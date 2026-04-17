Malbec argentino: récord de superficie y producción en 2025

El Malbec ocupa 46.890 ha en Argentina y es la variedad más cultivada del país en 2025.

El Malbec no solo es la variedad más plantada de Argentina , sino también la que más crece. Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al cierre de 2025 lo confirman con contundencia: 46.890 hectáreas cultivadas en todo el país, una producción de 4.461.646 quintales y una participación del 61,4% en el total de vinos varietales comercializados. Las cifras consolidan a esta uva de origen francés como el activo más valioso de la vitivinicultura nacional.

La superficie cultivada con Malbec creció un 16,1% en la última década, lo que equivale a 6.489 hectáreas adicionales. El avance fue generalizado: Mendoza registró un incremento del 14,7%, San Juan del 20,2% y el resto del país del 26,9%. La variedad está presente en 18 de las 20 provincias argentinas con plantaciones de vid, y representa el 23,9% del total de vid del país y el 42,6% de las variedades tintas aptas para elaboración de vinos y mostos.

Mendoza concentra el grueso de la producción con 39.770,6 hectáreas, equivalentes al 84,8% del Malbec nacional. Le siguen San Juan con 2.731 ha (5,8%) y Salta con 1.773 ha (3,8%). Dentro de Mendoza, los departamentos de Luján de Cuyo (22,3%) y San Carlos (14,5%) lideran la superficie. Los tres departamentos del Valle de Uco —San Carlos, Tunuyán y Tupungato— concentran el 41,7% del Malbec mendocino, mientras que las regiones de Valle de Uco y zona Centro abarcan el 63,3% del Malbec de todo el país.

Una cosecha histórica

La campaña 2025 dejó una producción total de 4.461.646 quintales, lo que posiciona al Malbec como la variedad de mayor producción del país, con el 22,4% del total cosechado. El resultado supera en un 10,9% al registrado en 2024 y se ubica por encima del promedio de los últimos diez años, que fue de 3.838.494 quintales.

En Mendoza, los departamentos de Luján de Cuyo, Tunuyán y Tupungato encabezaron la cosecha. En San Juan, los mayores volúmenes provinieron de Sarmiento, Veinticinco de Mayo y Caucete. Salta, por su parte, registró un incremento interanual del 43%, con Cafayate como epicentro al aportar el 77,5% de la producción provincial.

Comercialización: el Malbec domina el mercado varietal

En 2025 se comercializaron 2.357.024 hectolitros de vino varietal puro de Malbec y 83.883 hl de Malbec en corte con otras variedades. En conjunto, el Malbec y sus cortes representan el 61,4% del total de vinos varietales despachados en el país.

La distribución fue pareja: el 52% se destinó al mercado interno y el 48% al mercado externo. Respecto a 2024, la comercialización total cayó un 4,1%, como consecuencia de una baja del 10,3% en las exportaciones, parcialmente compensada por un crecimiento del 2,4% en el consumo interno. En la última década, sin embargo, la comercialización total creció un 10%.

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Mercado interno en alza sostenida

Las ventas al mercado doméstico alcanzaron 1.268.186 hectolitros, el 54% del total de varietales despachados internamente. El 96,3% de los despachos correspondió a varietal puro y el 3,7% a cortes. En diez años, las ventas internas de Malbec crecieron un 51,6%.

El corte más comercializado en el mercado interno fue Malbec-Cabernet Sauvignon (20,7%), seguido por Malbec-Bonarda (19%) y Malbec-Tempranillo (8,3%). El 98,4% del varietal puro se despachó en botella, mientras que solo el 1,3% circuló en damajuana.

Exportaciones: liderazgo con señales de cautela

Las exportaciones de Malbec y sus cortes sumaron 1.172.721 hectolitros, con un valor FOB de 404.778.000 dólares y un precio medio de 3,45 dólares por litro. El Malbec y sus cortes concentraron el 71,9% del volumen total de varietales exportados y el 69,4% del ingreso de divisas generado por este segmento.

Sin embargo, los datos muestran señales de cautela: el volumen exportado cayó un 10,3% y el valor FOB retrocedió un 10,7% respecto al año anterior. Los destinos principales del Malbec puro fueron Reino Unido (33,8%) y Estados Unidos (21,2%), seguidos por Brasil, Canadá, México y Alemania. En total, el varietal puro llegó a 114 países.

Para los cortes, los mercados más relevantes fueron Estados Unidos (18,2%) y Brasil (17,8%), con despachos a 83 países. El corte más exportado por volumen fue Malbec-Cabernet Sauvignon (22%), y por ingreso de divisas también lideró esa combinación, con el 22,7% del total.

En cuanto a la modalidad de envío, el 70,7% del volumen y el 91,4% del valor FOB correspondió a vino fraccionado, lo que refleja la preferencia del mercado internacional por producto terminado con mayor valor agregado.

Una identidad construida sobre el territorio

Más allá de los números, el Malbec es hoy sinónimo de identidad vitivinícola argentina. Su capacidad de adaptación a la diversidad de terroirs —desde los valles salteños de altura hasta la Patagonia— ha sido determinante para el desarrollo de las Indicaciones Geográficas y para la construcción de perfiles enológicos diferenciados según su origen.

El resultado es un vino de estructura sólida, acidez equilibrada, color violáceo intenso y marcada expresión frutal de ciruelas, moras y cerezas, acompañada de notas florales que lo hacen reconocible en cualquier mercado del mundo.

Los datos de 2025 confirman que el Malbec no es una moda ni un accidente histórico: es el resultado de más de 150 años de adaptación, trabajo vitivinícola y posicionamiento sostenido.

FUENTE: INV con aportes de Redacción +P