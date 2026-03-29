Historia y desafíos de la SRN: 93 años transformando la producción en Neuquén

La Sociedad Rural del Neuquén ( SRN ) nació formalmente el 25 de marzo de 1933. El entonces gobernador del territorio, el Coronel Carlos H. Rodríguez, envió una nota a principios de ese mes citando a los productores a una reunión urgente para ese día. El objetivo era que los ganaderos se agruparan para defender sus intereses.

En ese encuentro, llevado a cabo en San Martín de los Andes , los pioneros presentes votaron por unanimidad la creación de la entidad y eligieron a su primera Comisión Directiva, nombrando a Andrés Douglas Reid como presidente.

A partir de allí continuaron los encuentros de los terratenientes de la zona en Junín de los Andes, quienes intentaban dar respuesta al aislamiento y los desafíos extremos que implican producir en la Patagonia. Bajo la presidencia de Don Andrés Reid, su misión se basó en unir voluntades para transformar una actividad que era para ellos una "profesión de fe e idealismo".

WhatsApp Image 2026-03-28 at 17.43.37 (1) 1933: el día que los ganaderos patagónicos decidieron unir fuerzas.

Buenos caminos

Los primeros reclamos que hizo la asociación se basaron en la urgencia de infraestructura vial. Los caminos hacia las capitales eran precarios y los viajes a Chile, con quienes se hacían intercambios comerciales constantes, resultaban a menudo más sencillos que los internos.

La falta de puentes y balsas hacía que el tránsito dependiera de la bajada de los ríos, un gran obstáculo para el desarrollo regional. El objetivo estratégico de la época era alcanzar la "punta de riel" en Zapala. Llegar al ferrocarril era la única forma de cruzar "el desierto" y conectar la producción de carne, cueros, fruta y lana con los grandes centros de consumo y el mercado central.

Sin embargo, este trayecto era una odisea de largas distancias que el ganado debía recorrer a pie. Por ello, la Sociedad Rural gestionó ante la gobernación la creación de "reservas de tránsito", campos fiscales con aguadas y pastoreos que permitieran al ganado descansar y no perder peso ni calidad antes de ser embarcado.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 17.43.37 De caminos de tierra a “reservas de tránsito”: la primera gran batalla de la SRN.

Del transporte a la sanidad

El costo de los fletes y transportes ferroviarios fue otra batalla central. Los directivos de aquel entonces denunciaban que las tarifas eran "casi prohibitivas" que, sumado a los gastos de arreo, dejaba márgenes de ganancia escasos.

Para combatir este aspecto, la SRN, no solo buscó acuerdos con el Ferrocarril del Sud para reducir precios, sino que también miró hacia el país vecino, estableciendo relaciones fluidas con las autoridades chilenas para reactivar negocios y buscar mercados más competitivos para la región cordillerana.

La sanidad animal y la fiscalización de precios también ocuparon un lugar prioritario en la agenda fundacional. Tras el Censo Ganadero de 1934, que reveló una población de casi un millón de lanares y miles de vacunos, se gestionó ante la Nación, la creación de una oficina de Sanidad Animal y una farmacia veterinaria en Zapala.

Al mismo tiempo, se proponían soluciones para el consumo interno, como la creación de "ferias francas" en las municipalidades más pobladas, para buscar un equilibrio que permitiera precios justos, tanto para el productor como para el consumidor.

A más de nueve décadas de aquellas primeras gestiones, el legado de hombres como Andrés Reid, Bertil Grahn, Enrique Schroeder, Félix San Martín, Don Carlos Weber, Santiago de Larminat y tantos otros, todavía resuena en la identidad de la institución.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 17.43.37 (2) “El ferrocarril o el desierto”: cómo la Sociedad Rural luchó por llegar a Zapala.

Nuevos desafíos

A 93 años de aquella fundación de la SRN, el actual vicepresidente Bertil Andino Hoepke, atraviesa su segundo mandato al frente de la institución y un vínculo con el sector productivo marcado por un conocimiento cercano del campo neuquino.

En diálogo con +P el licenciado en Economía Agropecuaria, repasa los temas que preocupan hoy a los productores, los desafíos del cambio climático y su visión a futuro para el rubro ganadero.

A continuación, la entrevista completa:

—¿Cómo los encuentran estos 93 años de trayectoria de la Sociedad Rural del Neuquén?

—Creo que el momento es muy bueno. La ganadería está atravesando una etapa positiva, más allá de las dificultades que tuvimos el año pasado con cambios en las políticas sanitarias. Hoy los precios se han recuperado y eso nos permite mirar con optimismo. Como institución también estamos conformes porque logramos presencia en toda la provincia, con participación directa de la comisión y a través de delegados.

—¿Qué aspectos destacan del trabajo institucional actual?

—Nos interesa llegar a todos los perfiles de productores. Además, nos enorgullece ver una fuerte participación de jóvenes. En eventos como la Expo o los concursos, muchos chicos se involucran, aprenden el proceso productivo y entienden lo que implica producir y luego comercializar. Es un aprendizaje muy valioso.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 17.43.36 Neuquén, región sana y con futuro: el gran potencial de los valles irrigados.

—¿Qué ventajas tiene Neuquén para la producción?

—Es una región con un ambiente muy sano, con baja incidencia de enfermedades, lo que es clave para la ganadería. Hay mucho potencial, sobre todo en los valles irrigados. El desafío es que los productores puedan quedarse y sostener la actividad. Hoy vemos una presión fuerte del desarrollo inmobiliario sobre zonas productivas, y eso requiere planificación.

—¿Participan en proyectos legislativos vinculados al sector?

—Tratamos de involucrarnos siempre que podemos. Creemos que para que una ley sea efectiva tiene que contemplar a todos los actores: productores, desarrolladores y la comunidad. Cuanto más consensuada sea, mayores serán sus posibilidades de éxito.

—¿Cómo impacta la sequía en la actividad?

—Se pudo trabajar con el gobierno provincial para declarar la emergencia, lo que ayuda desde lo impositivo. Muchos productores tuvieron que vender hacienda antes de tiempo, lo que genera ingresos extraordinarios que en realidad no son ganancia. También es clave mejorar prácticas de manejo, uso del agua y adaptarse a nuevas condiciones. Este verano, algunas lluvias trajeron alivio, sobre todo frente al riesgo de incendios.

—¿Cómo conviven las distintas generaciones dentro de la institución?

—Hay diferencias, y eso es saludable. Los jóvenes aportan nuevas miradas, sobre todo en tecnología y comunicación. Nosotros tratamos de acompañarlos y también de llevar esas ideas a la práctica. Es un aprendizaje mutuo.

—¿Cuántos socios tiene la entidad?

—Alrededor de 300 socios activos, además de otras categorías. También contamos con socios protectores, como empresas, que aportan al sostenimiento de la institución.

WhatsApp Image 2026-03-28 at 17.43.38 93 años después: de Andrés Reid a Bertil Andino, la misma pasión por el campo.

—¿Qué impacto tuvieron los cambios en la barrera sanitaria?

—La falta de estabilidad en las políticas afecta mucho. La ganadería es una actividad de largo plazo: las decisiones de hoy se ven en años. La Patagonia tiene un estatus sanitario que le permite exportar sin restricciones a mercados exigentes, y eso es un valor enorme que debe cuidarse.

—¿Cómo analiza el contexto económico?

—Más que el tipo de cambio, el problema es que los costos en dólares son altos en Argentina. Los precios relativos se desordenaron por distintas políticas, y eso dificulta la planificación. Recuperar ese equilibrio lleva tiempo, pero es necesario.

—¿Qué reflexión deja este nuevo aniversario?

—Agradecer el interés de la comunidad. El campo neuquino genera trabajo en lugares donde no hay muchas alternativas. En una provincia marcada por el crecimiento de Vaca Muerta, es importante que ese desarrollo también llegue al interior y permita un crecimiento más equilibrado. Ese es uno de los grandes desafíos.

El aniversario de la Sociedad Rural no es solo una mirada al pasado, sino un recordatorio del equilibrio necesario para el Neuquén que viene. En una provincia que late al ritmo de Vaca Muerta, la ganadería se posiciona como el ancla que sostiene la identidad y el trabajo en las zonas rurales.

Fotos: gentileza Sociedad Rural de Neuquén