa de los argentinos. Pero, según el diagnóstico del USDA, el sector ya comenzó a transitar ese camino.

Fuente: USDA con aportes de Redacción +P.