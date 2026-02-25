ARCA no está pagando a exportadores los recuperos de IVA

Como la caja que se exporta se consume fuera de Argentina, los empresarios presentan todos los comprobantes de la mercadería que compraron (10,5% para la fruta) y de todos los insumos (21%), para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en Argentina ( ARCA ) les devuelva todo lo que pagaron por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es un tributo aplicado sobre el consumo interno. Si bien hasta noviembre había una regularidad en los pagos (el Estado debe depositarles el monto a los empresarios), con demoras de hasta 45 días, los recuperos que se presentaron a fines de noviembre y comienzos de este año ya llevan más de 60 días de demora.

Como esos fondos cada empresa los tiene ya comprometidos para afrontar deudas con proveedores, sobre todo las pymes exportadoras y medianos galponeros, se les torna cada vez más acuciante la situación financiera y lo comenzaron a manifestar.

La ventanilla donde hacen sus reclamos se denomina “Egresos Tributarios”, y allí “no nos dan mucha bola, porque hoy llamé y no atendían”, dijeron desde una exportadora próxima a Guerrico. Como no obtenían respuestas, algunos se contactaron con funcionarios de la Secretaría de Fruticultura para indagar si tenían alguna información de primera fuente.

“Están diciendo que el gobierno nacional se podría tomar entre 6 y 7 meses para pagarnos. ¡Si se van a tomar ese plazo para pagarnos nos revientan!”, exclamaron desde el otro lado del teléfono las fuentes a las que tuvo acceso +P.

La escala del enojo varía según la magnitud de la empresa y se pudo corroborar que a uno de los exportadores líderes le deben 900.000 dólares por reembolsos, mientras que a un exportador pyme lo tienen “colgado” con 50 millones de pesos por reintegros.

Lo que genera más preocupación es que los pagos se cortaron sobre las presentaciones efectuadas luego de los últimos despachos al exterior de la fruta de la temporada pasada, mientras ya se han presentado los primeros trámites correspondientes a fruta de esta temporada.

“Ahora tengo unos cuantos pendientes con 60 días de demora desde la presentación. Y la verdad es que el exportador necesita mover su rueda financiera y por eso necesita cobrar los recuperos”, explicaron. Una vez presentado el pedido de la empresa, la AFIP tiene 6 días para requerir subsanar omisiones y deficiencias. Si no lo hace, la solicitud se considerará formalmente admisible desde la fecha de su presentación.

Luego la ex AFIP deberá expedir comunicación de pago dentro de los 15 días hábiles. En el caso de las devoluciones, “el pago se hará efectivo dentro de los 5 días hábiles administrativos inmediatos siguientes a la fecha de emisión de la comunicación”, según se destaca en un instructivo contable elaborado por Sebastián López Nieto y Natalia Saporito, integrantes del equipo de Derecho Tributario del estudio Beretta Godoy.

No hay plata

Fuentes con acceso a despachos oficiales del gobierno nacional solo comentaron que “debe haber algún problema de caja, porque Toto (en referencia a Luis Caputo, ministro de Economía) se sentó arriba de las cajas”.

caputo luis españa El ministro Caputo estaría frenando las transferencia a las empresas que corresponden a devoluciones de IVA.

El atraso en los pagos que puso en alerta a los exportadores de fruta es el mismo que llevó a los prestadores del PAMI, sobre todo clínicas y sanatorios, a resolver hace dos semanas un corte de prestaciones en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa.

En ese caso, el reclamo es por incumplimientos de pago de prestaciones, aranceles desactualizados y una deuda acumulada que abarca servicios de 2023 y 2024.

Por lo pronto, y ante la urgencia financiera, a los empresarios de la fruta les queda la opción de transferir ese “crédito fiscal” en favor de algún proveedor que reclame algún pago, aunque todos esperan los depósitos porque no solo tienen compromisos con proveedores de insumos, sino que fueron financiando otros rubros esperando esos recursos, como la mano de obra del empaque.

Los reintegros por el IVA pagado a lo largo de sus compras habituales, o recupero, les permiten a los exportadores “competir en mercados extranjeros en condiciones más ventajosas, al poder recuperar parte del costo de producción”, dicen los expertos de los estudios contables.

Fuente: Redacción +P.