La demanda de carne superó seis veces la oferta: Se agotó la cuota para la Unión Europea

La cuota de 6.050 toneladas de carne vacuna enfriada destinada al mercado europeo ya habría sido cubierta. Los nuevos certificados deberán esperar la liberación de volumen no utilizado.

El cupo anual de exportación de carne vacuna enfriada del Mercosur con destino a la Unión Europea (UE), correspondiente al primer año de vigencia del acuerdo comercial entre ambos bloques, se habría agotado antes de finalizar el período de asignación. La información surge de un comunicado difundido por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay y fue replicada por el medio especializado Monitor Ganadero.

Según el reporte, la emisión de certificados de exportación para carne vacuna enfriada alcanzó el volumen total asignado para el tramo 2026, lo que implica que las nuevas solicitudes deberán esperar la eventual liberación de toneladas que no sean utilizadas por operadores que ya cuentan con certificados emitidos.

“Los certificados emitidos a partir del 9 de julio quedarán a la espera de la liberación de volumen por certificados no utilizados”, señaló el INAC en su comunicación oficial, reflejando la elevada demanda que despertó este contingente arancelario entre los países del Mercosur.

El tramo correspondiente a 2026 contempla una cuota de 6.050 toneladas peso canal para carne vacuna enfriada. Este volumen forma parte de los mecanismos establecidos en el marco del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que busca facilitar el acceso de determinados productos agroindustriales al mercado europeo bajo condiciones preferenciales.

Fuerte interés por el mercado europeo de carne

La rápida utilización de la cuota pone de manifiesto el interés de los exportadores regionales por acceder al mercado comunitario, uno de los destinos más atractivos para la carne vacuna de alta calidad debido a los precios diferenciales que suelen obtenerse en comparación con otros mercados internacionales.

Mientras el cupo para carne enfriada ya habría alcanzado su límite, la situación es diferente en el segmento de carne vacuna congelada. De acuerdo con la información difundida, la cuota asignada para este producto asciende a 4.950 toneladas peso canal y todavía mantiene saldo disponible para la emisión de nuevos certificados de exportación.

Sin embargo, la elevada demanda observada en ambos contingentes refleja el fuerte interés exportador de los países del bloque. Fuentes consultadas por Monitor Ganadero indicaron que los datos oficiales muestran que la demanda conjunta por las cuotas de carne enfriada y congelada fue aproximadamente seis veces superior al volumen disponible. Este dato evidencia una brecha significativa entre la capacidad exportadora del Mercosur y los volúmenes actualmente habilitados bajo el esquema de acceso preferencial al mercado europeo.

Una demanda que supera ampliamente la oferta

Analistas del sector consideran que esta situación confirma la competitividad de la producción ganadera de la región y la relevancia estratégica que representa la Unión Europea para los frigoríficos exportadores. A pesar de la creciente diversificación de mercados en los últimos años, Europa continúa siendo un destino clave para los cortes de mayor valor agregado, especialmente aquellos provenientes de sistemas productivos que cumplen con las exigencias sanitarias, de trazabilidad y de sostenibilidad requeridas por los consumidores europeos.

Datos oficiales del bloque muestran que los pedidos para exportar carne vacuna a la Unión Europea superaron ampliamente la disponibilidad prevista en el acuerdo comercial.

El agotamiento anticipado de la cuota también podría generar una mayor competencia entre las empresas exportadoras por acceder a los volúmenes que eventualmente se liberen durante los próximos meses. En estos casos, los certificados que no sean utilizados o que sean devueltos al sistema pueden volver a estar disponibles para otros operadores, aunque la magnitud de esas liberaciones suele ser limitada frente al volumen total demandado.

Para los países del Mercosur, el desempeño de estas cuotas constituye además un indicador relevante sobre el potencial de crecimiento de las exportaciones cárnicas hacia Europa. La fuerte sobre demanda registrada durante este primer tramo podría convertirse en un argumento para futuras negociaciones comerciales o revisiones de los mecanismos de acceso, en busca de ampliar las oportunidades para la cadena ganadera regional.

En un contexto internacional marcado por una demanda sostenida de proteínas animales y por una creciente competencia entre los principales países exportadores, la rápida utilización del cupo para carne vacuna enfriada confirma el atractivo del mercado europeo y la capacidad del Mercosur para posicionarse como un proveedor confiable de carne de calidad. Al mismo tiempo, pone en evidencia las limitaciones que aún enfrentan los exportadores para satisfacer plenamente la demanda existente bajo los regímenes preferenciales actualmente vigentes

FUENTE: INAC con aportes de Redacción +P.