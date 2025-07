Transformación en YPF: el plan de Marín para desprenderse de YPF Agro y centrarse en su negocio principal

“Nos falta la aprobación del directorio, pero luego de mucho tiempo, porque el status quo hay que trabajarlo, vamos a salir a una licitación de YPF Agro. YPF no tiene know how de agro. ¿A mí me ven con conocimiento de soja?”, lanzó Marín, entre risas del auditorio, pero con un trasfondo contundente: la petrolera más grande del país se desprenderá de una unidad que, aunque lleva su nombre, no se alinea con su negocio central.