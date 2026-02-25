Pablo Cúneo, de Luigi Bosca: Mejor Winemaker de Malbec en el Top 100 mundial

Pablo Cúneo fue distinguido entre los mejores enólogos del mundo como parte del Master Winemaker Top 100 con el premio a ‘Mejor Malbec’. Foto: Luigi Bosca

La prestigiosa revista británica The Drinks Business presentó la edición 2026 de su guía Master Winemaker Top 100 , un selecto ranking que reúne a las mentes más innovadoras y obsesionadas con la excelencia enológica a escala global. En esta lista de élite, el enólogo argentino Pablo Cúneo fue distinguido con el premio específico a Mejor Malbec gracias al sobresaliente desempeño del vino Los Nobles Malbec 2021 , elaborado en las viñas de Luigi Bosca .

La guía destaca a los winemakers que combinan creatividad, rigor técnico y una profunda conexión con su terroir . Según describe The Drinks Business , estos profesionales representan “las mentes más creativas y diversas del mundo, obsesionadas con la calidad en la elaboración de vinos”.

En ese contexto, el jurado valoró especialmente la trayectoria de Cúneo, su compromiso sostenido y su habilidad única para traducir el carácter distintivo del terroir argentino en botellas que hablan de identidad y precisión.

“Recibir este reconocimiento es una alegría que comparto con todo el equipo de Luigi Bosca. Detrás de cada vino hay un trabajo en conjunto que busca unir la historia de la bodega con una mirada a futuro. El Malbec es parte de nuestra identidad, y seguir elevando su calidad es un compromiso que llevamos adelante día a día”, expresó el enólogo al conocerse la noticia.

El vino premiado

Los Nobles Malbec 2021 proviene de fincas seleccionadas en zonas de gran prestigio mendocino, donde las vides viejas y el manejo meticuloso del viñedo permiten extraer lo mejor de cada parcela. De acuerdo al reporte de la cata, el vino premiado representa la máxima expresión de un viñedo centenario donde el Malbec y el Petit Verdot conviven en un field blend excepcional.

image Los viñedos se encuentran en Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco, tres de las regiones más reconocidas de Mendoza. Foto: Luigi Bosca

La complejidad de este ejemplar se manifiesta en capas de especias dulces y toques balsámicos que culminan en un final increíblemente largo y refinado. Según la crítica especializada Patricia Stefanowicz MW, se trata de una etiqueta cautivadora, destacando que "el vino ofrece todo lo que uno podría desear en un Malbec de alta calidad".

Un momento de consolidación global

Este galardón se suma a una racha de reconocimientos internacionales que reflejan el momento excepcional que atraviesa la bodega. Apenas semanas atrás, Wine Enthusiast distinguió a Luigi Bosca como Mejor Bodega del Nuevo Mundo en los Wine Star Awards, un premio que valora el trabajo sostenido, la consistencia cualitativa y la capacidad de innovar sin traicionar sus raíces.

Ambas distinciones confirman que la estrategia de la bodega –centrada en la valorización de los terroirs históricos de Luján de Cuyo y Maipú, el uso de clones propios y el equilibrio entre tradición y vanguardia– genera resultados concretos en los mercados más exigentes.

En un año en el que el Malbec argentino continúa ganando terreno frente a otras variedades tintas de perfil internacional, el premio a Cúneo adquiere un significado especial. Demuestra que la variedad, cuando se trabaja con profundidad y visión, puede alcanzar niveles de complejidad, elegancia y longevidad que la colocan al mismo nivel –o por encima– de los grandes iconos globales.

Para los especialistas y coleccionistas que siguen de cerca la evolución del Malbec, este reconocimiento representa mucho más que un trofeo. Es la ratificación de que Argentina cuenta con enólogos capaces de llevar la cepa a su máxima expresión, interpretando cada microterroir con precisión quirúrgica.

Fuente: The drinks business