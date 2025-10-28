¿Cuál es el nuevo horario de verano 2025 del Mercado Concentrador Neuquén?

El Mercado Concentrador del Neuquén ( MCN ) , epicentro de la comercialización agroalimentaria en la región patagónica, anuncia una modificación en su horario de atención para la temporada de verano. A partir del lunes 3 de noviembre de 2025 , el mercado operará de lunes a viernes, de 6 a 11 horas , permaneciendo cerrado los sábados y domingos .

Esta medida, implementada anualmente, busca optimizar las operaciones en un contexto de elevadas temperaturas, priorizando la calidad de los productos , la salud laboral y la experiencia del cliente . En este artículo, exploramos los motivos, beneficios y detalles operativos de esta adaptación, consolidando al MCN como referente en eficiencia y promoción de la producción local.

image Acceso fácil: Línea 2 de Cole con seguimiento en @cole.neuquen app. Foto: MCN

Motivos clave detrás del cambio horario

Condiciones laborales óptimas: El nuevo horario permite aprovechar las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más moderadas, ofreciendo un entorno de trabajo más cómodo para operadores, productores y compradores. Esto reduce el estrés térmico y mejora la productividad en un sector que demanda manejo constante de productos perecederos.

Preservación de la frescura: La exposición prolongada a altas temperaturas puede comprometer la calidad y frescura de los alimentos. Al concentrar las actividades matutinas, el MCN minimiza riesgos de deterioro, garantizando que frutas, verduras y otros productos lleguen en condiciones ideales a los consumidores. Esta estrategia no solo eleva los estándares sanitarios, sino que refuerza el compromiso con la cadena de frío y la seguridad alimentaria.

De esta forma, el mercado reafirma su rol como un espacio eficiente, donde la comodidad de clientes y trabajadores se alinea con la excelencia en la oferta de productos regionales.

El MCN: Un hub agroalimentario de referencia

Ubicado estratégicamente en la ruta 7, kilómetro 5, dentro del Parque Industrial de Centenario, el MCN se posiciona como el polo agroalimentario más grande de la región. A solo minutos del centro de Neuquén y sus alrededores, facilita el acceso a una amplia gama de productos frescos y de calidad, promoviendo la comercialización directa entre productores y consumidores.

Estructura y oferta: Actualmente, el predio alberga más de 110 puestos y 70 empresas, junto con más de 100 productores de Neuquén y Río Negro. La diversidad incluye frutas, verduras y una variedad de alimentos frescos, destacando la producción local y sustentable. Este ecosistema no solo impulsa la economía regional, sino que fomenta prácticas agrícolas responsables y el consumo consciente.

Acceso inclusivo: Tanto comerciantes como particulares pueden ingresar para realizar compras, ya sea en vehículo propio o mediante transporte público. La Línea 2 de Cole llega directamente a la puerta del mercado, con frecuencias regulares durante el día. Las unidades identificadas con el cartel MCN permiten un seguimiento en tiempo real a través de la app @cole.neuquen, optimizando la movilidad y reduciendo tiempos de espera.

image Evitando calor: operaciones matutinas para calidad y comodidad. Foto: MCN

Beneficios para la comunidad y el sector productivo

La adaptación veraniega del horario no es un mero ajuste logístico, sino una respuesta proactiva a los desafíos climáticos de la Patagonia. Al evitar las horas de mayor calor, el MCN protege la integridad de los productos perecederos, lo que se traduce en menores pérdidas para productores y precios más estables para compradores. Además, esta medida incentiva visitas tempranas, agilizando el flujo de operaciones y potenciando la rotación de mercancías.

Para los productores locales, representa una oportunidad de maximizar la visibilidad de sus cosechas en un mercado consolidado. Los compradores, por su parte, acceden a alimentos frescos con mayor comodidad, apoyando un modelo de consumo que valora la proximidad y la calidad.

image Más de 110 puestos con productos frescos de Neuquén y Río Negro. Foto: MCN

Perspectivas y compromiso sostenido del MCN

En un contexto donde la eficiencia operativa y la sustentabilidad son imperativos, el MCN demuestra liderazgo al adaptar sus prácticas a las demandas estacionales. Esta iniciativa no solo preserva la frescura y calidad de los productos, sino que fortalece la cadena de valor agroalimentaria en Neuquén y Río Negro. Con una infraestructura robusta y accesibilidad mejorada, el mercado invita a la comunidad a redescubrir el valor de la producción local durante el verano. Para más detalles sobre horarios y servicios, los interesados pueden consultar las actualizaciones oficiales del MCN.