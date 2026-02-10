Efecto Atkin: Cómo la gira del crítico británico redefine el valor del vino

La vitivinicultura argentina se prepara para uno de los hitos más determinantes de su calendario comercial y de prestigio. De la mano de Wines of Argentina (WofA) , el influyente crítico británico Tim Atkin MW desembarca en el país para una travesía de 25 días que promete una radiografía profunda de la industria actual.

Esta visita no es solo un recorrido de degustación; representa la validación internacional necesaria para consolidar la diversidad, calidad y el carácter federal de la producción nacional en los mercados más exigentes del mundo.

Una agenda federal

Desde el 10 de febrero hasta el 7 de marzo de 2026, Atkin llevará adelante una agenda técnica exhaustiva. El programa contempla la visita a 52 bodegas y sesiones de degustación cara a cara con representantes de otras 93 empresas. El objetivo es ambicioso: evaluar más de 1.200 vinos de todas las regiones productoras, desde la Patagonia hasta el NOA.

Uno de los puntos más altos de esta edición es el regreso del Master of Wine a Salta y Jujuy después de seis años. Atkin destacó su entusiasmo por el potencial de las zonas de altura: "Este año volveré al norte de Argentina, una región que ‘impacta por encima de su peso’ y tiene una cultura muy diferente a la del resto del país. Tengo muchas ganas de ver cómo se han desarrollado algunas de las nuevas zonas de altura y de probar los vinos locales, especialmente los de Malbec, Tannat y Torrontés".

image Tim Atkin MW es uno de los periodistas y Masters of Wine más reconocidos de la industria. Foto: WofA

El foco en la calidad sobre el volumen

En un contexto global complejo para el consumo de alcohol, la estrategia de WofA y Atkin apunta a la premiumización. El crítico fue tajante sobre el presente del sector: "Sé que no es un momento fácil para los productores de vino, pero creo que aún hay motivos para el optimismo. Puede que la gente esté bebiendo menos, pero creo que está bebiendo mejor".

Para garantizar un análisis riguroso, la agenda incluye:

Cata a ciegas: Evaluación de 300 muestras sin presencia de productores para asegurar objetividad técnica.

Evaluación de 300 muestras sin presencia de productores para asegurar objetividad técnica. Vinos Criolla: Una sesión especial dedicada a estas variedades, subrayando su creciente protagonismo en la escena local.

Una sesión especial dedicada a estas variedades, subrayando su creciente protagonismo en la escena local. Alcance nacional: Degustaciones específicas para proyectos de Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y San Juan.

El impacto en los números: El antecedente de 2025

La relevancia de esta visita se fundamenta en el éxito del reporte anterior. En 2025, Atkin degustó 1.730 vinos de 299 productores. Los resultados fueron contundentes: 1.314 etiquetas superaron los 90 puntos, mientras que 170 alcanzaron la elite de los +95 puntos.

Soledad Juncosa, Hospitality Manager de Wines of Argentina, resaltó que este programa integral es una "oportunidad clave para pequeños productores que buscan aumentar su visibilidad y conectarse con la prensa especializada". De esta manera, el reporte anual de Atkin se consolida no solo como una guía de puntajes, sino como un documento estratégico que marca el pulso de la inversión y el posicionamiento del vino argentino en el exterior.



Fuente: Wines of Argentina con aportes de Redacción +P