Brasil ajusta su producción de carne vacuna en 2026 tras años de récord exportador

El informe del USDA anticipa una producción cercana a 12,5 millones de toneladas en 2026, por debajo de los máximos recientes. La menor oferta exportable podría influir en los precios globales.

La ganadería de Brasil atraviesa una etapa de transición luego de varios años de fuerte expansión productiva y récords históricos en exportaciones. Así lo señala el último informe semestral del United States Department of Agriculture (USDA), elaborado a través de su Foreign Agricultural Service (FAS), que analiza la evolución del sector cárnico en el principal proveedor mundial de carne vacuna. Las proyecciones para 2026 anticipan una leve moderación tanto en la producción como en los envíos al exterior, en un contexto marcado por el inicio de una nueva fase del ciclo ganadero.

Durante 2025, la combinación de elevada faena, buena disponibilidad de hacienda y una demanda externa muy firme impulsó los despachos brasileños a niveles sin precedentes. El país se consolidó como el mayor exportador global de carne bovina y el segundo productor mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Esa posición dominante le permitió influir de manera decisiva en la oferta internacional y en la formación de precios en los principales mercados.

Un giro en el ciclo productivo

El informe del USDA advierte que el escenario comenzará a cambiar gradualmente. Para 2026, la producción brasileña de carne vacuna se ubicaría en torno a 12,5 millones de toneladas equivalentes en peso canal, lo que representa una ligera retracción respecto de los máximos recientes. Este ajuste no responde a una crisis estructural ni a una pérdida de competitividad, sino a la dinámica propia del ciclo ganadero.

Tras varios años de alta faena —con una participación significativa de hembras— el rodeo empezó a mostrar señales de recomposición. Frente a expectativas de mejores precios futuros y con el objetivo de fortalecer el stock, los productores tienden a retener vientres para incrementar la producción de terneros. Esta estrategia reduce de manera transitoria la cantidad de animales disponibles para faena y, en consecuencia, el volumen de carne producido.

Se trata de un movimiento clásico en las economías ganaderas, pero adquiere una dimensión global cuando ocurre en el mayor exportador mundial. La menor oferta brasileña tiene impacto directo sobre el comercio internacional, especialmente en un contexto donde otros grandes proveedores también enfrentan sus propios desafíos productivos.

Exportaciones: de récord histórico a ajuste moderado

En 2025, las exportaciones brasileñas alcanzaron cifras cercanas a las 3,8 millones de toneladas, marcando un récord histórico. El dinamismo de la demanda asiática, sumado a oportunidades en América del Norte, consolidó la expansión del comercio exterior. Sin embargo, para 2026 el USDA proyecta una caída moderada en los envíos, aunque manteniéndose en niveles elevados desde una perspectiva histórica.

carne frigorificocopy_2 La menor producción del principal exportador mundial podría reconfigurar el comercio internacional de carne vacuna y abrir oportunidades para otros proveedores.

China continuará siendo el principal destino de la carne bovina brasileña, absorbiendo aproximadamente la mitad de los embarques totales. El peso del gigante asiático es determinante: cualquier variación en su ritmo de compras repercute inmediatamente en los precios internacionales. Estados Unidos, por su parte, ha ganado protagonismo como importador en un contexto de oferta interna más ajustada y valores domésticos elevados.

A nivel global, el USDA estima que las exportaciones mundiales de carne vacuna podrían descender alrededor de 1% en 2026. La reducción no será uniforme: algunos países, como Australia, Argentina, Uruguay e India, podrían ganar participación en determinados mercados si logran aumentar su oferta exportable. En ese escenario, la leve contracción brasileña abre espacios para una mayor competencia, aunque sin alterar el liderazgo estructural del país sudamericano.

Mercado interno y desafíos estructurales

El informe también anticipa una ligera disminución del consumo doméstico de carne vacuna en Brasil. La menor disponibilidad relativa, junto con factores económicos como la inflación y la evolución del poder adquisitivo, podría favorecer una sustitución parcial hacia otras proteínas más accesibles. Este fenómeno no es nuevo, pero se intensifica cuando el sector exportador absorbe una proporción significativa de la producción total.

La evolución del tipo de cambio será otro factor clave. Un real depreciado mejora la competitividad de las exportaciones, mientras que una moneda más fuerte puede reducir márgenes. Asimismo, los costos de alimentación, transporte y energía inciden sobre la rentabilidad de productores y frigoríficos, condicionando decisiones de inversión y expansión.

Pese al ajuste proyectado, los fundamentos estructurales del sector permanecen sólidos. Brasil cuenta con una vasta base territorial, abundantes pasturas, escala productiva y una industria frigorífica altamente integrada al comercio internacional. Además, el país ha diversificado destinos y fortalecido su inserción en mercados estratégicos, lo que le permite amortiguar eventuales fluctuaciones de la demanda.

En definitiva, el panorama que traza el USDA describe una etapa de transición más que de retroceso. Tras años de crecimiento acelerado y exportaciones récord, la ganadería brasileña ingresa en una fase de ajuste moderado marcada por la recomposición del rodeo y una leve reducción en los volúmenes exportables. El desafío será equilibrar la oportunidad que ofrece una demanda internacional todavía firme con la necesidad de preservar el stock y sostener la competitividad en un mercado global cada vez más dinámico y exigente.

Fuente: USDA con aportes de Redacción +P.