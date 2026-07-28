Sudáfrica encabeza las exportaciones de fruta fresca del Hemisferio Sur

Con un crecimiento del 18% en sus exportaciones, Sudáfrica se mantiene como el principal proveedor de fruta templada del Hemisferio Sur.

La industria exportadora de fruta fresca del Hemisferio Sur atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia. Impulsada por una creciente demanda global de alimentos saludables, mejoras tecnológicas en logística y conservación, y una capacidad única para abastecer mercados en contraestación, la región logró consolidar su papel como proveedor estratégico para millones de consumidores en todo el mundo.

De acuerdo con la segunda edición del Statistical Yearbook elaborado por la Southern Hemisphere Fruit Alliance (SFA), los países integrantes de esta alianza exportaron cerca de 12,2 millones de toneladas de frutas de clima templado durante el período de doce meses finalizado en septiembre de 2025. Este volumen generó ingresos superiores a los 15.000 millones de dólares , equivalentes al 31% del comercio mundial de fruta fresca templada, una cifra que confirma el peso creciente de la región en la seguridad alimentaria internacional.

La relevancia del Hemisferio Sur no radica únicamente en sus volúmenes de producción. Su principal fortaleza es la capacidad de abastecer a los mercados cuando las cosechas del Hemisferio Norte se encuentran fuera de temporada. Esta condición permite mantener una oferta constante de frutas frescas durante todo el año, garantizando el acceso de consumidores de Europa, América del Norte y Asia a productos como cerezas, manzanas, peras, cítricos, kiwis, arándanos, paltas y uvas de mesa.

Una ventaja estratégica basada en la contraestación

Mientras los países del Hemisferio Norte atraviesan el invierno y reducen significativamente su producción agrícola, las naciones del sur ingresan en sus períodos de cosecha. Esta complementariedad estacional se ha convertido en un elemento fundamental para las cadenas globales de abastecimiento.

El fenómeno no solo beneficia a los consumidores, que pueden acceder a fruta fresca durante todo el año, sino también a los supermercados, distribuidores y procesadores de alimentos, que logran mantener una oferta estable y predecible.

Sin embargo, abastecer mercados distantes implica desafíos logísticos de enorme complejidad. Las exportaciones desde Sudamérica, Oceanía o África Austral deben recorrer miles de kilómetros por vía marítima o aérea antes de llegar a destino. Esta realidad ha impulsado fuertes inversiones en infraestructura y tecnología postcosecha.

Innovación para llegar más lejos

Uno de los aspectos destacados por el informe de la SFA es el avance sostenido en materia de cadena de frío y conservación.

Las empresas exportadoras han destinado importantes recursos a sistemas de refrigeración de última generación, tecnologías de atmósfera controlada y soluciones de embalaje sustentable que permiten extender la vida útil de los productos sin comprometer su calidad.

Gracias a estas innovaciones, frutas altamente sensibles como cerezas, arándanos o kiwis pueden llegar a destinos ubicados a más de 15.000 kilómetros de distancia manteniendo sus características organolépticas y estándares comerciales.

Chile, Perú y Nueva Zelanda completan el podio de una industria que abastece los mercados internacionales en contraestación y se consolida como un actor clave del comercio frutícola global.

Al mismo tiempo, la modernización de puertos y centros logísticos también está contribuyendo a reducir tiempos y costos. Un ejemplo relevante es el megapuerto de Chancay, en Perú, que promete fortalecer la conexión comercial entre Sudamérica y Asia, especialmente con China, uno de los mercados de mayor crecimiento para la fruta fresca.

Resiliencia frente al cambio climático

Otro de los grandes desafíos que enfrenta la fruticultura mundial es el cambio climático. Heladas tardías, sequías prolongadas, olas de calor e inundaciones afectan cada vez con mayor frecuencia a las zonas productoras.

No obstante, la diversidad geográfica del Hemisferio Sur ha demostrado ser una herramienta eficaz para mitigar riesgos. La amplia distribución de áreas productivas entre América del Sur, África y Oceanía permite compensar pérdidas regionales y sostener volúmenes de oferta relativamente estables.

Esta capacidad de adaptación se ha convertido en una ventaja competitiva frente a un escenario climático cada vez más impredecible.

Sudáfrica, líder absoluto del bloque

Dentro del ranking regional, Sudáfrica se mantiene como el principal exportador de fruta templada del Hemisferio Sur.

Durante el período analizado, el país africano exportó 4,79 millones de toneladas, registrando un crecimiento del 18% respecto al ciclo anterior y concentrando más del 39% de los envíos totales de la alianza.

Su liderazgo se explica principalmente por la fortaleza del sector citrícola. Sudáfrica domina ampliamente las exportaciones regionales de naranjas, cítricos blandos, limones y pomelos, además de tener una presencia relevante en manzanas, peras y uvas de mesa.

Europa continúa siendo su principal mercado, absorbiendo el 44% de los embarques, seguida por Asia y África.

Chile y el imperio mundial de las cerezas

Si existe un producto que simboliza el éxito exportador del Hemisferio Sur, ese es la cereza chilena.

Chile exportó 3,05 millones de toneladas de fruta fresca, un 18% más que en la temporada anterior, pero su verdadero diferencial radica en el dominio absoluto del negocio global de las cerezas.

El país concentró el 97% de todas las exportaciones de cerezas del Hemisferio Sur, alcanzando las 625.246 toneladas.

Chile reafirmó su dominio mundial en cerezas al concentrar el 97% de los envíos regionales de esa especie.

La extraordinaria demanda del mercado chino ha sido uno de los motores de este crecimiento. Las cerezas chilenas se han convertido en un producto altamente valorado en Asia, especialmente durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Además de las cerezas, Chile posee una oferta diversificada compuesta por manzanas, uvas de mesa, cítricos blandos, ciruelas, kiwis y paltas. Asia representa el 32% de sus exportaciones, seguida por Norteamérica con el 30% y Europa con el 15%.

Perú, potencia emergente de arándanos y paltas

Uno de los fenómenos más destacados de los últimos años es el crecimiento de Perú como actor central del comercio mundial de frutas.

Las exportaciones peruanas alcanzaron 2,17 millones de toneladas, con una expansión del 35%, la más elevada entre los grandes exportadores de la región.

El país lidera ampliamente dos segmentos de enorme dinamismo internacional: los arándanos y las paltas.

Perú concentra el 74% de las exportaciones de arándanos del Hemisferio Sur, con 378.511 toneladas, y el 73% de los envíos de paltas, con 766.383 toneladas.

Su oferta también incluye una fuerte participación de uvas de mesa y cítricos blandos. Europa y América del Norte absorben conjuntamente más de tres cuartas partes de sus exportaciones.

Nueva Zelanda y el dominio del kiwi

Con 1,38 millones de toneladas exportadas, Nueva Zelanda continúa siendo la referencia mundial en el negocio del kiwi.

El país oceánico aporta el 85% de todas las exportaciones de kiwi del Hemisferio Sur, con más de 915.000 toneladas comercializadas.

Su estrategia se basa en la diferenciación, la innovación varietal y la construcción de marcas premium. Además de los kiwis, las manzanas de alta gama como JAZZ™ y Envy™ constituyen otro de los pilares de su sector exportador.

Asia concentra el 59% de sus ventas externas, consolidándose como su principal destino comercial.

Argentina mantiene el liderazgo en peras

En el caso de Argentina, el informe refleja una recuperación significativa de la actividad exportadora. El país exportó 787.708 toneladas, registrando un incremento del 20% respecto del período anterior.

Su principal fortaleza continúa siendo el complejo perero del Valle de Río Negro y Neuquén. Con 352.360 toneladas exportadas, Argentina representa el 46% de todos los envíos de peras del Hemisferio Sur, posicionándose como líder regional en esta categoría.

Argentina reafirmó su liderazgo en peras, al concentrar casi la mitad de las exportaciones del Hemisferio Sur.

La canasta exportadora argentina se completa con limones y limas, manzanas y naranjas. Europa sigue siendo uno de sus principales mercados, aunque también mantiene una presencia relevante en Estados Unidos, Canadá y diversos destinos regionales.

Australia, Brasil, Uruguay y Zimbabwe completan el mapa exportador

Australia exportó 551.651 toneladas, apoyada principalmente en naranjas, uvas de mesa y cítricos blandos. Su cercanía geográfica con Asia le permite aprovechar ventajas logísticas significativas, destinando el 84% de sus exportaciones a ese continente.

Brasil, por su parte, exhibe una particularidad. Aunque es el mayor productor de fruta del Hemisferio Sur y el tercero del mundo en cítricos, exporta apenas una pequeña parte de su producción total. De las 23,75 millones de toneladas producidas, el 99% se destina al consumo interno o a la industria de procesamiento. Sus exportaciones de fruta fresca alcanzaron las 300.988 toneladas.

Zimbabwe continúa expandiendo su sector hortícola con exportaciones por 70.941 toneladas, destacándose especialmente por el crecimiento de los arándanos y las paltas.

Uruguay, con 55.498 toneladas exportadas, mantiene una estrategia centrada en la calidad, la trazabilidad y el cumplimiento de exigentes protocolos fitosanitarios. Sus mandarinas, naranjas y limones encuentran una demanda sostenida en América del Norte y Europa.

Un sector clave para la alimentación global

Los resultados presentados por la Southern Hemisphere Fruit Alliance reflejan la consolidación de una industria que va mucho más allá de los números de producción y exportación. En un contexto marcado por desafíos climáticos, tensiones logísticas y una creciente demanda de alimentos saludables, el Hemisferio Sur se posiciona como un actor indispensable para garantizar la disponibilidad de fruta fresca durante todo el año.

La combinación de innovación tecnológica, apertura de mercados, infraestructura logística y diversificación geográfica permite a estos países sostener un flujo comercial cada vez más relevante para la economía agrícola mundial.

Con exportaciones que ya representan casi un tercio del comercio global de fruta templada, el bloque exportador del Hemisferio Sur confirma que seguirá siendo uno de los grandes protagonistas del negocio alimentario internacional en los próximos años.

FUENTE: Southern Hemisphere Fruit Alliance (SFA) con aportes de Redacción +P.