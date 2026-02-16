¿El vino blanco conquista el mundo mientras los tintos retroceden?

El cambio de paradigma global: Los blancos lideran el crecimiento en la Unión Europea.

La Unión Europea revela un cambio estructural en el mercado mundial del vino . Mientras los vinos tintos y rosados pierden impulso, los vinos blancos se consolidan como el motor de las exportaciones, impulsados por preferencias hacia estilos frescos, de menor graduación alcohólica y mayor acidez. Este viraje, evidente desde hace más de una década, encuentra eco inmediato en el arranque exportador argentino de 2026.

Entre 2011 y septiembre de 2025, las exportaciones de vinos blancos embotellados de la UE crecieron un 167,7% en valor, pasando de 3.100 millones de euros a 5.400 millones de euros . En contraste, los tintos y rosados avanzaron solo un 36,7% , de 7.600 millones a 10.300 millones de euros . La tasa de crecimiento de los blancos resultó 4,5 veces superior .

vinos-botellas.webp Comparativa tintos vs blancos: la tendencia global que redefine el mapa vitivinícola mundial.

En volumen, los blancos subieron un 7,5% (hasta 13,7 millones de hectolitros), mientras tintos y rosados cayeron un 19% (de 22,6 millones a 18,3 millones de hectolitros). En el periodo interanual a septiembre 2025, los blancos mantuvieron estabilidad en valor gracias a un alza del 2,7% en precio medio (3,94 €/litro), pese a una baja del 2,7% en volumen. Los tintos y rosados, con precio medio superior (5,65 €/litro), sufrieron una contracción del 2,5% en valor por una caída más pronunciada del 3,5% en volumen.

La pandemia marcó un punto de inflexión en 2020. Desde finales de 2022, los tintos y rosados perdieron un 10% en valor, mientras los blancos ganaron 2,4%. En volumen reciente, la baja fue del 14% para tintos/rosados versus 6,3% para blancos.

Dentro de los blancos europeos, los varietales (sin DOP ni IGP, destacando variedad y añada) lideran el crecimiento: +78% en valor y +29,7% en volumen desde 2017 hasta 2025. Los DOP crecieron 60,7% en valor y 31,2% en volumen, pero los varietales avanzan más rápido en valor.

Argentina acelera en la misma dirección

El fenómeno global llega con fuerza a Argentina. Según datos provisorios del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), las exportaciones totales de vino en enero 2026 alcanzaron 141.681 hectolitros (+17,9% interanual), por un valor FOB de 40.772.000 dólares (+5,5%).

El gran diferencial radica en el color: los vinos tintos cayeron 2,3% (99.997 hl), mientras los vinos blancos explotaron con un +134%, totalizando 41.684 hl. Este salto elevó la participación de los blancos del 15% al 30% del volumen total exportado. El motor principal fueron los vinos blancos sin mención varietal a granel, que saltaron de 1.440 hl a 19.910 hl (+1.283% aproximado en esa subcategoría).

Los espumosos también brillaron con +99,7% (4.669 hl). En logística, el granel creció 59,1% (49.530 hl), mientras el fraccionado subió moderadamente 3,4% (92.152 hl), con la botella dominando el 95% (87.524 hl).

image Botellas europeas de blanco premium: el modelo que Argentina comienza a replicar con éxito.

El Malbec mantiene su hegemonía en varietales (68,1% del segmento, 71.556 hl, precio medio 3,2 dólares/litro), seguido por Cabernet Sauvignon (9,7%) y Chardonnay (6,2%, 6.530 hl). Sin embargo, el avance blanco —impulsado por Chardonnay, Torrontés y graneles sin varietal— señala diversificación estratégica.

Reino Unido lidera en volumen (32.353 hl), Estados Unidos en valor (8.871.000 dólares). Mendoza origina el 92% de las exportaciones.

El mosto concentrado refuerza el balance positivo: +37,5% en volumen (6.094 toneladas) y +24,5% en valor (8.689.000 dólares).

La tendencia es clara: el mundo prefiere blancos frescos y Argentina responde con fuerza. Si el +134% de enero se sostiene, el país del Malbec podría redefinir su perfil exportador y capturar la ola global de vinos blancos sin abandonar su icónica cepa tinta.

Fuentes: Del Rey AWM , INV con aportes de Redacción +P