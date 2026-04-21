La historia del primer Malbec D.O.C. de Argentina: un hito que cambió la vitivinicultura

Este mes se celebra el Día Mundial del Malbec y es una ocasión perfecta para recordar un hito en la vitivinicultura de nuestro pais: allá por 1991, Luigi Bosca fue la primera bodega en certificar un Malbec bajo la Denominación de Origen Controlada Luján de Cuyo ( DOC ).

Se trataba del primer sistema de este tipo en toda América Latina. Un hito que no solo marcó a la bodega, sino que redefinió la forma en que Argentina presenta su vino insignia al mundo.

Un siglo de historia detrás de una etiqueta

Cuando en 1989 el ingeniero Alberto Arizu impulsó, junto a un grupo de bodegueros mendocinos, la creación de la DOC Luján de Cuyo, el objetivo era claro: proteger la identidad del Malbec de la región y establecer estándares de calidad que trascendieran la simple mención de la variedad en la etiqueta.

Ese proceso, iniciado en 1989, se consolidó en 1991, cuando Luigi Bosca Malbec se convirtió en el primer vino certificado por el Consejo de la Denominación de Origen Controlada de Luján de Cuyo y avalado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). No era un reconocimiento menor: implicaba que por primera vez en el continente, un vino certificaba formalmente su origen como valor diferencial.

"La creación de la D.O.C. Luján de Cuyo y el lanzamiento del primer Malbec certificado con esta identificación marcaron un antes y un después: convirtieron al origen en una cualidad central del vino. Durante décadas hablamos del Malbec como si fuera una identidad en sí misma, pero, como todos los grandes vinos del mundo, no es solo una uva, es un lugar. Hoy, el desafío es profundizar ese camino", djo Alberto Arizu (h), cuarta generación de la familia al frente de la bodega y actual presidente ejecutivo.

Un modelo que sigue vigente

La D.O.C. Luján de Cuyo, pionera en América, demostró que la protección del origen no es un freno a la innovación sino su condición de posibilidad. Las bodegas que adoptaron ese marco no resignaron creatividad: ganaron credibilidad. Y en un mercado global donde la proliferación de etiquetas compite por la atención de consumidores cada vez más informados, la trazabilidad y la identidad territorial son activos estratégicos, no simples sellos.

A 35 años de aquel primer Malbec certificado, el desafío eslograr la "remasterización" de la cepa, lo que implica seguir interrogando el suelo, afinar la escucha del terroir y traducir esa conversación en vinos que representen, con precisión creciente, el lugar donde nacen.

FUENTE: Redacción +P