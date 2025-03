El campo como telón de fondo: pasarela política y la eterna hoguera de las vanidades

El campo puede ser visto de tantas forma distintas como miradas hay. Sin embargo, lo que está absolutamente claro es que, al menos por estas latitudes, para la mayor parte de la clase política, solo representa una forma (excluyente) de recaudación, y un lugar donde poder, de vez en cuando, “mostrarse”. No van a ver, ni a aprender, tampoco a escuchar. Solo aparecen para que los vean, y cuando pueden hacer prensa. Y esto es lo que volvió a suceder días atrás, muy cerca de Buenos Aires.

Dos realidades contrapuestas, y extremas. Pero también, la perfecta imagen del campo hoy, con un potencial que se va revelando en las mayores extensiones, en la escala para abaratar costos y ser más competitivos, en los que pagan arrendamientos inusitados para no perder los mejores lotes; vs “los otros”. Los que vienen perdiendo cosechas por la seca, o mantuvieron los altos niveles de faena de hembras, para poder sostenerse, aunque sea matando sus fábricas de terneros o, directamente, venden o arriendan sus chacras y dejan de ser productores, y pasan a formar parte de los cinturones de las grandes ciudades.

Pero ambas situaciones, absolutamente válidas y reales, chocan, a su vez, con la pasarela política en la que se convierten estas grandes muestras, en especial en años de elecciones, cuando todos los candidatos asisten no para ver, conocer, e interiorizarse, sino para que los vean, y si tienen un poco más de prensa gratis, ¡mejor¡.

Al mismo tiempo, cómo tampoco hay demasiados rubros activos y sanos, el “campo” aparece como uno de los pocos sólidos, creíble, y con buena calificación (en general) de “Pagador”, lo que lo convierte en un “objeto de deseo” de la banca, tanto pública cómo privada aunque, en este caso, gobierno libertario de por medio, el primer grupo mostró una faceta especial al plantearse la ”competencia” entre pares, especialmente encarnados por los de distinto signo político caso el Banco Nación (libertario) y el Provincia (de Buenos Aires) en el extremo opuesto, y con el condimento especial de la “Espada de Damocles” que pende sobre varios organismos oficiales nacionales que deben “racionalizar” sus desmadradas plantas de personal, y recortar fuertemente los gastos.

Por supuesto que la pasarela política concitó la atención de buena parte de los muchos periodistas presentes, ya que desde el ex presidente Mauricio Macri (PRO), hasta Mayra Mendoza (FpV) pasando por La Cámpora de Wado de Pedro y algunos seguidores, al radical Maximiliano Abad (47) con sus “zapas” de U$S 300, para recorrer el circuito de la muestra; o el Ministro Luis “Toto” Caputo; el Jefe de gabinete Guillermo Francos; o la vicepresidente Victoria Villarruel y su inefable asesor agropecuario, el ex economista de CRA, Matías Lestani; todos quisieron pasar (y fotografiarse) en la muestra, aunque con suerte diversa respecto a la atención del público.

Por supuesto que, a pesar de los reclamos y hasta enojos, el presidente Javier Milei, que llegó el último día, es quien sigue contando con el mayor grado de adhesión, tanto del público general, como de la gente del sector que pugnaban por acercarse, lograr una foto o, aunque sea, darle aliento. Esta vez con mucho menos custodia (visible) que el año pasado, y de muy buen humor, se ocupó de decir lo que los productores querían escuchar, pero sin anunciar nada nuevo (tampoco había expectativas de anuncios).

expoagro la campora.JPEG La plana mayor del kirchnerismo también se presentó en Expoagro.

A pesar de algún “traspié” con las cifras, Milei ratificó su compromiso respecto a la eliminación de impuestos, aunque también pareció haber un tiro por elevación a Macri. “Es necesario avanzar con cautela para que las reformas sean duraderas”. “Entendemos la necesidad imperante de sacar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, dijo y reafirmó: “Queremos eliminar el cepo y las retenciones para siempre, para que el país se sostenga sin saquear a su sector productivo”, lo que fue interpretado por varios como una alusión directa al ex mandatario que bajó casi todas las retenciones a 0% (cero por ciento) cuando asumió en diciembre de 2015, pero tuvo que volver a incrementarlas en septiembre de 2018 .

Queda claro así que la relación Milei-Macri no pasa por su mejor momento y esto podría llevar a que desde la Nación se impulse a la actual Ministro Bullrich como Candidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad, sucediendo a Jorge Macri, de perfomance muy crítica, asestando un golpe (mortal?) al ex presidente que desde hace 18 años maneja la abultada caja de la ciudad.

Pero lo que llamó más la atención fue el 'mini grupo' que lo acompañó, y a quienes destacó: el vocero, Manuel Adorni; la Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, el Diputado José Luis Espert, y el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, última adquisición de LLA (La Libertad Avanza), con su “pase” desde el PRO.

Lejos de todas estas especulaciones, la “pasarela”, el tembladeral político, y hasta la “carrera” de los gobernadores (bastaba ver la concurrida pista de aterrizaje de la muestra que en un momento llegó a contabilizar más de 30 aeronaves), los productores se concentraron en ver las máquinas y equipos, averiguar por las novedades y dejar que los promotores de los bancos se desesperaron por llenarles formularios. Y, si bien la “oferta” de plata fue récord, difícilmente la materialización de las operaciones alcance esos niveles. “La tecnología está disponible, pero no es accesible”, reconoció un productor agrícola que ya lleva 4 años de campañas malas o regulares por la seca, con márgenes económicos muy debilitados por la caída simultánea de las cotizaciones internacionales de los granos.

Ahora, con el aparente cambio de clima, tal vez se pueda apostar para el ciclo 2025/26, donde se pueden llegar a jugar todas las fichas, mientras se sigue avivando el fuego de la hoguera de las vanidades.