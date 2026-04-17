Concurso Tromen 2026: recta final para inscribirse en el desafío de recría y amanse

Jóvenes de entre 9 y 18 años lideran el proceso de recría y amanse en el Concurso Tromen 2026.

La Sociedad Rural del Neuquén ( SRN ) transita la cuenta regresiva para una de las iniciativas pedagógicas más potentes del ecosistema productivo regional. Faltan tan solo 4 días para que cierre la convocatoria del Concurso Tromen 2026 , una propuesta que año tras año consolida su prestigio como herramienta de formación integral para las nuevas generaciones del campo. Los interesados tienen tiempo hasta el 20 de abril para formalizar su participación y sumarse a un proceso que trasciende lo meramente técnico.

Este certamen convoca a niños y jóvenes de entre 9 y 18 años , quienes asumen el compromiso de liderar un ciclo completo de recría y amanse . La experiencia demanda una dedicación de seis meses , periodo en el cual el participante se convierte en el responsable directo del bienestar y desarrollo del ejemplar asignado. El ciclo culmina con una instancia de alta visibilidad: la presentación oficial en la jura y el posterior remate dentro del marco de la Expo Bovinos 2026 .

IMG-20260416-WA0006.jpg El asesoramiento técnico y la entrega de alimento balanceado aseguran el éxito de cada participante.

Categorías y especialización productiva

La estructura del concurso segmenta los desafíos según la edad de los concursantes para garantizar un aprendizaje adecuado a su madurez. Los participantes de la categoría menores trabajan con borregas, enfocándose en la producción ovina. Por su parte, quienes integran la categoría mayores asumen la responsabilidad sobre terneras, profundizando en la gestión bovina de alta genética.

El programa busca que el joven adquiera conocimientos técnicos sólidos sobre nutrición y sanidad animal. Sin embargo, el objetivo central reside en el fomento de habilidades blandas esenciales. La constancia diaria, la organización de tareas y la capacidad de oratoria resultan determinantes. Los jóvenes aprenden a integrar el lenguaje técnico con la comunicación cotidiana, preparándose para representar a sus establecimientos o futuras empresas con profesionalismo

Evolución de una propuesta educativa consolidada

El éxito del Concurso Tromen se respalda en sus dos ediciones previas, las cuales arrojaron resultados altamente positivos. La convocatoria actual refleja un crecimiento sostenido, atrayendo a escuelas de distintas provincias y tejiendo una red de colaboración institucional cada vez más robusta. Esta evolución permite que la propuesta incorpore nuevas instancias formativas, fortaleciendo el enfoque educativo en cada etapa del camino.

La organización garantiza un acompañamiento integral para minimizar las barreras de entrada. Los inscritos acceden a la provisión de alimento balanceado, asesoramiento técnico constante y el apoyo logístico necesario para el traslado de los animales. Este esquema se sostiene gracias al compromiso de familias, productores ganaderos e instituciones que apuestan al relevo generacional en la matriz productiva rionegrina y neuquina.

Desde la Sociedad Rural del Neuquén enfatizan que el verdadero triunfo no radica necesariamente en el valor del remate, sino en el aprendizaje en territorio. El concurso fortalece el vínculo afectivo y profesional con la producción, moldeando jóvenes comprometidos con la sustentabilidad y el desarrollo del sector rural. Es, en esencia, una inversión en el capital humano que liderará el campo en los años venideros.

FUENTE: Sociedad Rural de Neuquén con aportes de Redacción +P