Milei detalla el Presupuesto 2026: retenciones seguirán y generarán 10 billones de pesos

El Gobierno nacional confirmó que las retenciones a las exportaciones continuarán vigentes en el Presupuesto 2026 y, de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado este lunes por el presidente Javier Milei, generarán un incremento del 22,8% en la recaudación impositiva. El cálculo oficial estima ingresos por $9,97 billones, equivalentes a unos US$6800 millones, lo que ubica a este tributo como el cuarto en importancia dentro de los recursos del Estado nacional, detrás del IVA, Ganancias y el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.

El anuncio se realizó durante la cadena nacional en la que el jefe de Estado presentó los principales lineamientos del presupuesto 2026, documento que marcará el rumbo económico del próximo año. Allí, Milei volvió a poner el acento en el orden de las cuentas públicas: “El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno. Y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado”, sostuvo.

Retenciones en números

Según el texto enviado al Congreso, las retenciones crecerán un 22,8% respecto de 2025. La proyección oficial parte de un escenario con menores precios internacionales, aunque compensado por un aumento en los volúmenes de exportación. De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anticipó que el sector agroindustrial cerrará 2025 con ventas externas por US$31.564 millones, apenas un 2% más que en 2024, pero en línea con el promedio de los últimos cinco años.

presupuesto 2026

El peso de las retenciones dentro de la estructura tributaria argentina sigue siendo significativo, aunque el Gobierno ya aplicó rebajas. En julio pasado, durante la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, Milei anunció una reducción permanente: la soja pasó del 33 al 26%, mientras que maíz, trigo y sorgo quedaron con una alícuota de 9,5%. Pese a ello, las proyecciones de 2026 ratifican que seguirán siendo un instrumento de financiamiento central para el Tesoro.

Un impuesto cuestionado

Desde su reinstauración en 2002, tras la crisis económica de 2001, el agro aportó alrededor de US$200.000 millones en concepto de retenciones. En principio, se habían aplicado como un recurso transitorio para atender la emergencia, pero terminaron consolidándose en todos los gobiernos. Mauricio Macri intentó una reducción significativa en la primera parte de su mandato, aunque la crisis de 2018 lo obligó a reintroducirlas.

El campo sostiene que este tributo resta competitividad, desincentiva la inversión y perjudica especialmente a las producciones alejadas de los puertos de exportación, donde el costo de los fletes incrementa el impacto. A diferencia de la Argentina, ningún país vecino impone derechos de exportación sobre su producción agrícola.

Por eso, persiste la expectativa en el sector de que Milei, pese a la continuidad en el presupuesto 2026, avance hacia una eliminación definitiva. El propio mandatario, en Palermo, dejó entrever ese horizonte: “Eliminar las retenciones es una obsesión. Serán permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el Gobierno, pero cada mejora del superávit se destinará a la reducción de impuestos”, afirmó.

Voces del agro y la política

Aunque en su discurso sobre el presupuesto 2026 Milei no mencionó específicamente al agro, las entidades del sector siguieron de cerca sus palabras. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó “la importancia de contar con una Ley de Leyes, algo que desde la SRA hace tiempo venimos trabajando con diputados y senadores nacionales y provinciales, de distintos bloques”. Para el dirigente, lograr la sanción del presupuesto elevaría la calidad institucional del país y permitiría discutir con mayor claridad las prioridades nacionales.

soja sequia-crisis El complejo oleaginoso es uno de los más perjudicados con las retenciones.

Pino también reclamó avanzar en obras públicas de infraestructura largamente postergadas, fundamentales para mejorar la conectividad, fomentar el arraigo y aumentar la producción. En este punto, Milei respondió con una definición central de su plan: “El superávit es lo que nos permitirá otorgar financiamiento del Tesoro para que el sector privado invierta en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Por primera vez en décadas, el sector público financiará al sector privado para desarrollar obras fundamentales”, sostuvo el Presidente.

Perspectivas

El presupuesto 2026 reafirma la decisión oficial de priorizar el equilibrio fiscal, incluso a costa de mantener un tributo resistido por el agro. Mientras tanto, el campo sigue aguardando señales concretas de que, en el mediano plazo, Milei cumpla su promesa de avanzar hacia una reducción gradual o eliminación de las retenciones. En el corto plazo, sin embargo, los números muestran que los derechos de exportación seguirán siendo un engranaje clave en la maquinaria de recaudación del Estado argentino.

Fuente: La Nación con aportes de Redacción +P.