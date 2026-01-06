Forestación con nativas y efluentes: detalles del plan del INTA en Río Negro

Avances en producción forestal: fresnos y aguaribay germinados con agua residual rica en nutrientes, optimizando recursos en zonas áridas.

Profesionales del sector agropecuario y ambiental celebran avances concretos en sostenibilidad hídrica. En San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este, un proyecto interinstitucional convierte efluentes tratados de la planta de Las Grutas en insumo valioso para la propagación vegetal. Liderado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , en alianza con el Departamento Provincial de Aguas (DPA) , Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) y el Municipio de San Antonio Oeste, esta experiencia cumple tres años con resultados prometedores.

Mariana Dacal Arriaga, extensionista del INTA Conesa, destaca el inicio como prueba piloto enfocada en salicáceas —álamos y sauces—. Investigadores identificaron clones con mayor adaptación a suelos de baja fertilidad, comunes en la región patagónica. Hoy, el núcleo operativo radica en un estaquero dedicado a la multiplicación por estacas. Esta técnica genera guías que, tras un año de desarrollo controlado, alcanzan aptitud para trasplante en espacios públicos.

Manejo eficiente del agua

Especialistas amplían el espectro productivo en el último ciclo. Incorporan fresnos y aguaribay, germinados en invernáculo privado. Estas plantas reciben riego exclusivo con agua residual tratada, rica en nutrientes orgánicos. El enfoque optimiza el ciclo del agua al reutilizar un recurso tradicionalmente subutilizado, mientras acelera el crecimiento en fases iniciales.

La selección responde a demandas específicas del arbolado urbano patagónico. Visitantes perciben déficit crónico de cobertura vegetal en estas localidades costeras. Aunque progresos marcan diferencia respecto a décadas pasadas, persiste necesidad imperiosa de sombra y estética verde. Tras el trasplante, ejemplares jóvenes demandan riegos intensivos solo en establecimiento inicial. Árboles maduros reducen significativamente requerimientos hídricos, alineándose con principios de eficiencia en zonas áridas.

image Extensión de producción forestal al agro: álamos y sauces como reparos ganaderos, impulsando multiplicación en condiciones de secano.

Aplicaciones agropecuarias y potencial replicable

El proyecto trasciende lo urbano mediante vínculos con productores rurales. Colaboración con la Sociedad Rural permite ensayos en establecimientos ganaderos. Allí, salicáceas funcionan como reparos cortavientos y zonas de sombra para hacienda, aprovechando excedentes de material vegetal. Para el próximo ciclo, planifican multiplicación de especies adaptadas a condiciones de secano, ampliando opciones para sistemas extensivos patagónicos.

Dacal Arriaga enfatiza viabilidad de escalamiento. Localidades con plantas de tratamiento similares adoptan este modelo, siempre adaptando a edafoclimas locales y asegurando compromiso institucional. Evidencia concreta surge de la forestación de una plaza en Las Grutas, ejecutada hace un año en sitio de condiciones adversas. Hoy, plantas prosperan vigorosamente, validando eficacia técnica.

Hacia un modelo de desarrollo sostenible integrado

Esta iniciativa ejemplifica sinergia entre ciencia aplicada, gestión pública y participación comunitaria. Reverdece espacios públicos, mejora calidad ambiental urbana y propone solución racional ante escasez hídrica creciente. En contexto patagónico, donde presión sobre recursos acuíferos aumenta, experiencias como esta posicionan la reutilización de efluentes como eje estratégico para forestación y producción vegetal.

Profesionales del agro y el ambiente reconocen valor multiplicador. El convenio interinstitucional demuestra que integración de actores genera impactos duraderos: más árboles, mayor resiliencia ecosistémica y optimización de recursos críticos. En definitiva, transforma un residuo en motor de vida vegetal, ofreciendo blueprint replicable para otras regiones áridas de Argentina.



Fuente: INTA informa con aportes de +P