Argentina bate récord: Las exportaciones orgánicas crecen un 31%

Estados Unidos y la Unión Europea concentran los principales destinos del orgánico argentino. Foto: Secretaría de Agricultura

El sector orgánico argentino cerró 2025 con un desempeño histórico. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación , las exportaciones de productos orgánicos certificados bajo la normativa "Orgánico Argentina" alcanzaron las 167.600 toneladas , lo que representa un incremento del 31% respecto al año anterior. Las cifras, elaboradas en base a información provista por el SENASA y la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional, consolidan al país como un actor de peso en el mercado internacional de alimentos diferenciados.

El perfil exportador del sector orgánico argentino es contundente: el 98% de la producción nacional con certificación orgánica se destina a mercados externos. Esta realidad no es nueva, pero la magnitud del crecimiento registrado en 2025 le otorga una dimensión diferente, ya que no solo revierte la tendencia negativa de años anteriores, sino que sienta un nuevo piso de competitividad para la cadena agroalimentaria.

Dentro del total exportado, los productos de origen vegetal concentraron el 99% del volumen, con un crecimiento interanual del 31%. Los productos de origen animal, que representan el 1% restante, también mostraron dinamismo con un alza del 8%, impulsada principalmente por las exportaciones de miel.

image Las exportaciones orgánicas argentinas alcanzaron 167.600 toneladas en 2025, un nuevo récord. Secretaría de Agricultura

El segmento de mayor expansión dentro del universo vegetal fue el de los productos industrializados, que registraron un aumento del 53% respecto a 2024. Este dinamismo los posiciona como el principal motor de la expansión sectorial.

Entre los rubros con mayor demanda internacional sobresalen el azúcar de caña, el vino y el puré de pera, tres productos que lograron capturar el interés de compradores en distintas regiones del mundo y que reflejan la capacidad del país para agregar valor a sus materias primas dentro del esquema de producción orgánica.

Mercados: Estados Unidos lidera, pero el mapa se amplía

En términos de destinos, Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de productos orgánicos argentinos, con un incremento del 23% en los envíos durante 2025. Le siguió la Unión Europea, que consolidó su posición como segundo destino con un crecimiento del 21%.

Sin embargo, uno de los datos más relevantes del año fue la expansión hacia mercados no tradicionales. En varios de ellos el volumen exportado prácticamente se duplicó, lo que pone de manifiesto una estrategia de diversificación en curso. Entre los destinos emergentes se destacaron Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Corea, mercados que amplían la base geográfica de las exportaciones orgánicas argentinas y reducen la dependencia de los dos principales compradores históricos.

image El azúcar de caña, el vino y el puré de pera lideraron la demanda internacional del sector. Secretaría de Agricultura

Un récord que marca un punto de inflexión

El crecimiento registrado en 2025 tiene un valor que trasciende las cifras. Luego de años de desempeño irregular, el sector orgánico argentino retoma una trayectoria ascendente que combina mayor volumen, diversificación de mercados y agregado de valor.

Estos tres pilares son los que, según los organismos del Estado, permitirán fortalecer la competitividad del sector en el mediano plazo y consolidar el rol estratégico de las exportaciones orgánicas dentro del sistema agroalimentario nacional.

El desafío hacia adelante es convertir este récord en un punto de partida y no en un techo. La demanda global de alimentos diferenciados sigue en expansión, y Argentina cuenta con las condiciones productivas y la trayectoria certificada para capturar una porción cada vez más relevante de ese mercado.

FUENTE: Agricultura, Ganadería y Pesca.