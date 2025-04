El precio de la ineficiencia

Mientras las entidades del campo volvían al Congreso para explicar por quintésima vez por qué se justifica eliminar las retenciones , y, sobre un cálculo hipotético, pronosticaban los U$S 20.000 millones más que, según ellos, podría generar la Argentina sin este gravamen; en la plaza frente al Parlamento se preparaba una nueva marcha de protesta (que obliga a todos los negocios de la zona a cerrar sus puertas y proteger vidrieras), antecesora del nuevo “paro general” que varias organizaciones, incluyendo la CGT, habían decretado para el jueves pasado.

Por supuesto que no tiene ninguna justificación evaluar el “sentido de oportunidad” de una medida de esta naturaleza en medio del tembladeral económico mundial que se está produciendo por los aranceles de EE. UU. y la falta de libertad de comercio (que es, en realidad, lo que se estaría jugando). Lejos de eso, algunos dirigentes políticos que se autodefinen como “oposición” (no se sabe muy bien cuál), y buena parte de los sindicalistas, decidieron volver a parar el país todo un día para protestar por la política interna, justo en el momento en que el FMI terminó de aprobar el nuevo acuerdo con la Argentina, que implica una renegociación del anterior, más una suma adicional que permitirá completar el saneamiento del país y hasta “salir del cepo”. Tema que sorprendió, ya que en realidad eso se esperaba que sucediera bastante más adelante, al punto que algunos vaticinaban que sería, incluso, recién después de las elecciones. No fue así. Nuevamente el Gobierno logró sorprender a casi todos, y hasta retomó el manejo de la agenda pública que parecía debilitado.