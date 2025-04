Sandro Currumil defiende la miel de la Patagonia en la Expo Alumiel 2025

Un sector resiliente

Sandro Currumil, de la Asociación de Apicultores de Aluminé, compartió con +P los desafíos de este año: “Fue una temporada atípica por la sequía. Las flores no tenían néctar, lo que afectó la producción. Algunos apicultores lograron solo un 30% de su cosecha habitual, y los más afortunados, un 50%”. Sin embargo, el espíritu colaborativo no decae: “Estamos poniendo el cuerpo para reunirnos en mayo en la Expo Alumiel, el gran encuentro de apicultores patagónicos”.

Desde hace ocho años, la Asociación gestiona una planta de extracción y envasado habilitada en las tierras de la Corporación Pulmarí, garantizando mieles de alta calidad con premios Mercosur.

En este punto, Currumil destacó la importancia de la trazabilidad: “Cumplimos con las exigencias de bromatología, pero pedimos más controles para evitar la venta de mieles sin certificación en comercios”.

Desafíos ambientales y productivos

Los apicultores no solo enfrentan condiciones climáticas adversas, sino también limitaciones de acceso a territorios y falta de regulación de SENASA. “Vivimos en el territorio todo el año, pero hay lugares restringidos. Necesitamos normativas claras”, afirmó Currumil. Además, señaló la reducción del apoyo gubernamental: “Antes contábamos con el respaldo del gobierno provincial y el CFI, pero ahora es menor”.

mieles_nqn (1).jpg En Aluminé se podrá degustar mieles, destacando la diversidad de sabores patagónicos. Foto: gentileza

A pesar de esto, la pasión de Sandro por su tierra y su oficio es contagiosa. Sus manos reflejan el cuidado artesanal que dedica a la producción de mieles multiflorales, monoflorales y mielatos, reconocidas por su baja humedad (menos del 16%) y excelente conservación. Estas mieles han conquistado premios nacionales e internacionales, consolidando a Aluminé como un referente apícola.

Esta temporada, Aluminé estrenó una segunda planta de procesamiento, gestionada por productores privados, especializada en miel orgánica. Esta innovación refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad y la calidad.

Expo Alumiel, toda la información

La exposicion, en su séptima edición como encuentro apícola, es organizada por la Municipalidad de Aluminé, el Centro PyME ADENEU, la Asociación Apícola Aluminé, el Cfpa nº4, la Corporación Interestadual Pulmarí, el Consejo Zonal Pewence, con apoyo del Gobierno de Neuquén, la Legislatura y el INTA.

El evento combina capacitación, intercambio y turismo, ofreciendo: concurso fotográfico con un premio de $350.000, ya en marcha, donde el público podrá votar su imagen favorita; concurso y degustación de mieles, destacando la diversidad de sabores patagónicos; charlas técnicas sobre cambio climático, comercialización, sanidad apícola y compras conjuntas de insumos; feria apícola (sábado y domingo desde las 19 h) con productos, equipamiento, artesanías y shows musicales.

Un espacio para el futuro

La Expo Alumiel busca fortalecer la cadena productiva, abordando temas clave como la mitigación del cambio climático, nuevos canales de venta y la colaboración entre productores. Es una oportunidad para que apicultores y visitantes descubran el valor de un alimento noble, producido con respeto por la naturaleza.

Aluminé no solo ofrece miel de excelencia, sino también un entorno natural que invita a reconectar. La Expo Alumiel es la excusa perfecta para conocer a los productores, probar sus creaciones y sumergirse en una experiencia que celebra la apicultura y la Patagonia.