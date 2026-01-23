¿Cuánto cuesta comer sano?: Los precios de productos orgánicos

Vínculo directo: la feria busca que los vecinos conozcan cara a cara a quienes elaboran sus alimentos en la región

La zona de Centenario y Vista Alegre de la provincia de Neuquén se caracteriza por el desarrollo de varios emprendimientos productivos de baja y mediana escala , con métodos de la agroecología y otros orgánicos certificados .

Buena Vida es un establecimiento ubicado sobre la calle rural Malvina Reyes de Centenario, que se dedica a la producción agroecológica de frutas y verduras , que suelen comercializar en canastas cada fin de semana.

Desde hace algunos años, la familia a cargo de Buena Vida organiza en su chacra una feria de productores locales, donde los consumidores pueden encontrarse cara a cara con quienes producen y elaboran los alimentos.

Buena Vida 4 Dulces con identidad: la miel pura de kilo se conseguirá a $11.000, mientras que las conservas artesanales partirán desde los $7.000.

Construir en comunidad

Mónica Zapata, encargada del establecimiento Buena Vida, explica que esta forma de producir “demuestra que otra forma es posible”. “Es un espacio donde se cultivan alimentos sanos, se cuida la tierra y se prioriza el bienestar de las personas.

Además de producir, Buena Vida abre sus tranqueras para compartir saberes, recibir visitas y generar encuentros, convencidos de que la agroecología crece cuando se construye en comunidad”, agrega.

Sobre la feria, Mónica asegura que nació del encuentro entre productores y consumidores y de una necesidad compartida: “acceder a alimentos reales, de cercanía y con identidad”.

De esta forma, la feria pretende ser una propuesta “para visibilizar emprendimientos locales, fortalecer redes y generar un espacio donde el intercambio sea directo, humano y justo”.

Desde la primera edición de la feria “la respuesta fue muy positiva… había un fuerte deseo de reencontrarse alrededor de los alimentos y el trabajo local”, asienten desde la familia de productores.

Calidad, sabor y frescura

Las ferias se realizan en momentos especiales del año, pensadas como celebraciones que combinan producción, cultura y encuentro. Para Mónica y todo el equipo que trabaja en estos eventos, “cada edición es una oportunidad para volver a encontrarnos, compartir y seguir fortaleciendo una red que crece con cada experiencia”, asegura.

“El consumidor valora profundamente la calidad, el sabor y la frescura de los alimentos, pero también el vínculo humano que se genera. Se destaca la confianza, el conocer quién produce lo que consume y el sentirse parte de una comunidad que cuida la tierra y la salud”.

Por otro lado, Mónica recuerda que la organización de la feria “es muy demandante”; implica mucha responsabilidad para que el consumidor se sienta cómodo cuando viene.

“Hay que acomodar el espacio, coordinar con los productores, contratar gente para que colabore con lo que haga falta; son muchas cosas. Es hacer la parte legal, seguros, notas que hay que presentar, ya que estamos tan cercanos a Vista Alegre, a pesar de que la chacra pertenece a Centenario, tengo que informar a los dos municipios”, explica.

Buena Vida 3 El establecimiento Buena Vida, ubicado sobre la calle Malvina Reyes en Centenario, abre sus tranqueras este sábado desde las 17 horas.

Algunos precios

La feria de productores se desarrollará este sábado 24 de enero desde las 17 horas, en el establecimiento Buena Vida, con entrada libre y gratuita. El evento se desarrolla al aire libre e incluirá un servicio de bufete para los que quieran comer y beber algo al paso. Aunque los productores contarán con medios digitales de pago, se recomienda llevar efectivo ante posibles fallas de conexión.

Algunos de los productos y precios que se podrán conseguir son, miel a $11.000 el kilo, frutos secos pelados a $24.000 en promedio el kilo, horma de queso agroecológico a $14.000, mermeladas y conservas a $7.000 el frasco.

Asimismo, se podrán comprar jugos de frutas regionales a $6.000 la botella, duraznos y pelones a $3.000 el kilo, cajón de peras a $18.000, panes integrales de masa madre, con harina agroecológica, entre $9.000 y $11.000, focaccias a $6.000, además de croissant y pan de chocolate de masa madre integral entre $4.000 y $4.900.

Buena Vida 2 Además de las compras, el evento contará con un servicio de bufete para disfrutar de la tarde al aire libre en la chacra.

Otros de los productos que se podrán encontrar son las salsas y aderezos elaborados en base a tomates y pimientos de la chacra Kinter, bajo la marca El Florón, huevos de campo y verduras de estación.

Para Mónica “esto es un ejemplo de la necesidad de generar estos espacios, de abrir la tranquera para la comunidad en general, que conozcan cómo es la vida en una chacra y los alimentos que se pueden generar, además del vínculo con los productores que vienen y comparten la feria con nosotros es muy bueno y es recíproco todo lo que ocurre acá”, finaliza la productora.

La feria de Buena Vida será una oportunidad para reencontrarse con la producción local, disfrutar de alimentos frescos y apoyar iniciativas que cuidan la tierra. Quienes quieran sumarse pueden acercarse este sábado desde las 17 directamente en el establecimiento Buena Vida.

Fuente: Redacción +P