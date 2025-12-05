Un estadio lleno 193 veces: la magnitud del talento femenino en el campo argentino

El crecimiento de la participación femenina es significativamente mayor entre las trabajadoras menores de 30 años.

La agroindustria argentina vive una revolución discreta, pero imparable: la participación femenina alcanzó niveles históricos. Según el informe “ Mujeres en la agroindustria: construyendo futuro” , elaborado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) y la Asociación Civil Las Chicas del Agro , en los últimos 5 años se incorporaron más de 200.000 mujeres al sector. Hoy, 1,2 millones de trabajadoras representan el 25% del empleo total agroindustrial , que supera los 4,2 millones de puestos .

Para dimensionar el impacto, Antonella Semadeni, economista de FADA, propone una imagen poderosa: las 1,2 millones de mujeres que trabajan en el agro llenarían 193 veces el estadio mundialista Luciana Aymar . “Son estadios repletos de talento, garra y capacidad, como nuestras Leonas del hockey”, destaca Semadeni.

image

Distribución federal y sectores con mayor presencia femenina

La agroindustria se consolida como el sector productivo más federal del país. Mientras otras actividades se concentran en grandes centros urbanos, el agro genera empleo en cada provincia, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, impulsando economías locales y desarrollo regional.

En cuanto a la composición por rubro:

Servicios : 43% mujeres

: 43% mujeres Comercio : 41% mujeres

: 41% mujeres Transporte y logística : 17%

: 17% Producción primaria e insumos: 14% cada uno

Los dos primeros rubros lideran el camino hacia la paridad, mientras que los segmentos históricamente más físicos aún muestran brechas.

image

Tecnología: el gran equalizador del campo

La automatización, la digitalización y la incorporación de maquinaria de precisión están derrumbando barreras de género. Tractores con cabina climatizada, cosechadoras autopropulsadas, sembradoras con piloto automático, drones para monitoreo de cultivos y plataformas de gestión logística permiten que la capacitación técnica prime por sobre la fuerza física.

“La tecnología borra la antigua excusa de que ciertas tareas ‘son para hombres’. Hoy una ingeniera agrónoma de 28 años puede manejar una flota de drones o liderar la cosecha desde una tablet con la misma o mayor eficiencia que cualquier colega”, explica el informe.

image

El futuro ya llegó: las menores de 30 años marcan el rumbo

El dato más alentador es generacional: el crecimiento de la participación femenina es significativamente mayor entre las trabajadoras menores de 30 años. Esto anticipa un escenario de mayor equilibrio en la próxima década y consolida a la agroindustria como un sector atractivo para las nuevas generaciones de profesionales mujeres.

La agroindustria argentina no solo alimenta al mundo: está demostrando que la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad pasan por la diversidad. Con 1,2 millones de mujeres en actividad y 200.000 incorporaciones en solo cinco años, el sector avanza hacia un modelo laboral más equitativo y, al mismo tiempo, más competitivo.

Fuente: FADA con aportes de +P