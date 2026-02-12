En la tierra del Malbec, ¿el blanco es la nueva estrella de las exportaciones de vino?

En un contexto incierto y con malas noticias para el sector, como el derrumbe del consumo, el año comienza con indicadores alentadores en sus despachos al extranjero. Según los datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones totales de vino alcanzaron los 141.681 hl durante el mes de enero. Esta cifra representa un incremento del 17,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Si bien existe una retracción estacional del 15,5% respecto a diciembre de 2025, el desempeño interanual sugiere una recuperación sólida de los mercados externos. En términos de divisas, el valor FOB total de los vinos exportados sumó 40.772.000 dólares, lo cual equivale a una expansión del 5,5%.

La revolución del vino blanco en el mercado global

El dato más disruptivo del informe es que, en tierra de Malbec, el comportamiento de los varietales blancos son la novedad. Mientras que el vino color sufrió una ligera caída del 2,3%, con un volumen de 99.997 hl, el vino blanco experimentó un crecimiento explosivo del 134%, al totalizar 41.684 hl.

Este fenómeno responde principalmente a la demanda de vinos blancos sin mención varietal a granel, que escalaron de los 1.440 hl en enero de 2025 a los 19.910 hl en el presente ciclo. Por su parte, los vinos espumosos también mostraron una dinámica excepcional con un aumento del 99,7% en volumen, aportando 4.669 hl al total exportado.

Cambios en las modalidades de envío y envases

La logística de exportación refleja transformaciones significativas en la estrategia comercial de las bodegas. Las exportaciones de vino a granel lideraron el crecimiento con un salto del 59,1%, alcanzando los 49.530 hl. En contraposición, el vino fraccionado registró una subida más moderada del 3,4%, con 92.152 hl despachados.

Dentro de esta categoría, la botella ratifica su hegemonía absoluta al representar el 95,0% del volumen fraccionado con 87.524 hl. Otros formatos como el Tetra Brik descendieron un 25,2% y el Bag in Box sufrió una caída drástica del 92,4%, con apenas 4 hl exportados en el mes.

¿Y el Malbec?

El segmento de vinos varietales constituye el núcleo de la oferta exportadora con 105.031 hl, un 3,5% más que en enero de 2025. El Malbec consolida su posición como embajador global al concentrar el 68,1% del volumen total de varietales, con 71.556 hl y un precio medio de 3,2 dólares por litro.

Le sigue el Cabernet Sauvignon con una participación del 9,7% (10.168 hl) y el Chardonnay, que ocupa el tercer lugar con el 6,2% (6.530 hl). Variedades emergentes como el Cabernet Franc muestran precios medios superiores, alcanzando los 7,3 dólares por litro.

Destinos estratégicos y liderazgo regional

El análisis por países de destino sitúa al Reino Unido como el principal comprador de vinos argentinos en volumen, con 32.353 hl, seguido por Estados Unidos con 20.153 hl y Brasil con 16.999 hl.

Sin embargo, en términos de valor FOB, Estados Unidos encabeza la lista con 8.871.000 dólares. A nivel geográfico, la provincia de Mendoza reafirma su liderazgo productivo al originar el 92% de los vinos exportados, seguida de lejos por La Rioja con el 3% y San Juan con el 2%.

Crecimiento sostenido en la industria del mosto

Los productos analcohólicos también aportan cifras positivas al balance mensual. El mosto concentrado aumentó su volumen exportado en un 37,5%, alcanzando las 6.094 toneladas.

Este incremento se tradujo en un valor FOB de 8.689.000 dólares, un 24,5% superior al año previo. Estados Unidos e Sudáfrica se mantienen como los principales compradores de este insumo, adquiriendo el 28% y el 19% del volumen total respectivamente.