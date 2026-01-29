Cayó casi 40% la superficie sembrada con cebolla en el Valle Inferior

La última declaración jurada de cultivos muestra una fuerte retracción en la siembra de cebolla respecto de la temporada anterior.

Cada año, los productores del Instituto del Valle Inferior de Río Negro (IDEVI) tienen que tener en cuenta dos obligaciones ineludibles: no deber más de dos cuotas del canon de riego (bimestrales) y presentar la declaración jurada de cultivos, para que el organismo pueda calcular la demanda de agua. Eso permite llevar un detallado registro de los cultivos y su evolución, y entre los datos del año 2025 sobresale una fuerte caída (cercana al 40 %) de la superficie plantada con cebolla.

El año pasado no llovió en el sur de Brasil, que se lleva casi el 90 % de la cebolla que se produce en estas latitudes, y los precios se desplomaron. Este año, esa tendencia parece revertirse con las primeras lluvias en las zonas dedicadas a este cultivo en aquel país.

Fuerte caída en la superficie sembrada de cebolla

Desde mayo del año pasado, Gastón Gutiérrez es presidente del IDEVI, quien generó un reporte en el cual sobresale que, para esta temporada 2025/26, se han declarado 1.853,03 hectáreas de cebollas, una baja muy grande con respecto a 2024/25, donde hubo 3.010,39. Esas 1.157 hectáreas menos representan una caída del 28,5 % en la superficie plantada.

Esos números aparecen justo cuando comienza por estos días la cosecha de la cebolla temprana, con mejores precios, “que espero se mantengan hasta la cosecha tardía”, que se hace en marzo, declaró el funcionario.

“El año pasado los precios estuvieron por el piso. Aunque veníamos de un 2024 excelente, a raíz de las inundaciones en el sur de Brasil. Eso animó a muchos independientes, como cuadrilleros y cuentapropistas, a arrendar chacras, pero los precios del año pasado los dejaron en la lona y volvieron a ser empleados”, contó, cuando se le consultó el origen de la caída en la superficie plantada.

“Este año además no habrá sobreoferta y, en Brasil, los compradores no se demoran, porque ante las primeras lluvias vienen a comprar acá”, especificó.

El año pasado, “a muchos productores se les comenzó a brotar la cebolla en el campo, en las pilas. Hay fotos aéreas que lo certifican, y eso trae un problema de suelos por la acidez que se transmite, por eso algunos optaron por ofrecer la cebolla a vecinos y amigos. Había como libre disponibilidad, para evitar la mano de obra de la recolección, porque no había precio”, recordó.

Forrajes y frutales, los cultivos que sostienen la producción

De todos modos, siguen siendo los forrajes, sobre todo la alfalfa, los que lideran el podio de la cantidad de hectáreas en producción, atento a las 12.269,76 hectáreas que ocupan. Haciendo un desagregado de las estadísticas, se puede notar que para esta temporada se destinarán 5.304,36 hectáreas a la alfalfa; 3.976,16 a pasturas consociadas (alfalfa junto con otras pasturas); 498,19 a agropiro; 567,88 a pasturas naturales; 149 a remolacha; 328,94 a cebada; 165,91 a trigo; 344 a rye grass; 172,92 a avena y 116,77 a otras especies forrajeras, mientras que habrá 388,02 de moha, 223,5 de sorgo y 34,11 hectáreas de otros cultivos de verano.

maiz cosecha Mientras la cebolla retrocedió casi 30 %, el maíz concentró más de 3.300 hectáreas en la campaña 2025/26.

En el caso de cereales, se cultivaron 4.021,8 hectáreas, siendo 3.368,8 de maíz y 653 de girasol. En el ítem de frutales, se cultivaron 1.145,18 hectáreas, lo cual representa un 6 % del total, participación que se mantiene estable en los últimos años. Según sus categorías, fueron 617 de avellanas, 298,42 de nogales, 11,04 de almendras, 87,17 de pepitas, 47,93 de carozos y 83,62 de viñedos.

En hortalizas, además de las cebollas, se plantaron 49,17 hectáreas de zanahorias, 29,83 de papas, 412,18 de hortalizas varias, 287,8 de zapallos y 31,26 de invernaderos, dando un total de 2.663,27.

“En forrajes se viene creciendo por el impulso de la ganadería y por la alta demanda mundial que existe, porque hay un 40 % de demanda insatisfecha. Por eso la proyección de la alfalfa acá es muy alentadora, más si tenemos en cuenta los proyectos que se presentaron ante el BID para el desarrollo de Guardia Mitre, Negro Muerto y Colonia Josefa”, se entusiasma Gutiérrez.

Otra de las particularidades que fueron poniendo en evidencia los registros oficiales es que existe un mayor interés por las avellanas, un cultivo estrella en el IDEVI, que produce el 94 % de todo lo que produce el país, a partir de un establecimiento que pertenece a la empresa mundial Ferrero Rocher.

“Hemos notado que, además de procesar y exportar su propia producción, están comenzando a comprar avellanas a terceros, y con buenos resultados cuando ese producto llega a Italia y se lo compara con las avellanas que salen de Turquía (líder mundial en producción)”, destacó el titular del IDEVI.

Otros movimientos incipientes se han notado en viñedos, porque “hay algunos pequeños emprendimientos que tienen vinotecas o son profesionales, que comienzan con dos o tres hectáreas, prueban y luego las declaran, y tal vez aparecen 20 hectáreas de golpe”, lo que muestra otra actividad que comienza a consolidarse en una zona de la provincia donde ya han hecho pie algunas bodegas, como Wapisa.

Fuente: Redacción +P.