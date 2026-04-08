La suba de la cebolla en Brasil abre una oportunidad clave para Argentina

La falta de oferta y las lluvias dispararon los valores en Brasil. Argentina, principal proveedor, puede aprovechar el contexto.

La dinámica del mercado hortícola en Brasil vuelve a generar señales positivas para los productores argentinos de cebolla . Durante la última semana, los precios del producto registraron importantes subas en las regiones de Irecê (Bahía) y el Vale do São Francisco (Bahía/Pernambuco), impulsados por una combinación de escasez de oferta y problemas de calidad. Este escenario, lejos de ser un fenómeno aislado, tiene implicancias directas para la Argentina, cuya producción cebollera depende en gran medida de las exportaciones hacia el mercado brasileño.

En el período comprendido entre el 30 de marzo y el 2 de abril, los valores de la cebolla en el noreste brasileño mostraron incrementos significativos. En Irecê, el precio promedio del saco de 20 kilos de cebolla amarilla híbrida alcanzó los 67,50 reales (unos 13,1 dólares) , lo que representa una suba del 35%. Por su parte, en el Vale do São Francisco, el mismo producto se comercializó a 59,75 reales (alrededor de 11,6 dólares), con un aumento del 17,20%. No se descarta que esta tendencia de precios se pueda sostener en las próximas semanas.

Escasez de oferta

Estos incrementos responden principalmente a una oferta regional limitada. Las condiciones climáticas adversas, especialmente las lluvias registradas entre febrero y marzo, afectaron tanto el volumen como la calidad de la producción local. Como consecuencia, se incrementaron los descartes y disminuyó la disponibilidad de cebolla apta para el consumo, presionando los precios al alza.

A esta situación se suma el impacto de las subas registradas en el sur de Brasil, que terminaron de empujar los valores en los mercados del noreste. Esta interdependencia entre regiones evidencia un mercado tensionado, donde la falta de producto en determinadas zonas repercute rápidamente en otras, amplificando los aumentos.

Sin embargo, no todo el panorama es negativo para Brasil. En términos productivos, ya comenzaron las siembras para la cosecha de 2026. En la región de Irecê, el ritmo de implantación es más dinámico que en el Vale do São Francisco, debido a que las precipitaciones fueron menos intensas y no generaron tantos retrasos. Aun así, estos cultivos tardarán en ingresar al mercado, por lo que en el corto plazo la oferta seguirá siendo limitada.

En este contexto, para abastecer la demanda interna, los mercados del noreste brasileño continúan recurriendo a cebollas provenientes del sur del país. No obstante, esta estrategia no logra compensar completamente el déficit existente, lo que mantiene los precios en niveles elevados.

Brasil en tensión

Aquí es donde aparece una oportunidad clave para la Argentina. El país es uno de los principales proveedores de cebolla para Brasil, y una parte sustancial de su oferta exportable está orientada justamente hacia ese destino. Cuando los precios en el mercado brasileño suben, como ocurre actualmente, se generan condiciones altamente favorables para incrementar los envíos desde territorio argentino.

cebolla resize_1520728492 La crisis de oferta en Brasil genera una ventana comercial clave para la cebolla argentina en su principal mercado.

La producción argentina, concentrada principalmente en el sur de la provincia de Buenos Aires, en regiones como Río Negro y, en menor medida, Mendoza, cuenta con ventajas competitivas en términos de calidad y disponibilidad. Además, la cercanía geográfica permite una logística eficiente para abastecer rápidamente al mercado brasileño, especialmente en momentos de escasez local.

En este sentido, la actual suba de precios no solo mejora los márgenes para los exportadores argentinos, sino que también podría incentivar una mayor planificación productiva de cara a las próximas campañas. Los productores ven en Brasil un mercado estratégico, y situaciones como la actual refuerzan esa dependencia comercial.

No obstante, el escenario también presenta desafíos. La variabilidad climática, tanto en Brasil como en Argentina, sigue siendo un factor determinante. Además, la evolución del tipo de cambio y los costos logísticos pueden incidir en la competitividad del producto argentino.

A pesar de estos condicionantes, el contexto actual es claramente favorable. La combinación de baja oferta, problemas de calidad en Brasil y precios en alza configura un escenario ideal para que la cebolla argentina gane protagonismo en el comercio regional.

En definitiva, mientras el mercado brasileño atraviesa tensiones por su limitada producción, la Argentina se posiciona como un proveedor clave capaz de cubrir ese faltante. La suba de precios, lejos de ser un problema exclusivamente brasileño, se transforma así en una oportunidad concreta para el sector cebollero argentino, que encuentra en este contexto una ventana para consolidar y expandir su presencia en su principal destino de exportación.

Fuente: HfBrasil con aportes de Redacción +P.