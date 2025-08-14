La paradoja del Malbec a granel: ¿caída o ajuste estratégico?

El vino argentino es un jugador clave en los mercados internacionales, y el Malbec es, sin duda, su carta de presentación más fuerte. En los últimos años, las exportaciones de vino a granel, especialmente de este varietal emblemático, han sido un termómetro de la salud del sector.

Sin embargo, los datos recientes de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG) y otras fuentes como CIATTI revelan una situación que merece un análisis detallado: mientras el Malbec sigue dominando con el 82% de las exportaciones a granel , también experimenta una leve, pero persistente, caída en sus volúmenes de despacho.

El reinado inmutable del Malbec

El informe de la CAVG para el primer trimestre de 2025 confirma que el Malbec continúa siendo el motor principal de las ventas de las bodegas. Con 8,4 millones de litros exportados en grandes volúmenes a 13 destinos, su posición parece inquebrantable. Este liderazgo se refuerza al considerar que el 98% del Malbec exportado a granel proviene de Mendoza, con la participación de 25 bodegas de Mendoza y San Juan.

No obstante, la lectura de estos datos no es tan lineal. Las exportaciones de Malbec a granel han caído un 12% por debajo del promedio de los últimos seis años. Esta tendencia a la baja, que también afecta al vino fraccionado, plantea una pregunta fundamental: ¿estamos ante una desaceleración estructural del mercado o es un movimiento estratégico de reajuste por parte de los productores?

image

Desafíos y oportunidades en la coyuntura global

El pico de 2020, cuando se exportaron 47,5 millones de litros de Malbec a granel, marcó un hito difícil de replicar. Aunque los despachos posteriores se mantuvieron por encima de los niveles de 2019, la caída actual requiere una comprensión profunda del contexto.

Una de las claves está en el valor promedio de exportación. Los datos de CIATTI sitúan al Malbec de entrada (entry level) en un promedio de 0.80 centavos de dólar FCA. Este precio es un factor determinante en la competitividad global, especialmente frente a competidores que podrían estar ajustando sus estrategias de precios o producción.

Analizando los destinos, la información de 2024 muestra una dinámica interesante:

Reino Unido lidera la lista, comprando 32,4 millones de litros (por un valor FOB de 35,6 millones de U$D), lo que indica una demanda sólida y constante.

lidera la lista, comprando (por un valor FOB de 35,6 millones de U$D), lo que indica una demanda sólida y constante. Estados Unidos destaca por el precio mayor que paga, a pesar de un volumen menor de 1,7 millones de litros . Esto podría sugerir un nicho de mercado más orientado a la calidad que al volumen.

destaca por el que paga, a pesar de un volumen menor de . Esto podría sugerir un nicho de mercado más orientado a la calidad que al volumen. Alemania y Francia también son mercados significativos, con volúmenes y valores que reflejan una base de clientes estable.

image

¿Qué nos depara el futuro?

La cámara, alineada con iniciativas como el PEVI 2030 y Wines of Argentina (WofA), se enfoca en posicionar el vino argentino en el escenario mundial. La misión de lograr el reconocimiento global de los vinos comercializados en grandes volúmenes es un objetivo a largo plazo que podría mitigar las fluctuaciones actuales.

En conclusión, la situación del Malbec a granel no es una simple historia de caída. Es una narrativa compleja de adaptación a un entorno global volátil. La leve baja en los volúmenes de exportación podría ser el resultado de múltiples factores: desde ajustes en la demanda de los principales mercados hasta una reorientación de las bodegas hacia la rentabilidad por sobre el volumen.

Fuente: Cámara Argentina de Vinos a Granel