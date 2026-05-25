Certificado laboral digital: qué deberán hacer ahora las empresas tras una desvinculación

La nueva normativa establece cambios en la entrega del certificado laboral y obliga a las empresas a reorganizar sus procesos internos.

En el marco de la Ley de Modernización Laboral 27.802, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un nuevo procedimiento para la emisión del certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5848/2026, publicada el 18 de mayo de 2026.

Se trata de un documento clave que debe entregarse al finalizar toda relación laboral, cualquiera sea la causa. Allí se acredita el vínculo, las remuneraciones percibidas y los aportes y contribuciones realizados al sistema de seguridad social.

A partir de esta nueva normativa, los empleadores tendrán un plazo de 45 días hábiles desde la finalización del contrato laboral para entregar el certificado o ponerlo a disposición del trabajador.

La novedad más relevante es que la obligación ya no se limita solo al formato físico. Ahora también se considera cumplida cuando el documento esté disponible de manera digital en el sitio web de ARCA, sin necesidad de incorporar su firma digital en el documento emitido.

En línea con la estrategia de modernización y digitalización de servicios públicos, la Resolución General 5848/2026 establece un mecanismo de emisión y puesta a disposición del certificado de manera digital y gratuita.

Cómo funciona el nuevo sistema

Para emitir el certificado, el empleador debe ingresar con clave fiscal al servicio:

“Simplificación Registral”

Módulo: “Otros Servicios”

Opción: “Certificado art. 80 LCT”

Allí deberá cargar el CUIL del trabajador. Se puede emitir un borrador del certificado para revisarlo y, luego, generar el certificado en formato digital o físico.

En caso de elegir la opción “Generar Certificado en formato digital”, el certificado queda automáticamente disponible para el trabajador, quien podrá descargarlo desde el servicio “Trabajo en Blanco” del sitio web de ARCA o desde la aplicación móvil.

Nuevas funciones de “Trabajo en Blanco”

El rediseño no solo impacta en los empleadores. El servicio “Trabajo en Blanco” incorpora nuevas funcionalidades que fortalecen el acceso a la información laboral. Entre ellas, permite:

Consultar su estado registral (altas, bajas y modificaciones).

Descargar el Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), el cual detallará las remuneraciones declaradas por su/s empleador/es correspondientes a los últimos 6 meses.

Acceder al certificado Art. 80 en formato digital.

Utilizar un “buzón de observaciones” para denunciar posibles irregularidades.

arca El nuevo esquema impulsado por ARCA modifica los plazos, la modalidad de entrega y la información incluida en el certificado laboral obligatorio.

El acceso puede hacerse con clave fiscal nivel 2 o superior, o bien a través de homebanking de entidades habilitadas.

El nuevo desafío: registrar las capacitaciones

Uno de los cambios más significativos es la incorporación obligatoria de las capacitaciones realizadas por el trabajador dentro del certificado. Hasta ahora, esta información no formaba parte del documento. La normativa no contempla un mecanismo automatizado para su incorporación, lo que obliga a su carga manual.

En la práctica, esto implica relevar cursos internos, capacitaciones externas y formaciones virtuales, muchas veces dispersas en distintos sectores de la organización. La normativa aún no aclara si deben incluirse únicamente capacitaciones certificadas o también aquellas internas sin constancia formal.

Mientras esto no se reglamente, lo recomendable sería incluir toda capacitación que pueda acreditarse (fecha, horas y contenido).

Impacto en las empresas

La incorporación de las capacitaciones genera una nueva carga operativa, especialmente para organizaciones con alta rotación de personal o sin sistemas de registro de estas. En muchos casos será necesario revisar legajos y archivos históricos, solicitar información a áreas internas o proveedores, digitalizar documentación y organizar datos en plazos acotados tras la desvinculación.

Contar con un registro digital actualizado de capacitaciones (junto con sus respectivos comprobantes) deja de ser una opción para convertirse en una necesidad operativa.

Agilidad vs. carga operativa

La digitalización del certificado del artículo 80 representa un avance concreto: reduce tiempos, elimina burocracia y facilita el acceso del trabajador a su documentación.

Sin embargo, la inclusión de las capacitaciones introduce una complejidad adicional que todavía no todos los empleadores han dimensionado.

En este nuevo escenario, cumplir con las obligaciones no solo implica tener los aportes al día, sino también demostrar qué conocimientos adquirió el trabajador durante su relación laboral. La clave estará en anticiparse: ordenar la información desde ahora puede marcar la diferencia entre un trámite ágil y un proceso que demande tiempo y recursos innecesarios.

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C. S. B. & ASOC./www.csbya.com.ar