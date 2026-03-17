Récord en puertos: 16,8 Mt de granos descargados presionan ante cosecha histórica y crisis en Ormuz

La campaña agrícola 2025/26 marca un hito en Argentina con una producción estimada de 158 Mt de granos, un incremento del 14% respecto al ciclo anterior. Esta cifra récord incluye máximos históricos en trigo y maíz, la mejor cosecha de girasol del siglo y una sólida producción de soja .

Sin embargo, el flujo masivo de mercadería hacia los puertos genera una presión inédita sobre la infraestructura logística, mientras el contexto geopolítico internacional complica la ecuación comercial.

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Descarga récord en puertos: el Gran Rosario absorbe el 67% del volumen

En lo que va del año ya se descargaron 16,8 Mt de granos en terminales portuarias de todo el país. De este total, el 67% tuvo como destino las instalaciones del Gran Rosario, el principal polo exportador argentino. El ritmo de despachos hacia puertos alcanza niveles máximos históricos y supera los picos previos de las últimas campañas, según datos procesados en base a Stop y relevamientos propios de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este desempeño responde al adelanto en las labores de cosecha. La recolección de trigo ya finalizó, el girasol completó el 42% del área estimada y el maíz alcanzó el 9%, impulsado por la predominancia de planteos tempranos. El ingreso acumulado de grano a puertos se mantiene por encima de las bandas históricas, lo que refuerza la relevancia crítica del factor logístico en una campaña de oferta extraordinaria.

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Conflicto en Medio Oriente: fletes marítimos suben entre 40% y 50%

La escalada militar en Medio Oriente, iniciada con tensiones a principios de año y agravada por la operación que derivó en el abatimiento del líder supremo iraní Alí Khamenei el 28 de febrero de 2026, generó un cierre parcial o bloqueo del Estrecho de Ormuz. Esta vía estratégica afecta el tránsito de petróleo y granos, con impacto directo en los costos de flete.

Desde fines de enero, el costo promedio de trasladar granos argentinos desde el UP-River aumentó entre 40% y 50%, dependiendo del destino (África, Asia Oriental, Sudeste Asiático o Medio Oriente). Este encarecimiento actúa como ancla en las cotizaciones FOB, debilitando primas y limitando la transmisión de subas internacionales a los precios en origen, especialmente en maíz.

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Maíz: compras internas triplican las DJVE registradas

El maíz refleja la dinámica atípica del ciclo. La cotización de abril en el mercado de futuros tocó US$ 187/t, máximo para el contrato en lo que va del año, mientras el disponible recuperó terreno hasta US$ 180/t tras mínimos de ocho años. El line-up para los próximos quince días supera las 2 Mt, con 836.000 t despachadas en marzo.

En el mercado interno se comprometieron 18 Mt de la campaña, prácticamente el doble que en igual período anterior. Las compras del sector exportador alcanzan 18 Mt, 3,4 veces superiores a las 5,3 Mt registradas en DJVE. Esta brecha responde a la ausencia de incentivos para adelantar registros, dada la estabilidad cambiaria esperada y la falta de cupos exportadores.

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Trigo: 37% comprometido, pero 12,43 Mt aún pendientes

La comercialización del trigo avanza con firmeza: 37% de la producción comprometida al 10 de marzo, muy por encima del promedio 15% de las campañas 2017/18-2023/24. La producción se estima en 29,529 Mt, con 15,750 Mt comprometidas y 12,946 Mt con precio fijado. Quedan 12,433 Mt disponibles para vender (42% de la producción) y 15,237 Mt por fijar precio (52%).

La exportación acumula 9,448 Mt embarcadas hasta febrero, un récord según NABSA e INDEC. No obstante, el volumen pendiente de comercializar (12,43 Mt) supera en 33% al ciclo anterior y multiplica por cuatro el promedio histórico, agregando presión logística y bajista sobre cotizaciones.

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Soja: Brasil impone récord exportador y presiona precios

En el complejo soja, Brasil consolida su dominio. La cosecha avanza al 50,6%, con exportaciones de febrero que superaron 7,1 Mt, un récord mensual. Las primas negativas se profundizaron, con caídas del 12% en abril pese a subas del 5% en Chicago. Las fábricas chinas procesan con margen positivo del 5% comprando origen brasileño, mientras otros orígenes operan en rojo.

En Argentina, los compromisos anticipados alcanzan 6,3 Mt (32% menos que el promedio quinquenal), y los precios locales se desacoplaron de la tendencia alcista internacional, reduciendo atractivo para nuevos negocios.

Fuente: BCR con aportes de Redacción +P